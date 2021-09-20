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Нужно изменить законодательство, чтобы при необходимости проводить заседания ВР в онлайн-режиме, - Стефанчук

Нужно изменить законодательство, чтобы при необходимости проводить заседания ВР в онлайн-режиме, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает необходимым внести изменения в законодательство, позволяющие проводить заседания парламента в онлайн-режиме.

Об этом он заявил сегодня на Согласительном совете ВРУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такая ситуация (когда спикер парламента Дмитрий Разумков находится на самоизоляции в связи с коронавирусной болезнью. - Ред.) как по мне предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности переведения деятельности Верховной Рады в определенных случаях в онлайн", - сказал он.

Он напомнил, что законодательство предусматривает только проведение в режиме онлайн заседаний комитетов.

Разумков сегодня проводит заседание согласительного совета дистанционно.

Читайте также: Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан, - "слуга народа" Стефанчук

Автор: 

ВР (29228) Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+6
Все правильно жирный говорит! Будут зедебилы прямо из пивнушек и с Бали голосовать.Все равно они не знают за что голосуют.
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20.09.2021 12:13
+5
О. Зебіли роблять все для того, щоб "мудрий" нарід не міг їх контролювати, від слова "зовсім".

Беспредельщики.
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20.09.2021 12:11
+4
Ну да, чтобы с Мальдив или Франций не надо было даже возвращаться в неньку и видеть вот это вот все. Так оно конечно удобнее.
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20.09.2021 12:11
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шо, знову яйця заважають, танцюристе?
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20.09.2021 12:10 Ответить
О. Зебіли роблять все для того, щоб "мудрий" нарід не міг їх контролювати, від слова "зовсім".

Беспредельщики.
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20.09.2021 12:11 Ответить
Ну да, чтобы с Мальдив или Франций не надо было даже возвращаться в неньку и видеть вот это вот все. Так оно конечно удобнее.
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20.09.2021 12:11 Ответить
и да, правильно проголосовал - поездку отбил
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20.09.2021 12:25 Ответить
То може і будівля парламенту не потрібна ...

Як і сама рада.

Все одно всім вертить зрадник зеленський.
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20.09.2021 12:12 Ответить
З жінкою теж спати можна он-лайн. От лише борщу, жінкою зварного, он-лайн не поїси. Думаю, Стефанчук це добре знає. Але вважає борщ вищим за законотворчу діяльність. От такий державний муж.
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20.09.2021 12:12 Ответить
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20.09.2021 12:13 Ответить
Все правильно жирный говорит! Будут зедебилы прямо из пивнушек и с Бали голосовать.Все равно они не знают за что голосуют.
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20.09.2021 12:13 Ответить
А можно упоротых депутатов лишать депутатского мандата онлайн? Так сказать,вернуть их из парламентского Интернета головного мозга в котором они пребывают, в реал в котором они находились до попадания в ВР?
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20.09.2021 12:14 Ответить
Ну да, чтоб совсем не парится с походами в Раду и было проще результаты фальсифицировать. Да можно вообще поручить голосование секретарше и наслаждатся отдыхом.
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20.09.2021 12:15 Ответить
Так онлайн анал невозможен же!)
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20.09.2021 12:17 Ответить
ЗЄшоблі буде зручніше в онлайні з Куршавелі голосувати і народ не зможе прохлопнути всіх одним махом.
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20.09.2021 12:34 Ответить
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20.09.2021 13:11 Ответить
АААААА!!!!
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20.09.2021 13:40 Ответить
Зачем тогда вообще нужна ВР Украины? "Слуги Каннабиса" хотят поменить ВР на руку Зеленского. Царю "ненастоящему" не нужна настоящая ВР УКраины.
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20.09.2021 17:35 Ответить
 
 