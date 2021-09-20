Нужно изменить законодательство, чтобы при необходимости проводить заседания ВР в онлайн-режиме, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает необходимым внести изменения в законодательство, позволяющие проводить заседания парламента в онлайн-режиме.
Об этом он заявил сегодня на Согласительном совете ВРУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Такая ситуация (когда спикер парламента Дмитрий Разумков находится на самоизоляции в связи с коронавирусной болезнью. - Ред.) как по мне предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности переведения деятельности Верховной Рады в определенных случаях в онлайн", - сказал он.
Он напомнил, что законодательство предусматривает только проведение в режиме онлайн заседаний комитетов.
Разумков сегодня проводит заседание согласительного совета дистанционно.
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Беспредельщики.
Як і сама рада.
Все одно всім вертить зрадник зеленський.