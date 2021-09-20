"Слуга народа" Корниенко о рассмотрении законопроекта об олигархах: Нет ничего фантастического, нужно принять решение по процедуре
В повестке дня работы парламента на текущую неделю, которую предлагает фракция "Слуги народа", "нет ничего фантастического".
Об этом на Согласительном совете заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, "Слуга народа" считает, что на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о деолигархизации и налоговый №5600.
"За 30 лет существования нашей страны мы все убедились, что в этом государстве все: от переименования сел до амнистии капиталов, от бюджета до внешней политики, - может попасть в зону интересов олигархов. … Поэтому заниматься реформами, не проведя главную реформу (антиолигархическую. – Ред.) – это тоже самое, что строить дом начиная с крыши или окон, а нормальные люди, украинцы, все-таки, начинают с фундамента", - подчеркнул первый замглавы фракции "СН".
Корниенко рассказал, что оба законопроекта готовы к рассмотрению в сессионном зале, но нужно принять проект решения по процедуре их рассмотрения.
Говоря о том, что к спикеру не попало приложение к письму от "Слуги народа" с предлагаемой повесткой дня нардеп заявил: "У нас есть документальное подтверждение, Дмитрий Александрович, что приложение было прикреплено. Есть его штрихкод. Думаю, тут нам с вами, нужно провести работу с Аппаратом, провести внутреннее расследование и выяснить, как оно к вам не попало".
В свою очередь, спикер Дмитрий Разумков пообещал, что в этом вопросе разберутся.
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питають, чи зєля вже пішов?
Коротше включили в порядок денний тижневий деолігархізацію і підвищення податків. Включили завдяки голосам Довірі і За Майбах.
Очевидно таке буде і голосування.
Коротше не даремно хламідія тобто арахамія з «бубушкою» на футболі зустрічався.
Ось така деолігархізацію буде.
Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.
«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.
«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.
«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.
«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.
«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
«Сутність цього закону - це, по-перше, монополізація і концентрація влади в руках Зеленського і його офісу, а, по-друге, це є дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна владі, для того щоб ще більше сконцентрувати в своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою», - сказав опозиційний нардеп. Він наголосив, що наміри президента нав'язати українцям авторитаризм отримають рішучий супротив і приречені на провал.
«Українці, які є по суті своїй демократичною нацією, це відчувають як ніхто інший. І тому сьогодні суспільство такий супротив чинить проти прийняття цього законопроекту», - додав О.Синютка.