РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11507 посетителей онлайн
Новости
798 14

"Слуга народа" Корниенко о рассмотрении законопроекта об олигархах: Нет ничего фантастического, нужно принять решение по процедуре

В повестке дня работы парламента на текущую неделю, которую предлагает фракция "Слуги народа", "нет ничего фантастического".

Об этом на Согласительном совете заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, "Слуга народа" считает, что на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о деолигархизации и налоговый №5600.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах приведет к перераспределению СМИ, - Борислав Береза

"За 30 лет существования нашей страны мы все убедились, что в этом государстве все: от переименования сел до амнистии капиталов, от бюджета до внешней политики, - может попасть в зону интересов олигархов. … Поэтому заниматься реформами, не проведя главную реформу (антиолигархическую. – Ред.) – это тоже самое, что строить дом начиная с крыши или окон, а нормальные люди, украинцы, все-таки, начинают с фундамента", - подчеркнул первый замглавы фракции "СН".

Корниенко рассказал, что оба законопроекта готовы к рассмотрению в сессионном зале, но нужно принять проект решения по процедуре их рассмотрения.

Говоря о том, что к спикеру не попало приложение к письму от "Слуги народа" с предлагаемой повесткой дня нардеп заявил: "У нас есть документальное подтверждение, Дмитрий Александрович, что приложение было прикреплено. Есть его штрихкод. Думаю, тут нам с вами, нужно провести работу с Аппаратом, провести внутреннее расследование и выяснить, как оно к вам не попало".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не согласилась с предложенной Аппаратом ВР повесткой дня и предлагает рассмотреть на этой неделе законопроект об олигархах, - пресс-секретарь Палийчук

В свою очередь, спикер Дмитрий Разумков пообещал, что в этом вопросе разберутся.

Автор: 

ВР (29228) олигарх (1027) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Давайте обійдемось без зеленого фундаменту. Ще не вистачало, щоб оці тупні щось нагромоздили.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:18
+3
Корнієнко тупий. Він не розрізняє, де фантастика, а де злочин.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:18
+3
https://twitter.com/freeukrman ДревляниН

Коротше включили в порядок денний тижневий деолігархізацію і підвищення податків. Включили завдяки голосам Довірі і За Майбах.

Очевидно таке буде і голосування.

Коротше не даремно хламідія тобто арахамія з «бубушкою» на футболі зустрічався.

Ось така деолігархізацію буде.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте обійдемось без зеленого фундаменту. Ще не вистачало, щоб оці тупні щось нагромоздили.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:18 Ответить
В зеленому болоті взагалі не мозна щось будувати, а воно по фундамент...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:24 Ответить
Корнієнко тупий. Він не розрізняє, де фантастика, а де злочин.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:18 Ответить
всі олігархи поникалися по норах та моляться, щоб їх не чіпали
питають, чи зєля вже пішов?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:18 Ответить
Особенно это видно было на стадионе ,где играл шахтер. Там беня боясь и выглядывая из под лавки давал указания главарю зедебилов ачмарании и другим борцам с коррупцией.Ему помогали совсем не олигархи суркисы и другая шобла .
показать весь комментарий
20.09.2021 12:25 Ответить
https://twitter.com/freeukrman ДревляниН

Коротше включили в порядок денний тижневий деолігархізацію і підвищення податків. Включили завдяки голосам Довірі і За Майбах.

Очевидно таке буде і голосування.

Коротше не даремно хламідія тобто арахамія з «бубушкою» на футболі зустрічався.

Ось така деолігархізацію буде.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:20 Ответить
Разумков на самоізоляції цей тиждень. Вести ВРУ доручив заступникам. Всі фракції не згодні з порядком денним цього тижня. В т.ч Слуга Наріду. Слуги хочуть деолігархізацію 5599 і закон про підвищення податків 5600 включити. Разумков каже що вони не готові. Коротше цікаво)
показать весь комментарий
20.09.2021 12:20 Ответить
тупое зеленожопое быдло! что от этого закона изменится? у фиКаломойского заберут награбленное? хотя бы возбудите дело по хищениям 15 млрд$ из Привата. ишачина просто хочет контролировать телевизор, в этом и все дело.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:24 Ответить
для уродів є принциповим ухвалення недолугого "закону" (який нещадно критикується. заперечується партнерами України по демократичному табору - не кажучи вже про демократичне середовище в самій Україні); ніж проведення інших законодавчих ініціатив - навіть таких, як ліквідація корумпованого антидержавного вовчого суду (ОАСК, якщо хто не зрозумів)... Я вже не кажу про повернення до проведення судової реформи, зупиненої лва роки тому...
показать весь комментарий
20.09.2021 12:32 Ответить
Покажите мне где от принятия этого закона бюджет получит какую то копейку? Кому нужен этот фарс...Я думаю этот законопроект проталкивают чтоб подтянуть под него Порошенко и может еще пару-тройку неугодных,а также для перераспределения ресурсов - в первую очередь медийных.Подобное проходила рашка - вспомните Ходорковского,оппозиционный канал НТВ который теперь смачно лижет одно место властям. 5600 это просто очередное (думаю не последнее) повышение налогов (зеленые писюнисты думают что в украинцев в кармане завалялась лишняя денежка) - так бобикам и надо - только вот страдают все!
показать весь комментарий
20.09.2021 12:36 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poryadok-dennyj-slug-narodu-dalekyj-vid-problem-narodu-petro-poroshenko/ Петро Порошенко звернувся до «Слуг»: "Голосуйте за те, що потрібне людям, а не вам" *

Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.

«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.

«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.

«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.

«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:01 Ответить
"Закон про олігархів націлений на встановлення контролю над основними ЗМІ в руках Офісу Президента" --- заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка. Він вважає, що https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/12696-borba-s-oligarhami-razve-chto-v-nazvanii-nardep-o-gromkom-zakonoproekte у цьому резонансному "законі" на боротьбу з олігархами спрямована хіба що назва законопроєкту .

«Сутність цього закону - це, по-перше, монополізація і концентрація влади в руках Зеленського і його офісу, а, по-друге, це є дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна владі, для того щоб ще більше сконцентрувати в своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою», - сказав опозиційний нардеп. Він наголосив, що наміри президента нав'язати українцям авторитаризм отримають рішучий супротив і приречені на провал.
«Українці, які є по суті своїй демократичною нацією, це відчувають як ніхто інший. І тому сьогодні суспільство такий супротив чинить проти прийняття цього законопроекту», - додав О.Синютка.
показать весь комментарий
20.09.2021 14:26 Ответить
 
 