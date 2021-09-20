"Слуга народа" Корниенко о рассмотрении законопроекта об олигархах: Нет ничего фантастического, нужно принять решение по процедуре

В повестке дня работы парламента на текущую неделю, которую предлагает фракция "Слуги народа", "нет ничего фантастического".

Об этом на Согласительном совете заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, "Слуга народа" считает, что на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о деолигархизации и налоговый №5600.

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"За 30 лет существования нашей страны мы все убедились, что в этом государстве все: от переименования сел до амнистии капиталов, от бюджета до внешней политики, - может попасть в зону интересов олигархов. … Поэтому заниматься реформами, не проведя главную реформу (антиолигархическую. – Ред.) – это тоже самое, что строить дом начиная с крыши или окон, а нормальные люди, украинцы, все-таки, начинают с фундамента", - подчеркнул первый замглавы фракции "СН".

Корниенко рассказал, что оба законопроекта готовы к рассмотрению в сессионном зале, но нужно принять проект решения по процедуре их рассмотрения.

Говоря о том, что к спикеру не попало приложение к письму от "Слуги народа" с предлагаемой повесткой дня нардеп заявил: "У нас есть документальное подтверждение, Дмитрий Александрович, что приложение было прикреплено. Есть его штрихкод. Думаю, тут нам с вами, нужно провести работу с Аппаратом, провести внутреннее расследование и выяснить, как оно к вам не попало".

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В свою очередь, спикер Дмитрий Разумков пообещал, что в этом вопросе разберутся.