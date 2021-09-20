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Период накопления для будущих инвестиций металлургов и горняков закончился, цены на руду рухнули, - СМИ

Период накопления для будущих инвестиций металлургов и горняков закончился, цены на руду рухнули, - СМИ

В пятницу, 17 сентября, январские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $97,4/т (629 китайских юаней).

Стоимость сырья по сравнению с предыдущей неделей рухнула на 16,5%.

Минимальный показатель торгов был зафиксирован в четверг, 16 сентября, на уровне $103,86/т (670,5 китайских юаней). Максимальный показатель достигнут во вторник, 14 сентября, на отметке $110,13/т (711 китайских юаней).

Kallanish отмечает, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться. С другой стороны, приближение крайнего срока выплаты по облигациям компании по недвижимости Evergrande вызывает дополнительное беспокойство среди участников рынка, поскольку компания ранее заявила об отсутствии средств для погашения облигаций.

Ожидается, что тенденция сокращения запасов руды в китайских портах, которая наблюдалась на предыдущей неделе, не сохранится из-за поставок из Австралии и Бразилии.

Вместе с тем, правительственные ограничения производства стали в Китае означают возможное дальнейшее снижение цен на железную руду, несмотря на ожидаемое сезонное восстановление спроса на сталь.

Напомним, что Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр.

Китай – крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.

 Фото: shutterstock.com

Автор: 

металлургия (449) цены (2290)


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Топ комментарии
+5
Ув. Пацак. 1) Металлургия - не самый... 2) Объём заходящей из офшоров выручки не зависит от мировых цен, а только от желания Ахметова рассчитаться с поставщиками
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20.09.2021 12:41
+3
жаль гудка до слез...
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20.09.2021 12:31
+3
Це не вигідно всім , не лише Україні . Впали світові ціни на руду , а не лише для України .

Крім металу , в нас є ще більш ходовий товар - зерно . Ціни на нього - стабільно високі , а цьогорічний врожай б'є всі рекорди , за всі роки існуваня України ..
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20.09.2021 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Поправьте меня если я ошибаюсь но кажется нам это крайне не выгодно? Металлургия это разве не самый экспортируемый за границу Украиной ходовой товар?
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20.09.2021 12:24 Ответить
угу. в виде лома.
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20.09.2021 12:29 Ответить
Це не вигідно всім , не лише Україні . Впали світові ціни на руду , а не лише для України .

Крім металу , в нас є ще більш ходовий товар - зерно . Ціни на нього - стабільно високі , а цьогорічний врожай б'є всі рекорди , за всі роки існуваня України ..
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20.09.2021 12:38 Ответить
Ув. Пацак. 1) Металлургия - не самый... 2) Объём заходящей из офшоров выручки не зависит от мировых цен, а только от желания Ахметова рассчитаться с поставщиками
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20.09.2021 12:41 Ответить
ето нє "украінскій товар", ето товар бандіта ахмєтова.
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20.09.2021 13:03 Ответить
жаль гудка до слез...
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20.09.2021 12:31 Ответить
Треба йому чергові борги списати за рахунок держави.
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20.09.2021 12:35 Ответить
я даже знаю, за чей счет этот "инвестор" покроет себе такие потери...
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20.09.2021 12:37 Ответить
Гудок своє щастя просвистів в шкіряну флейту.
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20.09.2021 12:41 Ответить
а в чем беда у рыжего гудка? цена на сырье упала более чем на 200%, цена на металлопрокат и металлоизделия не падает ни на копейку, наоборот растет каждый день.
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20.09.2021 12:51 Ответить
То, в Китаї лопнув черговий будівельний пухир. Найбільша будівельна компанія на грані банкротства, 800 об'єктів недобудовано. Наразі, китайська влада заявила що, не збирається рятувати але влила на біржі сотні мільйонів.

У випадку, якщо не врятують компанію то, споживання будівельного металу значно впаде на якийсь час.
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20.09.2021 12:49 Ответить
ЗІ: Це, на пряму наче й не стосується української металургії але китайські металургійні компанії муситимуть шукати нові ринки для себе і витісняти конкурентів. І тут вони на коні бо, років десять тому запустили чотири великих новітніх металургійних комбінати. Порявняно з якими українські комбінати виглядають, як оті доменні печі по китайських селах 50 років тому.
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20.09.2021 12:54 Ответить
так ещё не все заводы и нпз порезаны на металл, горе то какое, кудаж теперь барыги повезут станки с металлоломом? не успели бедняжки горе горе, гелики с майбахами прослезились в автосалонах.
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20.09.2021 13:03 Ответить
какой кошмар, как же теперь рыжему жить, как же рабы в кривом роге будут мотыгами совсем бесплатно?
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20.09.2021 14:45 Ответить
Пани Ахметов, Жеваго отримають менше дівідендів в карман. Для простого українця подешевшає металева продукція, але дуже не швидко. От і все. Можуть розповідати казки про зменшення виручки від експорту та зростання курсу, але це не точно. Бо насправді більша частина осідає в офшорах.
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20.09.2021 15:12 Ответить
 
 