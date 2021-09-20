Период накопления для будущих инвестиций металлургов и горняков закончился, цены на руду рухнули, - СМИ

В пятницу, 17 сентября, январские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $97,4/т (629 китайских юаней).

Стоимость сырья по сравнению с предыдущей неделей рухнула на 16,5%.

Минимальный показатель торгов был зафиксирован в четверг, 16 сентября, на уровне $103,86/т (670,5 китайских юаней). Максимальный показатель достигнут во вторник, 14 сентября, на отметке $110,13/т (711 китайских юаней).

Kallanish отмечает, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться. С другой стороны, приближение крайнего срока выплаты по облигациям компании по недвижимости Evergrande вызывает дополнительное беспокойство среди участников рынка, поскольку компания ранее заявила об отсутствии средств для погашения облигаций.

Ожидается, что тенденция сокращения запасов руды в китайских портах, которая наблюдалась на предыдущей неделе, не сохранится из-за поставок из Австралии и Бразилии.

Вместе с тем, правительственные ограничения производства стали в Китае означают возможное дальнейшее снижение цен на железную руду, несмотря на ожидаемое сезонное восстановление спроса на сталь.

Напомним, что Пекин намерен сократить выбросы СО 2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр.

Китай – крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.

Фото: shutterstock.com