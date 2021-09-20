Согласительный совет Рады включил законопроект об олигархах в повестку дня пленарной недели

Согласительный совет руководителей фракций и групп включил в повестку дня предстоящей пленарной недели парламента законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа" включить в повестку дня пленарной недели законопроекты №5599 и №5600, и оно было поддержано.

Ранее аппарат Верховной Рады не включил данные законопроекты в повестку дня, поскольку они не подготовлены к рассмотрению, как того требует регламент, и необходимо время для завершения подготовки документов.

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