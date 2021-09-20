К Асану Ахтемову не пускают врача, а необходимые лекарства не доходят, - адвокат

К арестованному в оккупированном Крыму по подозрению в "совершении диверсии на газопроводе" Асану Ахтемову не пускают врача и не предоставляют необходимые ему лекарства, которые передает жена.

Об этом сообщил его адвокат Айдер Азаматов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность.

Азаматов навестил политзаключенного Асана Ахтемова. Как сообщалось, в ходе следственных действий Ахтемову ужесточили обвинение, вменив совершение диверсии организованной группой, а также выдвинули новое обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ группой лиц.

Юрист считает это давлением за то, что Ахтемов отказался от признательных показаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одному из фигурантов "дела Джеляла" Асану Ахтемову оккупанты ужесточили статью обвинения, - адвокат Полозов

17 сентября в УФСБ Симферополя во время проведения следственных действий Асану Ахтемову было изменено обвинение с части 1 статьи 281 УК РФ ("Диверсия") на вторую часть этой же статьи ("Диверсия, совершенная группой лиц"). За первую часть статьи полагается наказание от 10 до 15 лет, за вторую же от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, против Ахтемова было выдвинуто еще одно обвинение, рассказал адвокат. Его обвиняют по части 4 статьи 222.1 УК ("Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц"), также предполагающее срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Считаю, что это определенная месть за то, что Асан поменял свои показания не в пользу следствия, а в пользу своей защиты", — отметил Азаматов.

Также читайте: Мать задержанного крымского татарина Ахтемова оштрафовали за протест под зданием ФСБ в оккупированном Симферополе

Дать показания следователю после мероприятий Ахтемов отказался, ссылаясь на свои права обвиняемого.

Сейчас Ахтемов испытывает боли в области грудной клетки, врач по-прежнему не посетил его. Адвокат рассказывает, что "его мучают приступы удушья, по-прежнему он не может нормально спать, так как ночью ему кажется, что он задыхается и опять его будят сокамерники, чтобы он не задохнулся".

Помимо этого силовики оказывают давление на Ахтемова, не предоставляя ему необходимые лекарства (у мужчины имеются заболевания сосудов и желудка). Супруга Асана утверждает, что передает лекарства в полном объеме, но, по словам заключенного, ему поступают только витамины.

Также читайте: К перенесшему пытки российских силовиков Асану Ахтемову допустили независимого адвоката

Виновным себя Ахтемов не признает. "Асан изменил свои показания и в настоящий момент отказался от признательных и выбитых физическим путем показаний. Он сказал, что будет идти до конца, бороться за справедливость, бороться с незаконным преследованием. Ни в коем случае он не отказался от своей позиции, он стоит на своем", — резюмировал Азаматов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.