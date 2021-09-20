"Слуга народа" Радуцкий предложил тестировать нардепов на коронавирус перед заседаниями Рады: Депутаты могут себе позволить это за собственные средства

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призывает серьезно подойти к вопросу к вакцинации от коронавируса народных депутатов.

Об этом он заявил на Согласительном совете, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Радуцкого, показатель по вакцинированным народным депутатам в Раде сегодня ниже, чем на некоторых предприятиях.

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Глава комитета считает, что народные депутаты перед пленарными заседаниями должны проходить экспресс-тестирование на коронавирус, которое занимает 15 минут.

"Кстати, я думаю депутаты могут себе позволить делать его не за бюджетные средства, а за собственные", - добавил он.