"Слуга народа" Радуцкий предложил тестировать нардепов на коронавирус перед заседаниями Рады: Депутаты могут себе позволить это за собственные средства
Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призывает серьезно подойти к вопросу к вакцинации от коронавируса народных депутатов.
Об этом он заявил на Согласительном совете, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Радуцкого, показатель по вакцинированным народным депутатам в Раде сегодня ниже, чем на некоторых предприятиях.
Глава комитета считает, что народные депутаты перед пленарными заседаниями должны проходить экспресс-тестирование на коронавирус, которое занимает 15 минут.
"Кстати, я думаю депутаты могут себе позволить делать его не за бюджетные средства, а за собственные", - добавил он.
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+2 молодой рабочий
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+2 Чайка Київ
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показать весь комментарий20.09.2021 12:50
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А чого тільки в Раді? А КабМін, ОПа? Швиденько накрапайте закон та прийміть його в режимі "скаженого принтера", як ви то робили на початку. І проблема буде вирішена!
вдруг поможет...