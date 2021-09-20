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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Радуцкий предложил тестировать нардепов на коронавирус перед заседаниями Рады: Депутаты могут себе позволить это за собственные средства

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призывает серьезно подойти к вопросу к вакцинации от коронавируса народных депутатов.

Об этом он заявил на Согласительном совете, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Радуцкого, показатель по вакцинированным народным депутатам в Раде сегодня ниже, чем на некоторых предприятиях.

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Глава комитета считает, что народные депутаты перед пленарными заседаниями должны проходить экспресс-тестирование на коронавирус, которое занимает 15 минут.

"Кстати, я думаю депутаты могут себе позволить делать его не за бюджетные средства, а за собственные", - добавил он.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29228) карантин (16729) тест (285) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
надо тестировать на вменяемость..
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20.09.2021 12:45
+2
Не забудьте їм виписати на це матеріальну допомогу з бюджету.
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20.09.2021 12:47
+2
И сколько там уже депутатов уже от ковидлы окочурились? Ответ - НОЛЬ. Кстати вот и летальность от этой СуперПандемии нарисовалась.
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20.09.2021 12:50
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через Борис?)
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20.09.2021 12:44 Ответить
надо тестировать на вменяемость..
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20.09.2021 12:45 Ответить
Пізно.
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20.09.2021 12:47 Ответить
Не забудьте їм виписати на це матеріальну допомогу з бюджету.
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20.09.2021 12:47 Ответить
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20.09.2021 12:47 Ответить
И сколько там уже депутатов уже от ковидлы окочурились? Ответ - НОЛЬ. Кстати вот и летальность от этой СуперПандемии нарисовалась.
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20.09.2021 12:50 Ответить
до,,,рена Радуцкий натаскал копеечных китайских тестов,можно тестированием дипутатов на "пендж степанова " наскрести
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20.09.2021 12:50 Ответить
Бригаду вакцинаторов на "пирожке" и Нацгвардию по периметру. И тогда мы увидим настоящую цену "пандемии".
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20.09.2021 12:53 Ответить
Да ну. Они же за копейку удавятся...
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20.09.2021 12:55 Ответить
Гроші від масок вже скінчилися? Чи у клініки, де здавав аналізи найвеличніший, виникли фінансові проблеми?

А чого тільки в Раді? А КабМін, ОПа? Швиденько накрапайте закон та прийміть його в режимі "скаженого принтера", як ви то робили на початку. І проблема буде вирішена!
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20.09.2021 12:59 Ответить
Скільки депутатів здохло від "страшносмертельного"? Правильно -НОЛЬ. робіть висновки .в кого ще сіра речовина не замінилася лайном з дебіловізора.
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20.09.2021 13:09 Ответить
"Слуга народа" Радуцкий предложил тестировать себя и других нардепов на IQ перед заседаниями Рады: Депутаты не могут себе позволить так тупить Источник:
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20.09.2021 13:14 Ответить
предлагаю каждому слуге перед каждым заседанием Рады колоть вакцину в голову.

вдруг поможет...
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20.09.2021 13:21 Ответить
В первую очередь зЕбилов, надо тестировать на наркоту, потом на алкоголь, а дальше на всё остальное...
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20.09.2021 13:50 Ответить
 
 