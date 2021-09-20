На сегодняшнем заседании фракции "СН" не будет рассматривать кадровые перестановки в Кабмине, - Корниенко
Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" не будет рассматривать возможные кадровые перестановки в Кабмине.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.
"Мы говорили, что это вопрос конца сентября - начала октября. Еще не конец сентября, а середина", - отметил он.
По словам нардепа, сегодня на фракции будут рассматривать финальные редакции законопроекта о деолигархизации и налогового 5600, а также вопрос назначения главы комитета ВРУ по правоохранительной деятельности.
Как сообщалось, вечером 20 сентября "Слуга народа" проведет заседание фракции.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий20.09.2021 13:18 Ответить Мне нравится 1
Олександр Деркач #492741
показать весь комментарий20.09.2021 13:38 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль