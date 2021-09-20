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На сегодняшнем заседании фракции "СН" не будет рассматривать кадровые перестановки в Кабмине, - Корниенко

На сегодняшнем заседании фракции

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" не будет рассматривать возможные кадровые перестановки в Кабмине.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

"Мы говорили, что это вопрос конца сентября - начала октября. Еще не конец сентября, а середина", - отметил он.

По словам нардепа, сегодня на фракции будут рассматривать финальные редакции законопроекта о деолигархизации и налогового 5600, а также вопрос назначения главы комитета ВРУ по правоохранительной деятельности.

Как сообщалось, вечером 20 сентября "Слуга народа" проведет заседание фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о рассмотрении законопроекта об олигархах: Нет ничего фантастического, нужно принять решение по процедуре

Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3150) фракция (278) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Я все більше переконуюся, що після зміни влади такі, як Корнієнко, Бнзугла, Стефанчук Вєніславскій і ще декілька одіозних осіб повинні бути переслідувані за свої дії з підриву еацбезпеки, конституційного ладу, зради і деяких інших статей, які не передбачають терміну давності. Бо на від іну від Вірастюка і інших блаженних, що йшли по стаж і зарплатню, ці свідомо йшли грабувати країну і громадян. І щонацірге, доля країни для них - ніщо.
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20.09.2021 13:18 Ответить
там писок "слюн" буде дуже доовгий..Хламідія, Бужанський...тощо..
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20.09.2021 13:38 Ответить
 
 