На сегодняшнем заседании фракции "СН" не будет рассматривать кадровые перестановки в Кабмине, - Корниенко

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" не будет рассматривать возможные кадровые перестановки в Кабмине.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

"Мы говорили, что это вопрос конца сентября - начала октября. Еще не конец сентября, а середина", - отметил он.

По словам нардепа, сегодня на фракции будут рассматривать финальные редакции законопроекта о деолигархизации и налогового 5600, а также вопрос назначения главы комитета ВРУ по правоохранительной деятельности.

Как сообщалось, вечером 20 сентября "Слуга народа" проведет заседание фракции.

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