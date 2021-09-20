Суд в Беларуси приговорил россиянку к 1,5 годам колонии за твит о Лукашенко
Суд в Бресте приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии общего режима за твит, в котором обвинение усмотрело клевету на президента Беларуси.
Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"16 сентября в Московском суде Бреста начался процесс над Ириной Викхольм. Сегодня, 20 сентября, судья Евгений Бреган огласил приговор: признать виновной по ч.2 ст.367 УК (клевета на президента Республики Беларусь) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Гособвинение представлял Александр Батюшко", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на суде Викхольм заявляла отводы судье и гособвинителю (оба отвода суд не удовлетворил), отказалась от назначенного ей адвоката.
"На суде женщина заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив", - отмечается в сообщении.
Как сообщала ранее Генпрокуратура Беларуси, прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки В., которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Беларуси, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении.
"Из материалов дела следует, что В., желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", - уточняли в ведомстве.
В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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