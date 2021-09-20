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Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы

Корниенко о подкупе депутатов:

Первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко считает, что в вопросе возможного подкупа народных депутатов должны разобраться антикоррупционные органы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ.

Отвечая на вопрос, знает ли он, что народным депутатам предлагают деньги за кадровые голосования, Корниенко заявил: "Мне не предлагали. Я не предлагал. Дальше - это из сферы работы антикоррупционных органов. Они у нас прекрасно работают".

Нардеп предполагает, что данная информация - "это больше слухи". По его словам, учитывая, какие медиа первыми начали об этом писать, "там много непроверенной информации".

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о рассмотрении законопроекта об олигархах: Нет ничего фантастического, нужно принять решение по процедуре

Автор: 

НАБУ (4218) коррупция (8555) подкуп (600) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
не слухи..а шлюхи..
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20.09.2021 13:12
+7
"Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи"

_Это больше тотальная коррупция! А корниенко - мерзавец!
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20.09.2021 13:16
+6
Ты же за слуг наріда голосовал?
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20.09.2021 13:13
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не слухи..а шлюхи..
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20.09.2021 13:12 Ответить
Ты же за слуг наріда голосовал?
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20.09.2021 13:13 Ответить
с крішками не общаюсь..
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20.09.2021 13:14 Ответить
Життя ЗЕбаната - як рояль: клавіша біла, клавіша чорна... Кришка!
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20.09.2021 13:16 Ответить
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___|ЗЕБАНАТАМ БИЦА|____|

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20.09.2021 13:12 Ответить
"Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи"

_Это больше тотальная коррупция! А корниенко - мерзавец!
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20.09.2021 13:16 Ответить
Пусть разберутся органы...которые тоже подкуплены.
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20.09.2021 13:16 Ответить
"Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы

Забыли добавить: "а мы - СН - будем им в этом мешать, по мере сил."
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20.09.2021 13:17 Ответить
"из сферы работы антикоррупционных органов. Они у нас прекрасно работают" - но пока безрезультатно. Так и живем.
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20.09.2021 13:18 Ответить
По его словам, учитывая, какие медиа первыми начали об этом писать ... Нужно быстрее закон об олигархах, все СМИ построить в линейку, и все начнут "правильно" писать. Это не клоуны - это грамотные (ну или не очень) манипуляторы. Игорь Валерьевич на 1+1 их потренировал...
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20.09.2021 13:24 Ответить
Мы просто иногда вместе ходим на футбол.
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20.09.2021 13:24 Ответить
чмо
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20.09.2021 13:31 Ответить
Судя по резкому концу,,эпохи бедности,, депутатов зеленского это не слухи
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20.09.2021 13:32 Ответить
Пусть разбираются антикоррупционные органы

Но они не разбираются, потому что выйдут на себя и на вас.
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20.09.2021 13:33 Ответить
зЕбил, "Всё это слухи" было до свидетелей, а сейчас это факты!
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20.09.2021 13:36 Ответить
ПНХ
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20.09.2021 14:11 Ответить
" это больше слухи " - а меньше правда ?
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20.09.2021 14:19 Ответить
зеленая мразь - дурку гоняет.
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20.09.2021 14:22 Ответить
Да ты что, небритое шимпанзе. Слухи…. Верю каждому твоему слову
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20.09.2021 14:25 Ответить
 
 