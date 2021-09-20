Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы
Первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко считает, что в вопросе возможного подкупа народных депутатов должны разобраться антикоррупционные органы.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ.
Отвечая на вопрос, знает ли он, что народным депутатам предлагают деньги за кадровые голосования, Корниенко заявил: "Мне не предлагали. Я не предлагал. Дальше - это из сферы работы антикоррупционных органов. Они у нас прекрасно работают".
Нардеп предполагает, что данная информация - "это больше слухи". По его словам, учитывая, какие медиа первыми начали об этом писать, "там много непроверенной информации".
Топ комментарии
+7 молодой рабочий
показать весь комментарий20.09.2021 13:12
+7 NonCFist
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+6 Крышка Пианино
показать весь комментарий20.09.2021 13:13
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_Это больше тотальная коррупция! А корниенко - мерзавец!
Забыли добавить: "а мы - СН - будем им в этом мешать, по мере сил."
Но они не разбираются, потому что выйдут на себя и на вас.