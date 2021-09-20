Решение о ведении ответного огня в зоне ООС принимает командир на месте, без ожидания разрешения из штаба, - Наев
Украинские военные на Донбассе не обязаны согласовывать ведение ответного огня с штабом операции Объединенных сил (ООС). Решение принимает командир на месте.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, военные имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций, территорий и тому подобное.
"Что касается ведения огня в ответ, то это право у военнослужащих ВС Украины никто не отменял. С этой целью были предоставлены и доведены до каждого отдельного военнослужащего разъяснения о порядке действий в той или иной ситуации. Ответ предоставляется по решению командира на месте. Без ожидания разрешения из штаба", - отметил Наев.
Он подчеркнул, что ответный огонь должен быть адекватным и не создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре, независимо от того, находится она на подконтрольной или оккупированной территории.
"Сегодня, никаких штрафов со стороны старших командиров за ведение ответного огня не накладывается", - добавил Наев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зы: сарказм, если че.
Приказ, кстати, недавно дополнили пунктом по которому с командира не снимаются премиальные
Принял решение на ответный огонь, написал рапорт о причине ответного огня и достаточно!!!
Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».
«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует», - сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».
Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!
Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ
"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права..."
Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України!
Его действия???? А) Ждать пока его накроют, , чтобы открыть ответный огонь?????
В) Помахать белым или любым другим флагом, чтобы привлечь внимание, что здесь люди и ...ЭТО ОПАСНО?????
С) Позвать на помощь друга или попросить помощь зала???
Завжди рішення про відкриття вогоню у відповідь приймає командир!
А ви панове думаєте, що це рішення приймають у Берліні?
про штрафы и неравноценный ответ - тоже всё туфта и деза.