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Новости Агрессия России против Украины
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Решение о ведении ответного огня в зоне ООС принимает командир на месте, без ожидания разрешения из штаба, - Наев

Решение о ведении ответного огня в зоне ООС принимает командир на месте, без ожидания разрешения из штаба, - Наев

Украинские военные на Донбассе не обязаны согласовывать ведение ответного огня с штабом операции Объединенных сил (ООС). Решение принимает командир на месте.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, военные имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций, территорий и тому подобное.

"Что касается ведения огня в ответ, то это право у военнослужащих ВС Украины никто не отменял. С этой целью были предоставлены и доведены до каждого отдельного военнослужащего разъяснения о порядке действий в той или иной ситуации. Ответ предоставляется по решению командира на месте. Без ожидания разрешения из штаба", - отметил Наев.

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Он подчеркнул, что ответный огонь должен быть адекватным и не создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре, независимо от того, находится она на подконтрольной или оккупированной территории.

"Сегодня, никаких штрафов со стороны старших командиров за ведение ответного огня не накладывается", - добавил Наев.

Также читайте: Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев

Донбасс (26955) ВСУ (6547) Наев Сергей (345) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Мої думки з цього такі. Наєву не забороняли давати адекватну відповідь, так само як і іншим командирам на лінії зіткнення. Відповідь надається - це реальна інфа від бійців після спілкування. Все реально адекватно.Тим чим є.
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20.09.2021 14:11
+16
Не кіпішуєм все по плану, ніхто не відміняв вогонь у відповідь!!!
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20.09.2021 14:15
+15
Рішення на надання відпоріді, а або упередженого удару приймалось і приймається завжди на місці,виходячи із реалій оперативної обстановки та загрозжиттюнаших воїнів. Все він правильно відповів.
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20.09.2021 13:45
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Не смей врать, подлец!
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20.09.2021 13:18 Ответить
А решение о "штрафах" за это - уже принято. Таран не даст соврать... хотя, нет, пожалуй, даст...
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20.09.2021 13:19 Ответить
Дорогой ти наш, "рішення" по перше, а дорогой ти там, за поребріком, бред ...штрафи, ти один інцидент назви...а,.. для тебе "назови"
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20.09.2021 14:05 Ответить
Переход на личности, вместо вменяемых аргументов - признак быдла. С быдлом не общаюсь.
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20.09.2021 14:55 Ответить
Да нету никаких штрафов, ты о чём?))
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20.09.2021 14:07 Ответить
Та не, вот хто "не даст" соврать, так єто Бутусов. Он тут пару месяцев назад всем нам изображал Зеленского и наши глаза, говоря про то, что 330 приказ отменили.

Зы: сарказм, если че.

Приказ, кстати, недавно дополнили пунктом по которому с командира не снимаются премиальные
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20.09.2021 14:13 Ответить
А потом его имеет все командования, а сами не при чем.
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20.09.2021 13:20 Ответить
Це як вже писали: бабах!!...у відповідь та-та-та-...
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20.09.2021 13:22 Ответить
А потом сто комиссий о правильности ответного огня!

Принял решение на ответный огонь, написал рапорт о причине ответного огня и достаточно!!!

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20.09.2021 13:22 Ответить
сльози зрадоскота

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20.09.2021 13:22 Ответить
Т.е. они по нам артиллерией и минометами, а мы по ним из АК - 74, тра-та-та-та.
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20.09.2021 13:23 Ответить
але ж, сподіваюсь, їм пояснили, як Володимир Олександрович не любить, коли не пєрєстают стрєлять?
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20.09.2021 13:23 Ответить
Но командир знает,что если примет решение открыть огонь,то отписываться будет до второго пришествия. Как обычно,все стрЕлки скинуты на младший и средний командный состав.
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20.09.2021 13:24 Ответить
Командир бегает и стволы мацает ищет горячие кто посмел стрелять .ставить под угрозу его преию
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20.09.2021 13:55 Ответить
Если командиру бошку отстрелят, то и премия не поможет.
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20.09.2021 14:10 Ответить
бреще як і вся влада ,а як преміальні забирати хто вистрілить
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20.09.2021 13:26 Ответить
Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму!

Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».

«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует», - сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».

Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права..."

Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України!
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20.09.2021 13:27 Ответить
При такому говнокомандуючому це невдячна справа. Потім доводь що ти не верблюд.
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20.09.2021 13:29 Ответить
генерал думает что все дебилы- они градом а мы из писдолета хахаха на передок его пусть с передка постреляет
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20.09.2021 13:30 Ответить
Ну, Обама ввів колись правило що, вогонь відкривати ти маєш право але, якщо не відкрив то, отримуєш премію. Тому, деякі офіцери часто ухилялися від відповіді. Картина змінилася, коли Трамп зняв премії за миролюбство.
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20.09.2021 13:33 Ответить
даже на "йоту" не верю!!!!
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20.09.2021 13:33 Ответить
Хрюсский ,употребляешь слова ,смысла которых не знаешь! *Йота* - это сколько?
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20.09.2021 15:17 Ответить
Вибухами ватних пердаків задоволений. ***** привіт!
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20.09.2021 15:25 Ответить
Рішення на надання відпоріді, а або упередженого удару приймалось і приймається завжди на місці,виходячи із реалій оперативної обстановки та загрозжиттюнаших воїнів. Все він правильно відповів.
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20.09.2021 13:45 Ответить
Хорошо. Сформулируем так! Слегка позевывая, срання, "командир на месте"" подходит к монокуляру в окопе и смотрит.......Йооооообта!!! ...... на его глазах сепардуны разворачивают Д-20 в его сторону, раскладывают когти, носят ящики, достают оттуда снаряды и...что то переговариваются.

Его действия???? А) Ждать пока его накроют, , чтобы открыть ответный огонь?????

В) Помахать белым или любым другим флагом, чтобы привлечь внимание, что здесь люди и ...ЭТО ОПАСНО?????

С) Позвать на помощь друга или попросить помощь зала???
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20.09.2021 13:45 Ответить
Забрали у солдат все кроме автоматов и типа решайти сами,отвечать или нет.Всем же известно,что 40-50 летний калаш это лучшее оружие против 122 и 152 мм ствольной артилерии и арт-систем (по мнению пузатых генералов). Надеюсь тех проклятых выродков из штаба ждет возмездие за позор Украины и кровь солдат.
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20.09.2021 13:47 Ответить
Дело говорит генерал!
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20.09.2021 13:55 Ответить
ага, особливо це видно по кількості вбитих та поранених. і мовчання про то в змі
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20.09.2021 13:59 Ответить
Ну так завжди було! Що за крики про зраду?
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20.09.2021 13:59 Ответить
Коментарі "диванних спецпризначенців" нагадують старий анекдот про президента країни, яка знаходиться на півночі від України. А саме, як він знаходячись у столиці, по телефону перебирав картоплю в селі.

Завжди рішення про відкриття вогоню у відповідь приймає командир!

А ви панове думаєте, що це рішення приймають у Берліні?
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20.09.2021 14:08 Ответить
Мої думки з цього такі. Наєву не забороняли давати адекватну відповідь, так само як і іншим командирам на лінії зіткнення. Відповідь надається - це реальна інфа від бійців після спілкування. Все реально адекватно.Тим чим є.
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20.09.2021 14:11 Ответить
Що бред пишуть ці коментатори, ви подивіться які іхні логіни кацапській мова москальська, це провокатори, кого ви слухаєте, це їхнє завдання пускати дезу, КОС дав чітку відповідь
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20.09.2021 14:14 Ответить
Не кіпішуєм все по плану, ніхто не відміняв вогонь у відповідь!!!
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20.09.2021 14:15 Ответить
Отвечать на огонь противника никто не запрещал. Это специально справоцированная вражеская дезинформация Ответка постоянно ведеться и результат от нее, всегда очень внушительный.
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20.09.2021 14:16 Ответить
Брехливі чутки, про заборону зворотнього вогню у відповідь, це спланована ворожа операція, на внесення невдоволення та протидії руководству ЗСУ, та нинішній владі.
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20.09.2021 14:24 Ответить
ЗСУ завжди дають адекватну відповідь ворогу. Почитайте їхні пабліки і статистику на сторінці ООС про знищених ворогів.
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20.09.2021 14:25 Ответить
а соседям обстреливаемых можно отвечать или отвечать должны только непосредственно обстреливаемые?
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20.09.2021 14:41 Ответить
Amor, на контракт і на передок, там все будеш знати
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20.09.2021 17:10 Ответить
послетого как ты станешь коровой и расскажешь все о молоке
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20.09.2021 17:21 Ответить
Amor, тобі тут не місце, відлізь за поребрик, бот
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20.09.2021 19:58 Ответить
Нужно чтобы инициаива начала огня на фронте тоже принадлежала командирам ВСУ.
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20.09.2021 14:45 Ответить
Так ніхто ніколи не забороняв вбивати кцп! Більше того, за це ще й премії дають! Відповідь завжди адекватна!
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20.09.2021 14:49 Ответить
Что не комментарий о запрете огня, так один бред, пишут же одни диванные вояки,которые вообще не представляют, что и как происходит там... Нет же напишу типа умный, а на самом бред полный... Ни кто ничего не запрещает, ответ есть всегда и точно не меньше чем прилетело....
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20.09.2021 14:58 Ответить
штрафов нет, а за должность 1,5 млрд, а отвечать можно с рогатки?
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20.09.2021 15:06 Ответить
Типу щось буркнув, навідь сам не зрозумів, бот, то взагалі за другі виплати заборгованість
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20.09.2021 20:00 Ответить
Рішення на відкриття зворотнього вогню приймає командир підрозділу, відповідно до існуючої обстановки. І ніхто не забороняє це робити.
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20.09.2021 15:17 Ответить
Не маємо взагалі тут щось обговорювати! Хто буває в районі проведення ООС той бачить своїми очами, що відповідь дається без проблем. Тому хто хоче на 100 % бути впевненим, пропоную підписати контракт в ЗСУ і вперед за знаннями...
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20.09.2021 15:18 Ответить
За інфориацією, арта і снайпера працюють, як і працювали. За виявленими цілями. Не про все ж потрібно писати в коментарях))) І щодо відповіді у відповідь або, якщо потрібно на упередження - все працює як і раніше. На рішення відповідного командира...
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20.09.2021 16:55 Ответить
Командирам всіх рівнів надано право при загрозі життю та здоровью військовим та населенню, що прожоває поблізу проведення бойових дій, надавати ворогу адекватну відповідь на всі загрози, та проводити попереджувальні заходи...
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20.09.2021 16:55 Ответить
Люди в окопах не обязаны согласовывать ведение "ответки" с штабом . Бред. Решение принимает командир на месте. Ему видней: угрожает-не угрожает. Пустой базар. Все правильно Наев сказал.
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20.09.2021 17:04 Ответить
"Ответка" должна быть "адекватной" во всех пониманиях и не создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре. Суровые законы войны.
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20.09.2021 17:10 Ответить
ну, вот, значит про запрет - всё брехня. ч.т.д.

про штрафы и неравноценный ответ - тоже всё туфта и деза.
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21.09.2021 00:41 Ответить
Капець. Налізла ціла купа лівих ніків і щось розказують.
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21.09.2021 04:02 Ответить
 
 