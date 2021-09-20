Суд арестовал бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в организации убийств активистов Майдана. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 20 сентября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, подозреваемого в организации убийств активистов Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.







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По данным Офиса Генпрокурора, экс-правоохранителю инкриминируется организация, во исполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа ( ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч . 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины).