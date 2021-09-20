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Новости Революция в Украине
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Суд арестовал бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в организации убийств активистов Майдана. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 20 сентября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, подозреваемого в организации убийств активистов Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Суд арестовал бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в организации убийств активистов Майдана 01
Суд арестовал бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в организации убийств активистов Майдана 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: Задержан экс-чиновник МВД, которого подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства

По данным Офиса Генпрокурора, экс-правоохранителю инкриминируется организация, во исполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа ( ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч . 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Автор: 

арест (10454) задержание (6673) МВД (9316) суд (25077) преступления против Майдана (293)


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касап? - судячи з прізвища... Чи тільки "гусскій"?
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20.09.2021 13:24 Ответить
Просто мусор
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20.09.2021 13:27 Ответить
Постойте, робята!

Кто-то что-то путает!

Кацапы пишут, что этот человек отсидел у них в тюрьме за попытку похищения Портнова по заданию Кличко!

https://www.kommersant.ru/doc/2698963

Кого там посадила Венедиктова в отместку за своего любовника?
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20.09.2021 13:45 Ответить
все може бути; але вірити касапам - лише в останню чергу (якщо взагалі можна...)
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20.09.2021 14:07 Ответить
А що не можна його було посадити хоча б років 5 тому? А хто буде відповідати за таку затримку?
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20.09.2021 20:33 Ответить
 
 