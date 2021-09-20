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Новости Коронавирус и карантин
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Корниенко не знает, сколько "слуг народа" вакцинировались от коронавируса: "У нас свобода в этом плане"

Корниенко не знает, сколько

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не может озвучить точную цифру вакцинированных нардепов в его политической силе.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал на брифинге в Верховной Раде.

"Вы же понимаете, что у нас свобода в этом плане. Если хотят – вакцинируются, если не хотят – не вакцинируются. Мы разве что можем присоединится к такому всеукраинскому движению по увеличению темпов вакцинации. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем нашим депутатам парламентской фракции, к членам нашей партии, депутатам местных советов от "Слуги народа" пойти и вакцинироваться", - отметил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий предложил тестировать нардепов на коронавирус перед заседаниями Рады: Депутаты могут себе позволить это за собственные средства

Он признался, что уже вакцинировался.

Говоря о предложении главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого ("СН") по тестированию всех нардепов перед заседаниями ВРУ, парламентарий подчеркнул: "Это интересная идея. Если Аппарат нам такое предложит, то я не буду отказываться. … Думаю, большинство нашей фракции просто будут показывать сертификат (о вакцинации. – Ред.). Это будет быстро. А для коллег, которые по тем или иным причинам не желают вакцинироваться, не имея медицинских ограничений, если пять дней будут сдавать (тест. – Ред.) то, возможно, на шестой день захочется вакцинироваться".

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29228) карантин (16729) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
"Если хотят - вакцинируются, если не хотят - не вакцинируются." - вот такими заявлениями гении от партии власти глупо и цинично кладут болт на общее равенство перед законами, которые сами же неделю назад и приняли.
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20.09.2021 13:25
+9
Мы понимаем Корниенко, что у вас буйным цветом процветает хронический ДЛБзм. Как можно требовать от граждан полной вакцинации, не сделав это самим, блд?...
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20.09.2021 13:25
+8
Учителей значит принуждают вакцинироваться...а у них видите ли свобода выбора...

Эти скоты уже в конец обнаглели...
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20.09.2021 13:39
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Мы понимаем Корниенко, что у вас буйным цветом процветает хронический ДЛБзм. Как можно требовать от граждан полной вакцинации, не сделав это самим, блд?...
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20.09.2021 13:25 Ответить
Мы уже в концлагере? Или ещё нет?
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20.09.2021 13:57 Ответить
Мы пока нет. В остальном мире кое где уже да.
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20.09.2021 14:00 Ответить
"Если хотят - вакцинируются, если не хотят - не вакцинируются." - вот такими заявлениями гении от партии власти глупо и цинично кладут болт на общее равенство перед законами, которые сами же неделю назад и приняли.
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20.09.2021 13:25 Ответить
их ведь и анархистами не назовешь,

просто шайка разгильдяев
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20.09.2021 13:28 Ответить
да вони не знають нічого, крім як красти гроші та знімати відосики!

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
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20.09.2021 13:29 Ответить
Ну понятное дело - вакцинировался))) Депутату, сертификат, и так дадут и платить не надо.
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20.09.2021 13:29 Ответить
дебилоидам нужно другое.

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20.09.2021 13:29 Ответить
Може бодай одна гнида хоч від шмурдяка .за який ніхто не несе відповідальності .здохне...
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20.09.2021 13:34 Ответить
Дай Боже, щоб у них жоден не вакцінувався, а купив ті довідки...
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20.09.2021 13:34 Ответить
Учителей значит принуждают вакцинироваться...а у них видите ли свобода выбора...

Эти скоты уже в конец обнаглели...
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20.09.2021 13:39 Ответить
Ну вот по депутатам все и видно, ездят по курортам во всем мире. Рестораны, балы, приёмы. Вакцинированных единицы, а мора как не было так и нет)

Даже хитромудрый Спикер умудряется поддерживать высокий уровень антител " плановыми" заражениями.
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20.09.2021 13:42 Ответить
принудительно вакцинируют только плебеев а эти господа понимают откуда требования вакцинировать 70% населения
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20.09.2021 13:45 Ответить
Лукавишь. У педагогов нет выбора. Вакцинируемая или заява об увольнении на стол
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20.09.2021 13:50 Ответить
Когда (реально) вакцинируются 100% сотрудников ВР, АП, КМУ и МОЗ - тогда и народ начнет активнее вакцинироваться.
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20.09.2021 14:03 Ответить
https://poltava.to/news/62682/ И это не шантаж и принудиловка? Верните деньги контрактникам , если планируете закрывать Уроды
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20.09.2021 14:12 Ответить
 
 