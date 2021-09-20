Корниенко не знает, сколько "слуг народа" вакцинировались от коронавируса: "У нас свобода в этом плане"

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не может озвучить точную цифру вакцинированных нардепов в его политической силе.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал на брифинге в Верховной Раде.

"Вы же понимаете, что у нас свобода в этом плане. Если хотят – вакцинируются, если не хотят – не вакцинируются. Мы разве что можем присоединится к такому всеукраинскому движению по увеличению темпов вакцинации. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем нашим депутатам парламентской фракции, к членам нашей партии, депутатам местных советов от "Слуги народа" пойти и вакцинироваться", - отметил Корниенко.

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Он признался, что уже вакцинировался.

Говоря о предложении главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого ("СН") по тестированию всех нардепов перед заседаниями ВРУ, парламентарий подчеркнул: "Это интересная идея. Если Аппарат нам такое предложит, то я не буду отказываться. … Думаю, большинство нашей фракции просто будут показывать сертификат (о вакцинации. – Ред.). Это будет быстро. А для коллег, которые по тем или иным причинам не желают вакцинироваться, не имея медицинских ограничений, если пять дней будут сдавать (тест. – Ред.) то, возможно, на шестой день захочется вакцинироваться".