Корниенко не знает, сколько "слуг народа" вакцинировались от коронавируса: "У нас свобода в этом плане"
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не может озвучить точную цифру вакцинированных нардепов в его политической силе.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал на брифинге в Верховной Раде.
"Вы же понимаете, что у нас свобода в этом плане. Если хотят – вакцинируются, если не хотят – не вакцинируются. Мы разве что можем присоединится к такому всеукраинскому движению по увеличению темпов вакцинации. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем нашим депутатам парламентской фракции, к членам нашей партии, депутатам местных советов от "Слуги народа" пойти и вакцинироваться", - отметил Корниенко.
Он признался, что уже вакцинировался.
Говоря о предложении главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого ("СН") по тестированию всех нардепов перед заседаниями ВРУ, парламентарий подчеркнул: "Это интересная идея. Если Аппарат нам такое предложит, то я не буду отказываться. … Думаю, большинство нашей фракции просто будут показывать сертификат (о вакцинации. – Ред.). Это будет быстро. А для коллег, которые по тем или иным причинам не желают вакцинироваться, не имея медицинских ограничений, если пять дней будут сдавать (тест. – Ред.) то, возможно, на шестой день захочется вакцинироваться".
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просто шайка разгильдяев
Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.
В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.
Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.
На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
Эти скоты уже в конец обнаглели...
Даже хитромудрый Спикер умудряется поддерживать высокий уровень антител " плановыми" заражениями.