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В ближайшие дни в Украине похолодает до +4°C, а 22 сентября может выпасть первый снег, - синоптик Диденко. КАРТА

21 сентября в Украине будет доминировать холодная погода. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только + 7 + 12 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.

В то же время она отметила, что немного теплее - на Юге, Луганской, Донецкой, в Днепре с районами, + 12 + 18 градусов.

"Холодные ощущение будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами! Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области.

На остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны", - написала Диденко.

В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже при низкой температуре воздуха, возможен снег!

В Киеве пока без снега, к счастью, однако холодно.

В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до +4, +5 градусов, а днем ​​повысится лишь до + 7 + 9 градусов.

В столице во вторник будет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.

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"Поскольку текущие градусы, облачность и влажность не будут способствовать чрезмерному оптимизму, будем спасаться яркими тыквами, закутываться в пестрые шерстяные шарфы, чтобы не простудить горло (шапки тоже не помешают, между прочим), угождать теплым котам и внимательно следить за свежими прогнозами погоды. Поскольку в следующие выходные существенно потеплеет!", - резюмировала Диденко.

В ближайшие дни в Украине похолодает до +4°C, а 22 сентября может выпасть первый снег, - синоптик Диденко 01

погода (2819) Диденко Наталия (12)


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Топ комментарии
+6
Слуги вообще и Бубасичка Наш Риднєнькый в частности нас согреют.
Морозы нам не страшны.
Лишь бы Бубасичка был с нами.
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20.09.2021 13:41
+3
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное.
Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%

(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
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20.09.2021 13:39
+3
Одевайте стринги с начёсом.
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20.09.2021 13:46
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А отопления будем ждать до средины октября?
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20.09.2021 13:34 Ответить
Это наверное лишняя информация для народ73%, но в Гданьске с 1 сентября теплые батареи. Они не горячие, но теплые, и в квартире тепло.
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20.09.2021 14:07 Ответить
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное.
Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%

(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
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20.09.2021 13:39 Ответить
Идите нахер со своими снегом и похолоданием!
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20.09.2021 13:40 Ответить
Это вы к кому обращаетесь?
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20.09.2021 13:45 Ответить
На Вы, видимо к НЕМУ?
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20.09.2021 16:42 Ответить
Слуги вообще и Бубасичка Наш Риднєнькый в частности нас согреют.
Морозы нам не страшны.
Лишь бы Бубасичка был с нами.
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20.09.2021 13:41 Ответить
Да вместо снежка дадут порошка.
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20.09.2021 13:42 Ответить
Слуги вообще и Бубасичка Наш Риднєнькый в частности нас согреют, да вместо снежка дадут порошка КОЛУМБИЙСКОГО.
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20.09.2021 14:37 Ответить
Одевайте стринги с начёсом.
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20.09.2021 13:46 Ответить
А что во Франции мужчины уже стринги носят? у нас в Киеве вчера гей-парад был но в целом мы пока эту европейскую *ценность* не одобряем.
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20.09.2021 13:56 Ответить
Зачем вы перекручиваете? Я не писал что я гей.. я писал о том что здесь навязывается такая тенденция но это факт а не чья то личная фантазия..
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20.09.2021 14:09 Ответить
Нормальный мужчина и замуж другого мужика себе не возьмет.. но есть тенденция, я же не знаю что там во Франции сейчас- вот и спросил, спасибо что ответили https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/14/7307118/
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20.09.2021 14:17 Ответить
Я не говорю что все геи маньяки- убийцы, террористы и тд.. но это отвратительно и противоестественно как и мужик в указанном вами выше откровенном нижнем белье
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20.09.2021 14:28 Ответить
Я не указывала, что именно мужик в белье. Я говорила о стрингах в общем.

Вот меня, например, раздражают тупоголовые, но хитренькие модели, которые на кажом фото вытягивают ножки и выгибают спинку, чётко оттопырив задок. Это разве нормально - вечно оттопыренная жёппа на фото? Но ведь вам это нравиться, правда?
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20.09.2021 14:33 Ответить
Конечно нравится, и ничего невозможно поделать со своей природой, так установлено природой ( или Богом)что мужчины теряют голову от женской красоты иначе как нам размножаться? А гомосексуализм это скорее ростройство психики чем естественное-природное явление https://www.bbc.com/russian/news-49522882
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20.09.2021 14:43 Ответить
в природе как раз большинство особей бисексуальны ))
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20.09.2021 15:22 Ответить
И даже порошка не дадут. И не надейтесь 73%-ные.
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20.09.2021 13:46 Ответить
дело пахнет керосином.. https://hromadske.ua/ru/posts/nacbank-prognoziruet-povyshenie-cen-na-otoplenie-i-goryachuyu-vodu
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20.09.2021 13:52 Ответить
Принцип перехвата повышения цены услуг теплогенерирущих и газосбытовых организаций путем перевода всего объема повышения на счета небытовых потребителей - это страх Зеленского и К перед возможностью социального взрыва.

Пересидеть отопительный сезон, потом "реструктуризировать" долги - вот и вся экономическая политика. Если ресурсов не хватит - рухнет и социальная и промышленная сфера. Вcе покажет рост задолженности промышленности по энергоносителям за 4-й квартал. Если будет более 20% - кризис неминуем.
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20.09.2021 14:02 Ответить
Та буде криза 100%. зе дятли надрукували бабла стільки... Та і всі олігархи при зе наче грошей не бачили. Гребуть і виводять капітал. Я так розумію зима буде холодною цьогоріч...
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20.09.2021 16:12 Ответить
***

давай поговорим еще про осень

возьмем перцовку сала кус

помянем лето и зарежем

арбуз
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20.09.2021 14:14 Ответить
Запарил 2021... не зимы толком, ни весны в целом, ни лета нормально, теперь и осень какая-то стрёмная...
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20.09.2021 15:23 Ответить
Всі північна півкуля. До кінця місяця знов потеплішає. Десь за тиждень максимум. Колись взимку в Україні було -30 і - 40. Такого ж зараз немеє вже.
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20.09.2021 15:45 Ответить
 
 