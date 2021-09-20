В ближайшие дни в Украине похолодает до +4°C, а 22 сентября может выпасть первый снег, - синоптик Диденко. КАРТА
21 сентября в Украине будет доминировать холодная погода. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только + 7 + 12 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.
В то же время она отметила, что немного теплее - на Юге, Луганской, Донецкой, в Днепре с районами, + 12 + 18 градусов.
"Холодные ощущение будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами! Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области.
На остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны", - написала Диденко.
В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже при низкой температуре воздуха, возможен снег!
В Киеве пока без снега, к счастью, однако холодно.
В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до +4, +5 градусов, а днем повысится лишь до + 7 + 9 градусов.
В столице во вторник будет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.
"Поскольку текущие градусы, облачность и влажность не будут способствовать чрезмерному оптимизму, будем спасаться яркими тыквами, закутываться в пестрые шерстяные шарфы, чтобы не простудить горло (шапки тоже не помешают, между прочим), угождать теплым котам и внимательно следить за свежими прогнозами погоды. Поскольку в следующие выходные существенно потеплеет!", - резюмировала Диденко.
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Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно
Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.
Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.
Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%
(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
Морозы нам не страшны.
Лишь бы Бубасичка был с нами.
Вот меня, например, раздражают тупоголовые, но хитренькие модели, которые на кажом фото вытягивают ножки и выгибают спинку, чётко оттопырив задок. Это разве нормально - вечно оттопыренная жёппа на фото? Но ведь вам это нравиться, правда?
Пересидеть отопительный сезон, потом "реструктуризировать" долги - вот и вся экономическая политика. Если ресурсов не хватит - рухнет и социальная и промышленная сфера. Вcе покажет рост задолженности промышленности по энергоносителям за 4-й квартал. Если будет более 20% - кризис неминуем.
давай поговорим еще про осень
возьмем перцовку сала кус
помянем лето и зарежем
арбуз