В ближайшие дни в Украине похолодает до +4°C, а 22 сентября может выпасть первый снег, - синоптик Диденко. КАРТА

21 сентября в Украине будет доминировать холодная погода. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только + 7 + 12 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.

В то же время она отметила, что немного теплее - на Юге, Луганской, Донецкой, в Днепре с районами, + 12 + 18 градусов.

"Холодные ощущение будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами! Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области.

На остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны", - написала Диденко.

В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже при низкой температуре воздуха, возможен снег!

В Киеве пока без снега, к счастью, однако холодно.

В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до +4, +5 градусов, а днем ​​повысится лишь до + 7 + 9 градусов.

В столице во вторник будет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.

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"Поскольку текущие градусы, облачность и влажность не будут способствовать чрезмерному оптимизму, будем спасаться яркими тыквами, закутываться в пестрые шерстяные шарфы, чтобы не простудить горло (шапки тоже не помешают, между прочим), угождать теплым котам и внимательно следить за свежими прогнозами погоды. Поскольку в следующие выходные существенно потеплеет!", - резюмировала Диденко.