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"Слуга народа" Корниенко об отставке Разумкова: Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов

Никто из депутатов фракции "Слуга народа" не инициировал отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге в Верховной Раде первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады. Она очень четко выписана. На тот момент, когда депутаты захотят инициировать эту процедуру, они будут это делать. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов", - отметил Корниенко.

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По мнению депутата, если спикер находится на больничном, то не совсем этично поднимать вопрос о его отставке.

"Не смотря на внефракционность Дмитрия Александровича, его политические позиции, он, все-таки, выдвиженец нашей партии, монобольшинства. Он возглавлял нашу партию на выборах и наш список, поэтому, все-таки, этому (вопросу отставки. – Ред.) должна предшествовать встреча председателя Верховной Рады с фракцией, где будут заданы вопросы и где должен быть предметный разговор. Пока я не вижу у нас внутри инициатив, которые поднимали бы этот вопрос", - добавил Корниенко.

Автор: 

ВР (29228) отставка (3150) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко Александр (658)


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зеленая крыса затевает очередную пакость

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20.09.2021 13:38 Ответить
Дуже схоже, шо так воно і було)))

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20.09.2021 13:41 Ответить
А что там с сегодняшним заслушиванием Бурбы на ВСК? Или его еще не сломали и заседание переносят? Учитывая, что два его подчиненных рассказали правду, ему было бы позорно подыгрывать зеленой мрази и фсбэшной агентуре.
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20.09.2021 13:41 Ответить
 
 