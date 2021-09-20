С 22 сентября в Украине могут ввести "желтую" зону эпидопасности: Госкомисси ТЭБ И ЧС рассмотрит этот вопрос завтра

Во вторник состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление "желтого" эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него будет рассмотрен вопрос внедрения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября 2021.

Премьер-министр подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой не менее 80% персонала.

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