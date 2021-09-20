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Новости Коронавирус и карантин
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С 22 сентября в Украине могут ввести "желтую" зону эпидопасности: Госкомисси ТЭБ И ЧС рассмотрит этот вопрос завтра

С 22 сентября в Украине могут ввести

Во вторник состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление "желтого" эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него будет рассмотрен вопрос внедрения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября 2021.

Премьер-министр подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой не менее 80% персонала.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну введёте, а дальше что? Принуждение к вакцинации
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20.09.2021 13:46 Ответить
в городе у нас это вымирающий вид организмы в намордниках.пландемия набирает обороты только в продажных сми
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20.09.2021 13:50 Ответить
Верховную Раду закроют?
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20.09.2021 13:55 Ответить
та не...пока не - им закон про олигархов протолкнуть надо до того как его проклянет Венецианская комиссия
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20.09.2021 14:02 Ответить
И? Сегодня заглянул в маршрутку из области у метра - никого в масках. Наверно все вакцинированы
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20.09.2021 13:59 Ответить
З 1 вересня пройшло вже 3 тижні, де поділась "страшенна епідемія", яку анонсували ще з початку серпня? Де гори трупів???
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20.09.2021 14:20 Ответить
Главу МИД Венгрии могут не пустить на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским "Спутником V"
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20.09.2021 14:30 Ответить
 
 