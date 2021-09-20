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Новости Агрессия России против Украины
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Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба с утра дает ВСК показания по "Вагнергейту": факты о проведении спецоперации подтверждаются, - Бутусов

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба с утра дает ВСК показания по

В следственной комиссии Верховной Рады по расследованию "Вагнергейта" с 9:00 дает показания бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Как говорят источники в комиссии, Бурба последовательно рассказывает о планировании и ходе спецоперации, и заседание, как минимум, будет длиться еще несколько часов, поскольку у депутатов много вопросов. Проверяют все детали", - рассказал Бутусов.

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"Думаю, все понимают, что такие подробные покзания даются потому, что факты, о которых я изначально заявлял в моих статьях, подтверждаются. Предательство такого масштаба скрыть не удастся. Расследование провала спецоперации по захвату террористов будет доведено до людей в полном объеме", - резюмировал он.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29228) ВСК (458) Бутусов Юрий (4348) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+15
А хоть кто-то сомневался, что они не подтвердятся?

И сами слуги ничуть не сомневаются...
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20.09.2021 13:48
+14
Ну а кто-то еще сомневается, что операция была разработана с помощью и при кураторстве американских спецов?

Они бы этими вагнеровскими соплищами классно бы умыли паРашу перед всем миром. Но не срослось.

Потому что у АП срослось...с путиным. Прямо таки мы говорим "путин" - подразумеваем д"Ерьмак. Близнецы-братья. Адиннарот. Два настоящих пацана. И оба - врги Украины.
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20.09.2021 13:54
+11
Факты будут веские и доказательные!

А вот клоунада начнется при принятии окончательного решения ВСК.
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20.09.2021 13:54
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А хоть кто-то сомневался, что они не подтвердятся?

И сами слуги ничуть не сомневаются...
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20.09.2021 13:48 Ответить
Факты будут веские и доказательные!

А вот клоунада начнется при принятии окончательного решения ВСК.
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20.09.2021 13:54 Ответить
Главный слуга сомневается.)
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20.09.2021 14:24 Ответить
А главный и подавно не сомневается ибо он соучастнник, но будет отбрехиваться до конца
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20.09.2021 14:53 Ответить
Да он будет отбрехиваться, и после конца.
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20.09.2021 15:04 Ответить
Предателей на вешалку!
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20.09.2021 13:53 Ответить
Ти ба! Бурбу допустили. Видать на чиєсь зільоне яцо хтось крепко наступив американським бєрцем.
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20.09.2021 13:54 Ответить
Та, кажуть, що перерву оголосили, як тільки Бурба дійшов до конкретних осіб, спочату на 10 зв., потім більше, тепер перенесли до завтра.
А Бурбу Безугла запросила до себе кабінет. Цікаво, для чого

Напевно, твердість хоче перевірити
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20.09.2021 14:07 Ответить
Бурба стільки не вип*є.
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20.09.2021 14:30 Ответить
Ну, тоді крайній варіант. Порве на собі одяг, і звинуватить у зґвалтуванні
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20.09.2021 14:34 Ответить
Безугла така що розкаже про погоду шпаків коли карась на желєзно-мятний крючок дихає алюмінієвим перегаром.
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20.09.2021 15:15 Ответить
Ну а кто-то еще сомневается, что операция была разработана с помощью и при кураторстве американских спецов?

Они бы этими вагнеровскими соплищами классно бы умыли паРашу перед всем миром. Но не срослось.

Потому что у АП срослось...с путиным. Прямо таки мы говорим "путин" - подразумеваем д"Ерьмак. Близнецы-братья. Адиннарот. Два настоящих пацана. И оба - врги Украины.
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20.09.2021 13:54 Ответить
факты о проведении спецоперации подтверждаются .- Но заключение комиссии будет стандартным. Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы покупаете или продаёте?
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20.09.2021 13:55 Ответить
только что проскочила инфа от депутатов - Безуглая огласила перерыв и убежала за угол из комиссии. Также говорят, что она никак не могла связаться с Агрохимией. А Бурбу так и не опросили. Бегство с "поля боя" всегда было несмываемым позором в любой правовой системе.
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20.09.2021 13:55 Ответить
не успеет все рассказать...бомж зарежет у подъезда
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20.09.2021 13:56 Ответить
Та вже закінчив.
"Заява співголови фракції ЄС Артура Герасимова щодо засідання так званого "ТСК""

https://www.youtube.com/watch?v=nRMcKqSwGOM
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20.09.2021 13:57 Ответить
Проста пєрєстать стрілять і віддати територію проста так. Хлопці гинуть. Про Журавля усі знають. Вагнергейт. Мир в очах *****. Відмова від оборонзаказу. Непоставки необхідного на нулі. Затримка в зраплатні військовим Вам ще мало? Я вже не кажу про реальний бізнес на крові з кіно
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20.09.2021 13:58 Ответить
Бутусов ну а смысл??? Мы и так это знаем! И без ВСК! И знаем главного виновного..... к чему стрекотня?
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20.09.2021 13:59 Ответить
Смысл? Ну не хочется ему попасть под следующую люстрацию вместе с этими "борцами с коррупцией". Вот и старается.
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20.09.2021 14:13 Ответить
Пане Бутусов нормальним людяи і так все зрозуміло з цією спецоперацією і їм не треба нічого доводити. Вже по тій інформації яку Ви особисто оприлюднили в нормальній країні винні вже б давно сиділи в буцигарні а не у кабінеті президента України! А в нас це закінчить черговим "пшиком"!!!
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20.09.2021 14:00 Ответить
Никсон два года сопротивлялся по Уотергейту. Не знал, не помню... пока сенатская комиссия не изъяла все записи разговоров в овальном кабинете и настольный календарь, в котором было указано время встречи с главным организатором вторжения в штаб-квартиру противников по выборам.

История учит, что она ничему не учит. Зеленский все еще думает, что его советники спасут его от позора в сокрытии предательстве (или участии).
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20.09.2021 14:00 Ответить
"Зеленский все еще думает" - "думать" он может только во влажных мечтах своих избирателей про комуналку за 100 грн и колбасу по 2.20 грн.
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20.09.2021 14:24 Ответить
От якби та комісія вилучила відеозаписи з камер на бориспільській трасі бо ДБР ніяк не встановить де знаходився Трухін на момент ДТП.
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20.09.2021 14:38 Ответить
- та какая тама спецоперация?... игде? вы шо совсем уже ?? никакой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие"...

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20.09.2021 14:00 Ответить
Брехливая беспринципная приспособленка Безуглая
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20.09.2021 14:56 Ответить
Президент не прав, нужно было выбирать сразу - участвуем или не участвуем. Это настоящее предательство.
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20.09.2021 14:02 Ответить
те, що факт спецоперації підтверджується - це фігня (попри брехню безуглої, ми й так про це знали); а от хто злив операцію - от про це важливо дізнатись! Але слуги уродів роблять все, щоб суспільство цього не дізналось...
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20.09.2021 14:03 Ответить
Та давно суспильство все знает. Не знают только выборцы Зеленского и слепоглухонемые
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20.09.2021 14:58 Ответить
Сьогодні по Г+Г розкажуть, як вагнерівців на хліб не намажеш.
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20.09.2021 14:05 Ответить
...что такое "Путин", вася? Это ты про ***** всея эрэфии?
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20.09.2021 14:12 Ответить
...боишься, что до Финляндии долетит?
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20.09.2021 14:17 Ответить
Какая там ещё ответка? Закидать какашками вентилятор разве что?
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20.09.2021 14:16 Ответить
Щось у мене складається враження, що Бурба може зникнути.

Не має людини, не має проблеми
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20.09.2021 14:09 Ответить
Д"ерьмак с пылаюшей сракой раздаёт указания по телефону,как отмазываться. Зелёные говорящие головы будут втирать дичь дичайшую. А кловану вообще пох. Он "вмазаный" валяется.
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20.09.2021 14:12 Ответить
Поки зелене лайно при владі не буде ніякого завершення цього розслідування як і Гонгадзе та інші гучні справи поки ту керує ОПГ і нема законів та прав нічого не буде
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20.09.2021 14:13 Ответить
Президент отменил операцию, которая не принесла бы никакой практической пользы... Он на это имел право!
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20.09.2021 14:14 Ответить
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20.09.2021 14:15 Ответить
Я рад, что ты нас понимаешь!
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20.09.2021 14:19 Ответить
Идиотские отмазки пошли даже раньше,чем ожидалось. Д'ерьмак рулит.
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20.09.2021 14:18 Ответить
На деревах висітиме вся зелень за зраду українських інтересів , ще трохи часУ 😡
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20.09.2021 14:19 Ответить
Ермак с бубочкой уже, наверное, вылетели в США, поэтому никто не мешает ВСК опрашивать Бурбу.
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20.09.2021 14:24 Ответить
Але "гімно" розмажуть.
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20.09.2021 14:40 Ответить
Вспоминая подобные финты агентуры.

Все таки, Тюлька, подписывая "газовые контракты" в 09 году, а по сути дела, помогая Фу..лу, жестко атаковать Украину зимою, - подставляя себя под удар, за более высокую цену. А значит, до сих пор, торчит в нашей политике. Конечно, кураторы у нее пожиже, чем были у овоща. И задействован был в более важной операции против Украины: ведущей страну на заклание. Овощ смотрел поверх ее головы, как она к нему не примазывалась. Все-таки цену себе, тимошенко, знала. Овощ посадил ее: за то. Уже, после майдана, агентура, выплатили ей что-то за эти неприятности. И, факт остается фактом, что: она остается в политике.

А эти жидкие клоуны слились, пожалев 30 головорезов! Еще, поди, и ждут похвалы от кураторов. Дескать, как награждать будете? Их, подлецов, вскармливали, напичкивали деньгами, а они, в одночасье, выдали себя. Ведь, американцы, теперь, знают наверняка о том, что вся верхушка - это сборище шпионов! Сколько теперь они не проблеют: "Мы хотим в НАТО", от этого в сознании янки, веры к этому зеленому шапито не прибавится.

Вспоминается фильм, о том, как англичане, розгадав шифр "Энигмы", узнав о том, что немецкие подводные лодки будут атаковать корабли, на которых есть их близкие, не пошли на то, чтоб выдать себя, чтоб немцы не заподозрили что-то неладное. Ради большего, пожертвовали меньшим. А это жабное болото, бросилось спасать нелюдей. Господи! в каких же мелочных скотов превратилось украинское, колхозное, сексотское, быдло. Им только сплетни по селам таскать.
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20.09.2021 14:57 Ответить
И что? Все равно же никому ничего не будет.
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20.09.2021 15:45 Ответить
 
 