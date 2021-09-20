Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба с утра дает ВСК показания по "Вагнергейту": факты о проведении спецоперации подтверждаются, - Бутусов
В следственной комиссии Верховной Рады по расследованию "Вагнергейта" с 9:00 дает показания бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Как говорят источники в комиссии, Бурба последовательно рассказывает о планировании и ходе спецоперации, и заседание, как минимум, будет длиться еще несколько часов, поскольку у депутатов много вопросов. Проверяют все детали", - рассказал Бутусов.
"Думаю, все понимают, что такие подробные покзания даются потому, что факты, о которых я изначально заявлял в моих статьях, подтверждаются. Предательство такого масштаба скрыть не удастся. Расследование провала спецоперации по захвату террористов будет доведено до людей в полном объеме", - резюмировал он.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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И сами слуги ничуть не сомневаются...
А вот клоунада начнется при принятии окончательного решения ВСК.
А Бурбу Безугла запросила до себе кабінет. Цікаво, для чого
Напевно, твердість хоче перевірити
Они бы этими вагнеровскими соплищами классно бы умыли паРашу перед всем миром. Но не срослось.
Потому что у АП срослось...с путиным. Прямо таки мы говорим "путин" - подразумеваем д"Ерьмак. Близнецы-братья. Адиннарот. Два настоящих пацана. И оба - врги Украины.
"Заява співголови фракції ЄС Артура Герасимова щодо засідання так званого "ТСК""
https://www.youtube.com/watch?v=nRMcKqSwGOM
История учит, что она ничему не учит. Зеленский все еще думает, что его советники спасут его от позора в сокрытии предательстве (или участии).
Не має людини, не має проблеми
Все таки, Тюлька, подписывая "газовые контракты" в 09 году, а по сути дела, помогая Фу..лу, жестко атаковать Украину зимою, - подставляя себя под удар, за более высокую цену. А значит, до сих пор, торчит в нашей политике. Конечно, кураторы у нее пожиже, чем были у овоща. И задействован был в более важной операции против Украины: ведущей страну на заклание. Овощ смотрел поверх ее головы, как она к нему не примазывалась. Все-таки цену себе, тимошенко, знала. Овощ посадил ее: за то. Уже, после майдана, агентура, выплатили ей что-то за эти неприятности. И, факт остается фактом, что: она остается в политике.
А эти жидкие клоуны слились, пожалев 30 головорезов! Еще, поди, и ждут похвалы от кураторов. Дескать, как награждать будете? Их, подлецов, вскармливали, напичкивали деньгами, а они, в одночасье, выдали себя. Ведь, американцы, теперь, знают наверняка о том, что вся верхушка - это сборище шпионов! Сколько теперь они не проблеют: "Мы хотим в НАТО", от этого в сознании янки, веры к этому зеленому шапито не прибавится.
Вспоминается фильм, о том, как англичане, розгадав шифр "Энигмы", узнав о том, что немецкие подводные лодки будут атаковать корабли, на которых есть их близкие, не пошли на то, чтоб выдать себя, чтоб немцы не заподозрили что-то неладное. Ради большего, пожертвовали меньшим. А это жабное болото, бросилось спасать нелюдей. Господи! в каких же мелочных скотов превратилось украинское, колхозное, сексотское, быдло. Им только сплетни по селам таскать.