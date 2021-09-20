Федоров о переписи населения: Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения

В 2023 году в Украине состоится официальная перепись населения. Последний раз ее проводили еще в 2001 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры, об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, в следующем году будет происходить активная подготовка проекта. На его реализацию из бюджета планируется выделить 80 млн гривен.

"Я не хочу, чтобы правительство провело перепись ради переписи. Важно, чтобы был результат. Сейчас служба статистики направила к каждому министерству обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представим, как будет проходить перепись, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения ", - объяснил министр.

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Сейчас команда Минцифры активно изучает опыт других стран в этой сфере.

"Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая во время переписи и после нее станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставила большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний", - отметил Федоров.

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