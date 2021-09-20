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Федоров о переписи населения: Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения

Федоров о переписи населения: Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения

В 2023 году в Украине состоится официальная перепись населения. Последний раз ее проводили еще в 2001 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры, об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, в следующем году будет происходить активная подготовка проекта. На его реализацию из бюджета планируется выделить 80 млн гривен.

"Я не хочу, чтобы правительство провело перепись ради переписи. Важно, чтобы был результат. Сейчас служба статистики направила к каждому министерству обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представим, как будет проходить перепись, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения ", - объяснил министр.

Читайте: Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль

Сейчас команда Минцифры активно изучает опыт других стран в этой сфере.

"Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая во время переписи и после нее станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставила большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний", - отметил Федоров.

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Автор: 

перепись населения (132) Федоров Михаил (504) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+3
Интересно одно - насколько она будет правдивой?!
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20.09.2021 14:08
+3
Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет. Призрак бродит по кабмину, призрак Дубилета. Советника Баканова. Чей папашка проживает разворованный Приватбанк в Израиле.
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20.09.2021 14:33
+2
Возьмут деньги обязательно, на сдачу еще и концерт на Олимпийском для быдла сделают.
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20.09.2021 14:11
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Интересно одно - насколько она будет правдивой?!
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20.09.2021 14:08 Ответить
80 млн. грн. не хватит даже на калькулятор для Коли Тищенко, чтобы посчитать сколько можно украсть на этой переписи населения.
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20.09.2021 14:09 Ответить
я правильно понимаю ? возьмут кредит у МВФ и на эти деньги проведут полезное но в тоже время и не самое необходимое мероприятие
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20.09.2021 14:09 Ответить
Возьмут деньги обязательно, на сдачу еще и концерт на Олимпийском для быдла сделают.
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20.09.2021 14:11 Ответить
ну знаючи наших слуг . сдачи там не будет
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20.09.2021 14:21 Ответить
опять будут лазить по домам и спрашивать сколько человек прописано???)) яж уже их отправлял в ЖКО ну идиоты)) ещё 60 лямов на этот цирк
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20.09.2021 14:21 Ответить
Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет. Призрак бродит по кабмину, призрак Дубилета. Советника Баканова. Чей папашка проживает разворованный Приватбанк в Израиле.
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20.09.2021 14:33 Ответить
Так Дубілєт же ж рік тому проводив перепис...
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20.09.2021 15:44 Ответить
перепись кого?? евреев перед формированием в Раде шапито 95? так то его беня попросил, как ни как коллеги по грабежу привата.
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20.09.2021 16:30 Ответить
верно. нынче можно переписать раз в 100 дешевле, чем 30 лет назад.
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21.09.2021 01:11 Ответить
 
 