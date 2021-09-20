Столкнувшись с "застоем" экономики, авторитарный режим Путина падет, - The New York Times

Выборы в России всегда сложная задача для Кремля. Если режим предложит слишком большой выбор - граждане могут выбрать "неправильных кандидатов". Если же предложить очень мало, то авторитаризм станет слишком очевидным.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В этом году на парламентских выборах в России президент Владимир Путин не рискует. С того момента, как его известный критик Алексей Навальный вернулся в страну в январе, режим начал волну репрессий.

Десятки независимых СМИ объявлены иностранными агентами, что сдерживает их деятельность, а представителям оппозиции либо запрещают заниматься политической деятельностью, либо угрожают отправить в изгнание. Навальный находится в тюрьме, большинство его ближайших единомышленников покинули страну, а организация была заблокирована. Оппозиция слишком слаба.

В стране не было масштабного протеста против этих репрессий. Рейтинг одобрения Путина остается относительно стабильным, и "выборы" фактически гарантируют большинство его партии "Единая Россия". Режим "совершенствует" свои методы.

В основе постоянного социального и политического контроля Кремля лежат российские СМИ. Разветвленная сеть телевизионных станций и газет, большинство из которых часто распространяют пропаганду, являются фактически центральной опорой власти Путина. Против всех невзгод и недовольства его режимом внутри и за пределами страны, пропаганда действует как непроницаемый щит. В сочетании с репрессиями это позволяет Путину оставаться у власти и избегать лишних рисков.

Почти все российские телеканалы и газеты находятся под государственным контролем. Некоторые содержатся частными компаниями, имеющими связи с Кремлем, другие принадлежат государству и часто публикуют откровенную пропаганду как новость.

"За кулисами" "доверенные лица" Путина тщательно управляют информационным пространством. Неудачи уменьшаются, критику обходят, и на каждом шагу "восхваляется" президент, которого каждый раз называют "мудрым лидером".

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Такая "машина" не требует лишнего принуждения. Армия репортеров, редакторов и продюсеров готова следовать любой политической линии в обмен на продвижение и оплату, поэтому выбрасывает бесконечный поток "фанатичных сообщений" о Путине, премьер-министре и влиятельных губернаторах регионов. Эти журналисты понимают реалии современной России. Но они решили работать на стороне власти.

СМИ манипулируют худшими страхами населения. На фоне страха экономической катастрофы и территориального распада, постоянно распространяются призывы: "только верность Кремлю может сдерживать монстров". Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты изображены как места нравственного упадка, наполненные политической нестабильностью. В стране, где финансовые возможности для выезда за границу остаются незначительными, такие сообщения находят восприимчивую аудиторию.

Подобная среда имеет глубокие последствия для общественного мнения. В 2008 году, по мере обострения конфликта между Россией и соседней Грузией, СМИ начали активно изображать Грузию как убежище антироссийской активности, направленной на насилие. Результаты были потрясающими: через год после окончания войны 62 процента россиян считали Грузию главным врагом России.

Сейчас под управлением правительства, более "дружественного" к России, Грузия основном исчезла из государственного телевидения РФ. Взгляд на эту страну как на главного врага неуклонно падал, и сейчас его придерживаются лишь 15 процентов россиян.

Информационный дискурс в России находится почти под полным контролем Кремля. То же самое скоро можно будет сказать и об Интернете. Десять лет назад социальные сети помогли вывести людей на улицы в знак протеста против фальсифицированных парламентских выборов. С тех пор ряд технологических и законодательных мер - прослушивание телефонов и компьютеров пользователей, внедрение уголовных дел за контент с пометкой "экстремистский" и свертывание независимости крупнейшей российской технологической компании "Яндекс" - превратили Интернет в России в территорию, которая строго контролируется. Пост в социальных сетях может стоить нескольких лет заключения.

Но это еще не вся история. Большой успех видео Навального об особняке Путина у Черного моря, которое с момента выхода в январе пересмотрели меньшей мере 118 млн людей, показывает, что господство государства над СМИ недостаточно для запрета доступа к "нежелательному контенту". Как бы широко Кремль не вмешивался в Интернет-платформы - через ботов, троллей и правоохранительные органы, все равно "вредная" для режима информация может распространяться.

В России еще есть несколько независимых местных и общегосударственных СМИ. Хотя они вряд ли могут конкурировать с государственными телеканалами и газетами, они способны охватить значительную часть населения.

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Эта "угроза", хотя и относительно незначительная, оказалась слишком большой для Путина - и он обратился к репрессиям. Благодаря закону об иностранных агентах, введенному в 2012 году и сначала ориентированному на средства массовой информации, финансируемые иностранными государствами, Кремлю удалось уничтожить ряд независимых СМИ в стране. В этом году "статус иностранного агента" получили шесть средств массовой информации вместе с 19 журналистами. Для небольших изданий это был конец. Большие СМИ пытаются выжить.

Ситуация, хоть и мрачная, но не безнадежная. Независимые журналисты и средства массовой информации продолжают находить способ деятельности, изобретательно обходя ограничения, введенные против них Кремлем.

Сейчас методы режима Путина: пропаганда с одной стороны, репрессии - с другой, продолжают приносить свои плоды. Но столкнувшись с "застоем" экономики и тихим недовольством населения, авторитарный контроль не будет длиться вечно, резюмирует издание.