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Столкнувшись с "застоем" экономики, авторитарный режим Путина падет, - The New York Times

Столкнувшись с

Выборы в России всегда сложная задача для Кремля. Если режим предложит слишком большой выбор - граждане могут выбрать "неправильных кандидатов". Если же предложить очень мало, то авторитаризм станет слишком очевидным.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В этом году на парламентских выборах в России президент Владимир Путин не рискует. С того момента, как его известный критик Алексей Навальный вернулся в страну в январе, режим начал волну репрессий.

Десятки независимых СМИ объявлены иностранными агентами, что сдерживает их деятельность, а представителям оппозиции либо запрещают заниматься политической деятельностью, либо угрожают отправить в изгнание. Навальный находится в тюрьме, большинство его ближайших единомышленников покинули страну, а организация была заблокирована. Оппозиция слишком слаба.

В стране не было масштабного протеста против этих репрессий. Рейтинг одобрения Путина остается относительно стабильным, и "выборы" фактически гарантируют большинство его партии "Единая Россия". Режим "совершенствует" свои методы.

В основе постоянного социального и политического контроля Кремля лежат российские СМИ. Разветвленная сеть телевизионных станций и газет, большинство из которых часто распространяют пропаганду, являются фактически центральной опорой власти Путина. Против всех невзгод и недовольства его режимом внутри и за пределами страны, пропаганда действует как непроницаемый щит. В сочетании с репрессиями это позволяет Путину оставаться у власти и избегать лишних рисков.

Почти все российские телеканалы и газеты находятся под государственным контролем. Некоторые содержатся частными компаниями, имеющими связи с Кремлем, другие принадлежат государству и часто публикуют откровенную пропаганду как новость.

"За кулисами" "доверенные лица" Путина тщательно управляют информационным пространством. Неудачи уменьшаются, критику обходят, и на каждом шагу "восхваляется" президент, которого каждый раз называют "мудрым лидером".

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Такая "машина" не требует лишнего принуждения. Армия репортеров, редакторов и продюсеров готова следовать любой политической линии в обмен на продвижение и оплату, поэтому выбрасывает бесконечный поток "фанатичных сообщений" о Путине, премьер-министре и влиятельных губернаторах регионов. Эти журналисты понимают реалии современной России. Но они решили работать на стороне власти.

СМИ манипулируют худшими страхами населения. На фоне страха экономической катастрофы и территориального распада, постоянно распространяются призывы: "только верность Кремлю может сдерживать монстров". Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты изображены как места нравственного упадка, наполненные политической нестабильностью. В стране, где финансовые возможности для выезда за границу остаются незначительными, такие сообщения находят восприимчивую аудиторию.

Подобная среда имеет глубокие последствия для общественного мнения. В 2008 году, по мере обострения конфликта между Россией и соседней Грузией, СМИ начали активно изображать Грузию как убежище антироссийской активности, направленной на насилие. Результаты были потрясающими: через год после окончания войны 62 процента россиян считали Грузию главным врагом России.

Сейчас под управлением правительства, более "дружественного" к России, Грузия основном исчезла из государственного телевидения РФ. Взгляд на эту страну как на главного врага неуклонно падал, и сейчас его придерживаются лишь 15 процентов россиян.

Информационный дискурс в России находится почти под полным контролем Кремля. То же самое скоро можно будет сказать и об Интернете. Десять лет назад социальные сети помогли вывести людей на улицы в знак протеста против фальсифицированных парламентских выборов. С тех пор ряд технологических и законодательных мер - прослушивание телефонов и компьютеров пользователей, внедрение уголовных дел за контент с пометкой "экстремистский" и свертывание независимости крупнейшей российской технологической компании "Яндекс" - превратили Интернет в России в территорию, которая строго контролируется. Пост в социальных сетях может стоить нескольких лет заключения.

Но это еще не вся история. Большой успех видео Навального об особняке Путина у Черного моря, которое с момента выхода в январе пересмотрели меньшей мере 118 млн людей, показывает, что господство государства над СМИ недостаточно для запрета доступа к "нежелательному контенту". Как бы широко Кремль не вмешивался в Интернет-платформы - через ботов, троллей и правоохранительные органы, все равно "вредная" для режима информация может распространяться.

В России еще есть несколько независимых местных и общегосударственных СМИ. Хотя они вряд ли могут конкурировать с государственными телеканалами и газетами, они способны охватить значительную часть населения.

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Эта "угроза", хотя и относительно незначительная, оказалась слишком большой для Путина - и он обратился к репрессиям. Благодаря закону об иностранных агентах, введенному в 2012 году и сначала ориентированному на средства массовой информации, финансируемые иностранными государствами, Кремлю удалось уничтожить ряд независимых СМИ в стране. В этом году "статус иностранного агента" получили шесть средств массовой информации вместе с 19 журналистами. Для небольших изданий это был конец. Большие СМИ пытаются выжить.

Ситуация, хоть и мрачная, но не безнадежная. Независимые журналисты и средства массовой информации продолжают находить способ деятельности, изобретательно обходя ограничения, введенные против них Кремлем.

Сейчас методы режима Путина: пропаганда с одной стороны, репрессии - с другой, продолжают приносить свои плоды. Но столкнувшись с "застоем" экономики и тихим недовольством населения, авторитарный контроль не будет длиться вечно, резюмирует издание.

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95372)


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Топ комментарии
+6
Ну вот зачем писать херню? Что должно наступить в раше после застоя экономики - вселенский Израиль? Развитой социализм? Грёбанный коммунизм?

Кака была, кака будет. россия была и есть мировым складом полезных ископаемых, дерева, газа и нефти. Никогда раша не взлетит как орел, но не издохнет окончательно. Патамушта весь мир хочет кушать российские богатства.

И только рассеяне зотят пить боярышник. Да и пох!
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20.09.2021 14:18
+5
скорее бы у них наступил запой..
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20.09.2021 14:15
+5
"Застой" экономики не наступит, если Европа продолжит покупать ресурсы, на продаже которых и держится мордор.

Кроме того, уверен, что в США еще много козырей в рукаве, которые бы подтолкнули "застой". Только вот они не спешат их доставать.
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20.09.2021 14:19
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скорее бы у них наступил запой..
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20.09.2021 14:15 Ответить
Так він в регіонах вже давно наступив. "Запой" в мордорі нам особливо не допоможе.
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20.09.2021 14:21 Ответить
Вони з нього і не виходили, будуть терпіти навіть коли і ягелем будуть закушувати.
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20.09.2021 14:21 Ответить
«Финансовая пропасть -самая глубокая пропасть в мире! В неё можно падать всю жизнь!…» (с
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20.09.2021 15:18 Ответить
Па РАША тихо без шуму і пилі іде в дупу, і дорога в неї одна до повного розвалу і деградації.
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20.09.2021 15:30 Ответить
Ну вот зачем писать херню? Что должно наступить в раше после застоя экономики - вселенский Израиль? Развитой социализм? Грёбанный коммунизм?

Кака была, кака будет. россия была и есть мировым складом полезных ископаемых, дерева, газа и нефти. Никогда раша не взлетит как орел, но не издохнет окончательно. Патамушта весь мир хочет кушать российские богатства.

И только рассеяне зотят пить боярышник. Да и пох!
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20.09.2021 14:18 Ответить
Пока что всякие Шредеры (и не только) делают все, чтобы газ был по 1000евро😡
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20.09.2021 14:18 Ответить
"Застой" экономики не наступит, если Европа продолжит покупать ресурсы, на продаже которых и держится мордор.

Кроме того, уверен, что в США еще много козырей в рукаве, которые бы подтолкнули "застой". Только вот они не спешат их доставать.
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20.09.2021 14:19 Ответить
Через років сто у мокшів очі проріжуться. А до цього будуть гризти березову кору і кричати хвалу Путєну.
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20.09.2021 14:20 Ответить
Хотелось бы пораньше но увы.
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20.09.2021 14:20 Ответить
ну вы-то ему с энергоносителями и подсобите???
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20.09.2021 14:21 Ответить
Не знаю что там с застоем но самому Путину не много и осталось, он старик, или сам умрет скоро или приемника себе назначит в ближайшие пару лет.
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20.09.2021 14:22 Ответить
Этой твари 68-69 . При том медобслуживании ,что У него он может протянуть 15 годков. Вряд ли он отдаст власть, У него целый выводок тварей-сученят и миллиарды, за которыми нужен присмотр. Так ,что нам ещё предстоит побороться с кацапней. Политику по Украине он не поменяет.
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20.09.2021 14:44 Ответить
Так и следующий их президент не поменяет.. вернуть Крым для любого их лидера будет самоубийством.
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20.09.2021 14:46 Ответить
П....ёж. Газ и нефть идут на ура, цены растут, с таким самим успехом можно писать о застое в ОАЕ или Кувейте. Пока нарики (Европа) крепко сидят на игле - барыге боятся нечего. Тем более что нарики в мировой прокуратуре\полиции\суде работают. О лучшей крыше России и мечтать нечего
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20.09.2021 14:25 Ответить
В Перьми скрепанутые свинособаки уже начали самоликвидацию!
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20.09.2021 14:29 Ответить
Одним словом - "скоро".
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20.09.2021 14:29 Ответить
Після ***** прийде інше ***** до влади. Це система. З москальщиною торгують, так що все буде продовжуватися.
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20.09.2021 14:43 Ответить
Россія буде, поки будуть русскіє, а русскіє будуть, поки в Україні буде русскій язик.
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20.09.2021 14:46 Ответить
Лол. А чем TNYT отличается от того же Соловьева? Даже эта статья напоминает обличительную агитку из советских газет.
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20.09.2021 15:04 Ответить
Просто ты будешь меньше кушать, сынок (с)
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20.09.2021 15:14 Ответить
Походу у них реально горит.
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20.09.2021 15:16 Ответить
Москали найдут чем обосновать застой.Например сегодня,застой экономики последствия ковида.Да и при том москали,голосуя за коммунистов,сами выбирают застой.Прорыв должен быть в мозгах у москалей,а там как раз застой такой же как у талибов.Застой мракобесного средневековья с Малютой Скуратовым,половцами и печенегами.Когда у москалей прорвёт в голове застой и они скажут себе"Шо так жить нельзя",тогда падёт режим Пуйла
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20.09.2021 15:40 Ответить
Усе в Божих руках
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20.09.2021 16:36 Ответить
 
 