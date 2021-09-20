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Gold Riff's Fest: 2 октября в Docker Pub состоится концерт к 50-летнему юбилею Антоненко

2 октября в Docker Pub состоится концерт, приуроченный к 50-летию поэта и музыканта Андрея Антоненко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как-то так .. и это еще не все))) будут уточнения относительно гостей", - написал Антоненко.

Gold Riffs Fest: 2 октября в Docker Pub состоится концерт к 50-летнему юбилею Антоненко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал.

Согласно афише концерт запланирован на 17:00. В нем примут участие дети Антоненко, а также его первая группа "Лепрозорий".

Отметим, что в настоящее время билетов нет в продаже ни на сайте гастро-паба, ни на Karabas.

Вместе с тем, в Docker Pub изданию Цензор.НЕТ подтвердили, что данное мероприятие планируется, а билеты поступят в продажу с завтрашнего дня, 21 сентября. 

Напомним, поэт, музыкант, основатель и фронтмен группы "Riffmaster", участник российско-украинской войны Андрей Антоненко (Рифф, Riff) родился 2 октября 1971 в Киеве. С декабря 2019 находится под арестом по подозрению в подготовке убийства журналиста Павла Шеремета.

17 августа 2021 года Шевченковский районный суд Киева продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 октября.

концерт (401) Антоненко Андрей (260)


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Браво!!!
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20.09.2021 14:29 Ответить
Нехай у житті будуть виключно яскраві спалахи і фартові ситуації, які наповнюють життя новим змістом і залишають посмішку! Найщиріші https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ привітання з Днем народження і ювілеєм!
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29.09.2021 00:05 Ответить
З нетерпінням чекаю на концерт Gold Riff's Fest 2 жовтня в Docker Pub. Це особливий вечір, присвячений 50-річчю Антоненків. Я впевнений, що там буде неймовірна атмосфера і чудова музика, щоб привітати його https://zdnemnarodzhennya.net/ з днем народження . Дякуємо, що поділилися цією інформацією! Нехай цей концерт стане незабутнім для всіх присутніх. 🎶🎉
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12.07.2023 10:02 Ответить
 
 