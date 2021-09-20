Когда Бурба дошел до важнейшей части доклада по "вагнеровцам", ВСК решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин, - нардеп "Голоса" Костенко

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", решил прервать свое заседание и уйти на перерыв до завтра, когда экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев" продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", - рассказал нардеп.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.