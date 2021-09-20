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Новости Агрессия России против Украины
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Когда Бурба дошел до важнейшей части доклада по "вагнеровцам", ВСК решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин, - нардеп "Голоса" Костенко

Когда Бурба дошел до важнейшей части доклада по

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", решил прервать свое заседание и уйти на перерыв до завтра, когда экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев" продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба с утра дает ВСК показания по "Вагнергейту": факты о проведении спецоперации подтверждаются, - Бутусов

Когда Бурба дошел до важнейшей части доклада по вагнеровцам, ВСК решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин, - нардеп Голоса Костенко 01

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29228) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+27
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20.09.2021 14:20
+22
темники пошли получать говорящие головы
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20.09.2021 14:18
+19
Це вам, дітки, не кіно, це Державна зрада.
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20.09.2021 14:24
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темники пошли получать говорящие головы
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20.09.2021 14:18 Ответить
Та скільки можна . Є в опозиції контроль над ВСУ та КСУ і 375 голосів у ВР - оголошуйте Зє імпічмєнт.
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20.09.2021 14:23 Ответить
Які 375 голосів у ВР, Ви про що?
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20.09.2021 14:24 Ответить
Что ты сейчас перданул ,что у оппозиции есть решающее кол-во голосов,хитрожопый паренек?
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20.09.2021 15:30 Ответить
Вумний нарід крім того, що вибрав малороса і ненависника України президентом, то ще і дав йому монобільшість в парламенті, щоб його не змогли притягнути до відповідальності і можливість стійко і якісно руйнувати Україну.
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20.09.2021 17:04 Ответить
Все пошло не по сценарию из Банковой. Ушли на консультации к режисерам и продюсерам цирка "слуги народа".
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20.09.2021 14:23 Ответить
Что-то случилось этой весной
Что-то случилось с ней и со мной
И все вокруг, словно тогда
Откуда вдруг эта беда?
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20.09.2021 14:19 Ответить
Ту-ту-ту🤪
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20.09.2021 16:43 Ответить
памперсы в клочья ))) шо там еще может быть за причина у комиссии ? ))))
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20.09.2021 14:19 Ответить
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20.09.2021 14:20 Ответить
Шось пішло не по написаному Ермаком сценарію, Дубель "2".
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20.09.2021 14:22 Ответить
Кобыла безуглая офигела от непоняток-"А шо же делать?". Д'ерьмак будет недоволен. Надо ЦУ хоть какие-то получить до завтра.
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20.09.2021 14:22 Ответить
Выделите ему охрану, чтобы завтра не оказалось, что он ночью с балкона упал.
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20.09.2021 14:22 Ответить
Той, хто хоче щоб Бурба зник, буде йому виділяти охорону? Ну, хіба що із тих, хто буде сприяти "зникненню"
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20.09.2021 14:25 Ответить
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20.09.2021 14:26 Ответить
Он достаточно квалифицирован,чтобы повертеть зелень на причинном месте.
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20.09.2021 14:26 Ответить
Що і потрібно було довести ...
З Банкової подзвонили, тепер, напевно, погрожують та шантажують Бурбу. Я, взагалі, допускаю, що завтра Бурба до ТСК не дійде. Чи в СІЗО відправлять, чи іще гірше
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20.09.2021 14:22 Ответить
понятно дело . нужно получить новые указания
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20.09.2021 14:23 Ответить
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20.09.2021 14:23 Ответить
Це вам, дітки, не кіно, це Державна зрада.
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20.09.2021 14:24 Ответить
Ссуки народа
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20.09.2021 14:25 Ответить
Пшел вон,бот со своей мифической ответкой. Это не проканает.
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20.09.2021 14:27 Ответить
Внимание! Это презренное чмо - подоляцкий бот! Враг Украины
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20.09.2021 14:27 Ответить
А як що до відповідалки за атвєтку?
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20.09.2021 14:27 Ответить
Куда летіли? Ти упорутий на всю голову.
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20.09.2021 14:28 Ответить
Ну оно понятно, что Ливия, что Сирия - какая разница. Но поражает уровень тупизны ботов, которые даже методичку выучить не могут. Садись, два.
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20.09.2021 14:42 Ответить
А разве Ермак с бубочкой ещё не вылетели в США?
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20.09.2021 14:27 Ответить
тоже, помню, каждый раз, на стрельбах стоишь, куришь, травишь анекдоты, все вроде нормально, а как патроны или гранаты в руки получишь - срать сразу хочется, ну невозможно просто. у них так же, по ходу.
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20.09.2021 14:32 Ответить
😅👍
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20.09.2021 14:47 Ответить
те, що факт спецоперації підтверджується - це фігня (попри брехню безуглої, ми й так про це знали); а от хто злив операцію - от про це важливо дізнатись! Але слуги уродів роблять все, щоб суспільство цього не дізналось...
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20.09.2021 14:32 Ответить
твари! главное - что б вы *****ться не успели!!!!!
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20.09.2021 14:33 Ответить
Будут активно давить на докладчика!
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20.09.2021 14:35 Ответить
Невже заморилися? Ще і в відпустку підуть.
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20.09.2021 14:46 Ответить
Будут?! Не...
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20.09.2021 15:00 Ответить
безугла щойно вже зачитала висновок (хоча наголосила - "попередній"), що операцію зірвало ФСБ завдяки своєму агенту в групі вагнерівців....

Зацініть "красоту".
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20.09.2021 14:50 Ответить
Пливли, пливли і на березі всралися.
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20.09.2021 14:58 Ответить
При цій владі Зе-чучелу і його посіпакам нічого не буде, а от на виборах ми побачимо такий цирк, що ще світ білий не бачив з фокусниками, клоунами, жанглерами, акробатами, будуть крутитися виборчі каруселі, тітушня різна буде зривати витори де не пройшов Зе-кандидат.
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20.09.2021 15:31 Ответить
До виборів поки дойде їх рейтинг буде такий, що їх ловить будуть і пи.дить
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20.09.2021 20:02 Ответить
ZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1439933366409760771 21 мин



Бурде на "ВСК Безуглой" торжественно вручили бумагу, что со всех членов ВСК взята подписка о неразглашении. Бурба начал доклад и вся эта банда поняла, что выражение "меньше знаешь - дольше живешь" - это о них и дружно разбежались
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20.09.2021 16:06 Ответить
На завтра "народять" причину знову не проводити засідання.

Це якійсь п...ць...
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20.09.2021 16:48 Ответить
Быдло 73% навыбирало упрявлять государством такого же быдла как оно само, плюс еще засланных диверсантов рашки.

Все как и сто лет назад с большевиками. Хорошо только что как в 1918-м наши солдаты не мирятся с запоребриковыми 'вызволителями', но в сказки агитаторов про мир, халяву, и барыгу все еще верят.

История ничему не научила, даже с учетом того что 73% научили читать и писать. Думать они не научились и не научатся.
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20.09.2021 17:03 Ответить
Эх... Лемминги, ****!
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20.09.2021 17:11 Ответить
Земминги!
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20.09.2021 17:12 Ответить
Ну нічьо, завтра цю руду дебілку марьянку поміняють на якусь бровістку, няньку чи тамаду зі служок народу! Шоу маст гоу он!
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20.09.2021 19:06 Ответить
Як кажуть, ось Вова і до.ездівся))))
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20.09.2021 19:58 Ответить
 
 