"Слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнеровцам" и уже в четвертый раз перенесли его, - Бутусов

Очередное заседание парламентской ВСК по делу "вагнеровцев" прервали и перенесли на другую дату.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Слуги народа прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по Вагнергейту и перенесли заседание в четвертый раз. Никаких пояснений. Сегодня экс-глава ГУР Василий Бурба начал давать показания следственной комиссии, заседание началось в 9.00. Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания. Причины не озвучены. Сегодня заседание не будет продолжено, хотя до конца рабочего дня у депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указке Офиса Президента", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, заседание продолжат завтра, судя по словам главы комиссии.

"Посмотрим. Уже в который раз планы внезапно меняются. Прошло 13 месяцев, а следственная комиссия до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Зеленского", - подытожил журналист.

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