"Слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнеровцам" и уже в четвертый раз перенесли его, - Бутусов
Очередное заседание парламентской ВСК по делу "вагнеровцев" прервали и перенесли на другую дату.
Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Слуги народа прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по Вагнергейту и перенесли заседание в четвертый раз. Никаких пояснений. Сегодня экс-глава ГУР Василий Бурба начал давать показания следственной комиссии, заседание началось в 9.00. Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания. Причины не озвучены. Сегодня заседание не будет продолжено, хотя до конца рабочего дня у депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указке Офиса Президента", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, заседание продолжат завтра, судя по словам главы комиссии.
"Посмотрим. Уже в который раз планы внезапно меняются. Прошло 13 месяцев, а следственная комиссия до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Зеленского", - подытожил журналист.
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жабам пофиг!
они свои шкуры, дерьмака власть и преЗЕ колпак берегут...
це юне крило партії регіонів були риги а це зелена блевотина
а ви всьо лезєтє і лєзєтє, працівниє!
И по магазинам не ходить. Наклеить бороду, одеть очки и под одну из туфель положить маленькую горошинку.
Зацініть "красоту".
Не выйдет!
Ответити за вагнеровцев, и за Вялике Крадівництво.
Надеюсь, вместе с ним отвнтит и Барыга - за свое.
А страной должны править украинцы-Патриоты!!!
Вот Безуглая и срывает рассмотрение.
Собственно применена технология отметания зеленью поправок к закону о распродаже земли, когда Сольский строчил как пулемет. Ну а тут наоборот - максимально возможное затягивание. Надеются, что украинская нация проглотит это затягивание, как проглотила фарс с законом о земле.
Хотя, исходя из того что 73% этой темой даже не интересуются и не понимают о чем речь, можно допустить что никак это на зеленых не повлияет.
Разве что фильм Христо Грозева, ведь фильмы зелень смотрит. Авось дойдет
А если там еще и листочек, где Бурба собственной рукой написал фамилии тех, кто уговаривал не ходить, кто угрожал расправой... То тогда это будет даже хуже, чем его показания в ТСК.