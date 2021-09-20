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У "слуг народа" отдельная повестка дня в виде "лотерейки" Гетманцева и "игорки" Арахамии: нужно рассматривать вопросы, волнующие общество, - Порошенко

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Повестка дня Верховной Рады Украины должна формироваться из вопросов, которые волнуют людей, а не из вопросов, которые лоббируют "слуги народа".

Об этом в ходе Согласительного совета заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал включить в повестку дня законопроект №6006, инициированный "Европейской Солидарностью". Как известно, "ЕС" предлагает за счет средств МВФ выплатить в ноябре 13-ю пенсию, увеличить финансирование субсидий, погасить долги военным, запланировать финансирование врачей и поддержку громад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Согласительный совет Рады включил законопроект об олигархах в повестку дня пленарной недели

"Что касается повестки дня. Мне кажется, что у "слуг народа" отдельная повестка дня, а у народа и общества отдельная. Есть ваша повестка дня в виде "лотерейки" Гетманцева, "игорки" Арахамии. Вы пытаетесь отвлечь внимание общества. Что вы там предлагали - на латиницу перейти? Государство "Украина" переименовать, новый герб нарисовать? В то время, когда люди думают, где дрова купить. Каким образом им субсидии покрыть, потому что "рвет" семейный бюджет. Я только что вернулся из Черкасс, позавчера был в Днепре. Сельские врачи 2 месяца не получают заработную плату и не выезжают на вызовы", - отмечает Порошенко.

"В армии больше 1,5 млрд грн задолженность по выплатам денежного обеспечения, которую вы категорически опровергали, пока военные не начали это подтверждать вместе с омбудсменом", - говорит пятый Президент.

"Мы требуем, чтобы были решены вопросы жилищных субсидий гражданам - 20 млрд грн за счет средств МВФ, которые подарили Украине. Тринадцатой пенсии - 23 млрд грн. Возврат долгов военным, возврат долгов медикам и защита от COVID. И вопрос децентрализации. Оставьте громады в покое. Прекратите их грабить", - отмечает Порошенко.

"Еще одна позиция - это вопрос комиссии по "вагнеривцам". Вы пытались создать ее из людей, которые имеют конфликт интересов, а сегодня была грубая попытка не допустить народных депутатов на парламентское заседание. Это по-вашему демократия?" - говорит Порошенко.

"Нам нужно формировать повестку дня из вопросов, которые волнуют общество, а не из вопросов, которые волнуют только "слуг народа". Ключевая задача для нашей страны - это соответствие Копенгагенским критериям. А это - демократия, верховенство права, защита прав человека, защита СМИ. Ни о чем из этого вы не заботитесь и таким образом вы тянете страну обратно в Россию", - отметил Петр Порошенко.

Автор: 

бюджет (4834) ВР (29228) госбюджет (1186) МВФ (3334) пенсия (2159) Порошенко Петр (19589) субсидия (624) военнослужащие (6102) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+20
и поэтому ты сначала проголосовало за коломойшу и его вовку-шмарклю а сейчас распространяешь расейские методички из ОП(Г)
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20.09.2021 14:30
+19
Я просто ох...ваю от вас, зебилов. Вы проголосовали за скомороха, а виноват Гетьман.

Вы просто конченные деграданты.
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20.09.2021 14:36
+18
была надежда что в Украине живут умные.. большинство.

Но как показала жизнь - 87% и 73% - одно и то же.. ватники и любители халявы из зомбоящика
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20.09.2021 14:31
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Людям нужны нормальные европейские зарплаты, пенсии...

Олигархи будут платить достойные зарплаты людям на своих предприятиях?

Никогда.

Так, что голосуй, не голосуй, все равно получишь ...
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20.09.2021 14:27 Ответить
некогда слугам урода.

зеЛоха и ермака больше волнует как провести выборы в госдупу рашки в Киеве и Харькове, чем всякий там народ..
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20.09.2021 14:29 Ответить
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20.09.2021 14:29 Ответить
Ждьомс, когда ты, Зельонка пархата, окажешься в казьонном домике!
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20.09.2021 19:44 Ответить
голосовть нужно с участием головного мозга, а не по приколу
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20.09.2021 14:33 Ответить
имеется ввиду - голосования в Раде...

Украина - чемпион Европы, да и в мире на первых местах, по количеству принятых и принимаемых законов в парламенте...

За время независисмости приняты десятки тысяч законов и постановлений парламентом разных созывов... Типа все эти законы на благо ж людей принимаются.

Результат - отрицательный. Граждане живут всё хуже и хуже.

А в нормальных странах (например США) принимают в 100 раз меньше законов чем в Украине, но граждане в этих странах живут в 100 раз лучше чем в Украине.
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20.09.2021 14:41 Ответить
в Раде рулит гребаное монобольшинство
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20.09.2021 14:45 Ответить
Ещё раз, имеется ввиду - Рада разных созывов - за тридцать лет независимости, где были разные большинства - и коалиционные и монобольшинства, разные партии, фракции, итд...

Толку - 0 для людей.

Что таньше, что сейчас от этих депутатов, от их законов - народу только хуже
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20.09.2021 14:50 Ответить
получишь то, что и при прежней власти
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20.09.2021 14:40 Ответить
БРАВО... ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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20.09.2021 14:27 Ответить
Людям надоели и ты и другие олигархи.....
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20.09.2021 14:28 Ответить
и поэтому ты сначала проголосовало за коломойшу и его вовку-шмарклю а сейчас распространяешь расейские методички из ОП(Г)
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20.09.2021 14:30 Ответить
Твоя печаль ох как понятна....
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20.09.2021 14:32 Ответить
то-то у тебя подгорает ежедневно от макания твой морды в унитаз самими слугами урода и их клованом
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20.09.2021 14:36 Ответить
Ошибаешься, я считаю политику Зеленского лучшей из возможных в данное время! Если ВСЕ ним так сильно недовольны значит он прав.
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20.09.2021 14:41 Ответить
Занадто товсто
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20.09.2021 14:44 Ответить
это то понятно - для кацапов и ватников, фуйла в кремле - именно такая "политика" зеЛошары - идеальная
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20.09.2021 14:44 Ответить
Какой уровень зарплат у рабочих на предприятиях Рошен?

Если хотя бы 800 евро то Порошенко - молодец. Если нет, то такое же фуфло, как и эти Ахметовы, Пинчуки, и прочие олигархические мрази, эксплуатирующие своих рабочих за нищенские подачки.
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20.09.2021 14:33 Ответить
Олигарх = Паразит на теле государства. Не может он быть молодцом априори.
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20.09.2021 14:39 Ответить
именно так внушают зебилам сейчас со всех экранов зомбоящика

1. сначала определись кто такие олигархи.

2. найди хоть одну страну на Западе - в которых богатые не оказывают влияние на власть))

ну и третье - выкинь зомбоящик, начти думать - хотя бы по минимуму)

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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20.09.2021 14:43 Ответить
На людях чихать неприлично.
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20.09.2021 14:33 Ответить
Так, ковід окружаєт з усіх боків, а воно тут апчіхає зеленими шмарклями, падлюка слуганародівська!
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20.09.2021 19:55 Ответить
Ех, Порох. Був би ти "Сивочолим Гетьманом", як багато хто з твоїх прихильників тебе називають, не допустив би ти це шапіто до влади. Не було б зараз так гірко за все те, що відбувається.

Скільки часу втрачено...
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20.09.2021 14:30 Ответить
была надежда что в Украине живут умные.. большинство.

Но как показала жизнь - 87% и 73% - одно и то же.. ватники и любители халявы из зомбоящика
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20.09.2021 14:31 Ответить
Это да! Парашенка же весь такой с народом, прям из одной миски с народом кушает...

В Днепр приезжал, к нему тоже поганяло примерили. А шо, идёт!
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20.09.2021 14:37 Ответить
"Твоя печаль ох как понятна..."

ведь к зеЛоху никто не идет, более того - оно само от народа бегает, прячется, правда окропляет в видосиках по-полной.. "благодатью"
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20.09.2021 14:40 Ответить
Я просто ох...ваю от вас, зебилов. Вы проголосовали за скомороха, а виноват Гетьман.

Вы просто конченные деграданты.
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20.09.2021 14:36 Ответить
А чому ти вирішив, що я за скомороха голосував?

Не навішуй штампи, на знаючи людину, з якою спілкуєшся. Це тобі не додає ніяких плюсів.
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20.09.2021 14:45 Ответить
фантастика! Порох виноват в том, что 73% долбо...бов выбрали недоумка?! Вы сами себя слышите?!
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20.09.2021 14:37 Ответить
а ты не задался вопросом, почему 73% проголосовали за зеленского? включи мозг, самое легкое- назвать 73% дебилами, а на самом деле?
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20.09.2021 14:42 Ответить
на самом деле - ОНИ - ДЕБИЛЫ
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20.09.2021 14:44 Ответить
для этого "маляра" из лахты - 87% в рашки очень "умные люди".. пару дней назад оно прославляло власть фуйла
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20.09.2021 14:47 Ответить
та не только маляр, многовато таких. лучше не обращать внимания, как говорит мой друг "дурака ипать - только буй тупить"
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20.09.2021 14:59 Ответить
у маляра сплошные зашквары)) оно косит под американцы, но при этом "работает" на Цензоре исключительно по расписанию лахты/ольгино.. как и по их методичкам))
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20.09.2021 15:01 Ответить
Я все конечно понимаю, но может хватит уже надрачивать на Пороха? Вы мне тут напоминаете людей с портретами *****. Ну не будет он больше президентом как бы кто ни хотел, потому как у Пороха на всех не хватит финансов митинги собирать, ведь по другому у нас Мудрый нарид не поднимет свою жопу, ну разве что какого нибудь олигофрена на главный пост выбрать.
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20.09.2021 14:50 Ответить
Какой там мозг? Там гипноз....
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20.09.2021 14:45 Ответить
а ты ен задавався вопросом - почему 87% проголосовали за кремлевское фуйло?

"включи мозг, самое легкое- назвать 87% дебилами, а на самом деле?" - перефразируя тебя, ответ очевиден
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20.09.2021 14:45 Ответить
Просто холодильник начал побеждать телевизор. И как бы Петя ни трубил о ежедневных победах над пуйлом, в холодильнике больше не становилось... Поэтому до сих пор его анти-рейтинг превышает 60% - это те, кто проголосует хоть за черта лысого, но только не за Петю... А безвизом, мовой и Томасом сыт не будешь.
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20.09.2021 14:49 Ответить
А ты походу и себя и жену свою готов отдать за то, чтобы насытится. Тупая тварь
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20.09.2021 14:54 Ответить
Уровень жизни, уровень зарплат, пенсий, соцвыплат, итд... всегда имеет большое значение для жизни простого гражданина.
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20.09.2021 14:54 Ответить
или попросту говоря - чтобы был полный холодильник, его нужно наполнить: посадить и вырастить урожай, собрать его и приготовить еду.. и т.д...

А тут приходит клоун и начинает рассказывать что все это лишнее - мол, наживаются на урожае, оно само растет - зачем там люди в полях поливают, пропалывают, удобряют.. всё это лишнее!

Вот выберите меня - и потекут молочные реки вдоль кисельных берегов.. а на них тучные стада учителей с зарплатами по 4000 евро... и всё НАХАЛЯВУ.. вот даже сериальчик про это снял!
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20.09.2021 14:56 Ответить
а какого именно Томаса вы имеете в виду?
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20.09.2021 15:04 Ответить
Сойера может, или Мора.
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20.09.2021 15:07 Ответить
зато чел знает "как нам обустроить рабкрин"
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20.09.2021 15:09 Ответить
Томас Андерс, конечно. Это певец такой
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20.09.2021 15:20 Ответить
Лахтинская мразь!
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20.09.2021 15:04 Ответить
У нас подавляющее большинство людей "сходив в сортир" ждут, что им буду жопу вытирать. А нет, никто не идет! Посему надо срочно вагон гневных коментов настрочить.

Основа государства - Народ! Народу похер, ибо он мудрый, из чего вытекает то что мы имеем.

Я надеюсь что следущим презом будет не Кива.
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20.09.2021 14:45 Ответить
Погоджуюсь. "Мудрий нарід" обрав того, на кого заслуговував. Про Ківу вдало.
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20.09.2021 14:49 Ответить
А вы-оптимист, батенька!)
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20.09.2021 20:13 Ответить
Ну не спромігся Порох принизитися до рівня г+г . Тепер ми всі разом з цього зеленого унітазу сьорбаємо. Смачного!
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20.09.2021 20:03 Ответить
зессыканцы в своем репертуаре.
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20.09.2021 14:30 Ответить
Порошенко дело говорит. Пенсионеры найдут, куда деньги с умом потратить.
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20.09.2021 14:37 Ответить
У меня теперь всё наоборот. Да-а. От счастья жить со светочем украинского державотворения Пётром Лексеичем в одну историческую эпоху душа так радуется, что даже поёт:

В давний час, в суровой мгле,
На заре Рошенской сласти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за ЕэСом идем,
Славя Нєзалежну делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Порох с нами.
***
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
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20.09.2021 14:40 Ответить
Теса Томоса не раскрыта
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20.09.2021 14:50 Ответить
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20.09.2021 14:44 Ответить
Їм з ікрою бутерброд,

В голові: "аь як народ?"

Якими ж розумними та щирими стають колишні.
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20.09.2021 14:44 Ответить
слезы на глазах, от умиления, закапали весь комп
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20.09.2021 14:44 Ответить
Тебе на лахте даже комп доверили? Колхозник
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20.09.2021 15:05 Ответить
"
Голосуйте за то, что нужно людям"..Давайте назовём фамилии этих людей. Например-Порошенко.Что ему нужно? Прожрать транш, а потом кричать о популизме и ошибках власти.
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20.09.2021 14:49 Ответить
правильно! народ - накуй! до выборов - обойдутся, а там видосиками накормят))

транш нужно отправить друзьям зеЛоха и его хозяевам - коломойше, ахметову и т.д..

А то на великом крадивництве - офшоры Омана и Катара не наполнишь, нужно подключать деребан траншев.
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20.09.2021 14:52 Ответить
якби при Пороху транші прожирались - то ріс би загальний сукупний (і в т.ч. зовнішній) борг держави. А він тоді навпаки - зменшувався. А з 2020-го - навпаки, почав збільшуватися.

Так що знову ти, 73/43%зебіл, перднув своєю брехнею.
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20.09.2021 14:56 Ответить
Не пойму, это один бот-Стахановец так строчит или кучу подоляковских закинули?
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20.09.2021 14:50 Ответить
Кучка. Многие новостворені.
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20.09.2021 15:10 Ответить
Какие всё-таки правильные мысли навеивает пребывание в оппозиции.
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20.09.2021 14:53 Ответить
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20.09.2021 22:01 Ответить
поверь - если тебе вонят, то исключительно от тебя самой))

И помни - вонь то идет от прогнившего моСха.. зомбоящика ты пересмотрело, явно))
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20.09.2021 14:59 Ответить
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20.09.2021 15:04 Ответить
Леся ,вы где живёте -бита без дела у мужа лежит)
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20.09.2021 15:09 Ответить
Тебе, ЗЕбіляки, тут не було і не воняло... і ось почало
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20.09.2021 15:16 Ответить
https://defence-line.org/2021/09/pro-pap-mnenie/ Про ПАП. Мнение



Предполагаю, что это заразно. Как вирус. Антиколорадос постоянно излагает различные точки зрения на многие события - исторические, современные, политические, бизнесовые… И делает он это для того, чтобы раскачать мыслительный аппарат сообщества ЛО. Чтобы шоры себе не надевали, чтобы кумиров себе не создавали, чтобы учились анализировать, сравнивать и делать выводы, порой очень даже очевидные, а порой столь неожиданные, что даже икать начинаешь.

Вот я и пишу, что попытка посмотреть на событие с другого угла в трехмерном пространстве, заразна. Сейчас я попробую изложить вам альтернативный взгляд на поведение пятого Президента Украины Петра Порошенко с начала 2019 года и по сейчас.

За время своей каденции ПАП нажил себе много врагов. Я не имею в виду пресловутые 73%, я имею в виду влиятельных врагов. И одним из самых влиятельным из влиятельных оказался Ко.



Ко не просто лишился громадной части своих активов, добытых непосильным трудом. Ко стал практически невыездным. Представляете себе, как корежит Ко сам факт того, что имеет миллиарды долларов, а не может смотаться на Мальту попить кофе?

И Ко задолго до 2019 года разрабатывает план мести и реванша. И этот план не о том, чтобы победить ПАП на выборах. Этот план о том, чтобы уничтожить ПАП экономически и морально. По аналогии действий Пу против Ходорковского. И с 2019 план начинает реализовываться.

Думаю, что еще в начале 2019 аналитики ПАП четко нарисовали, что выборы не выиграть. А также то, что после выборов будут уголовные дела. Что делать в такой ситуации? Три варианта.

Первый. ПАП бросает политику, остается в Украине и занимается бизнесом. Последствия - уголовные дела, приговор, посадка, конфискация и дерибан бизнеса ПАП в пользу Ко и немножко Зе.

Второй. ПАП бросает политику, уезжает на Гаити с семьей и живет. Но бизнес весь в Украине. Поэтому уголовные дела, заочный приговор, заочная посадка, конфискация и дерибан бизнеса ПАП в пользу Ко и немножко Зе.

Третий. ПАП остается в политики и продолжает драться. Прекрасно зная, что может быть и уголовные дела, и приговор и конфискация. Но драться в статусе лидера единственной оппозиционной силы (сторонники «Голоса», расслабьтесь) намного более удобнее и перспективнее.

ПАП боец и не трус. Поэтому выбирает третий вариант. А выбор ему облегчают 25% злобных и умных порохоботов, которые не переобулись, а только сплотились.

А теперь посмотрим на реальность. Как только Зе и выпускники Трусковца пришли к власти, было возбуждено десятки уголовных дел против ПАП. И ПАП не посадили в кутузку не потому, что адвокаты хорошие. Зе, несмотря на давление Ко, тупо побоялся закрывать по беспределу человека такого масштаба. Да и массовые прогулки порохоботов под Печерским судом немного отрезвили. Кстати, в это же время все расследования против Ко в Украине замерзли.

А вот «дружественный и оппозиционный к Зе» «Голос» очень даже ждал, что Пороха закроют. Не зря же в интервью «Украинской правде» в августе 2020 года глава партии Кира Рудик заявила, что пятый президент Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский.

Что мы имеем сейчас? Уголовные дела против ПАП не реализованы. Но и не закрыты. А если закрыты, то могут внезапно открыться «по новым обнаруженным обстоятельствам». Но очень многие «националисты» и «патриоты» из каждой розетки вещают, чтобы Порох должен уйти. Что Порох должен вырастить нового лидера и уйти. А уйти для того, чтобы Зе и Ко начали реализовывать первый или второй вариант, описанные выше.

А что дальше? Мне кажется, что избиратели Зе вряд ли поумнеют. И в том информационном пространстве, что сейчас создано в Украине, надежды на это очень мало. И Зе обязательно полезет на второй срок. И статистика показывает, что пролезет. И суды, прокуратуры, дбр и другие трехбуквенные образования будут и далее деградировать.

Что делать ПАП? Только защищать себя и свою команду. Только драться. Ко и Зе не отстанут и не успокоятся. Но как я уже писал выше, драться в статусе лидера единственной оппозиционной силы намного удобнее и перспективнее. И еще вопрос. А хочет ли ПАП снова быть Президентом? Ведь сейчас ПАП видит, как то, что он по крупицам выстраивал, недоумки с наслаждением разрушают. Ведь ПАП очень умный и очень работоспособный. Зачем избирателей Зе тянуть в цивилизацию? Может проще сосредоточиться на своем бизнесе, своей партии, порохоботах и «Справе громад»?

Ваш Готельєр - бандерівець
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20.09.2021 15:08 Ответить
З цього аналізу випливає думка, що ПОП лишився у політиці після 2019 року, бо дбає насамперед про своє майбутнє і благополуччя. А це м'яко кажучи є наклепом. ПОП дбає про майбутнє всіх українців зокрема та України загалом. От так.
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20.09.2021 15:25 Ответить
Усе, тепер буду голосувати лише за Петра. От як він за простих людей дбає, не те що інші...
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20.09.2021 15:08 Ответить
ти краще зовсім не ходи голосувати
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20.09.2021 15:12 Ответить
А чого ви так по недоброму? Треба, щоб громадяни України ходили на вибори, бо як інакше поміняти погану владу на кращу? Чи може вам краще так, як на Московії, коли є Царь нєсмєняємий?
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20.09.2021 15:21 Ответить
а я, взагалі, після квітня 2019р не бачу потреби залишатися толерантною. якось так. а вас не навмисно образила
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20.09.2021 15:31 Ответить
От і добре. А вибори - це важливо. В демократичній країні вибори це свято.
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20.09.2021 15:33 Ответить
Лицемерный тип.
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20.09.2021 15:13 Ответить
Опять циркач на арене!!!!
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20.09.2021 15:44 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3680226.html Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



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20.09.2021 15:46 Ответить
Как бы вы ,порохоботы, не спамили всех, мнение о барыге не поменяется)))Флаг вам в руки!!!продолжайте спамить, правда вам глаза колит!!!!
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20.09.2021 15:48 Ответить
Щас если армии выплатят долги,и разберутся с субсидиями,то можно смело говорить,що это всё благодаря Пете и его политическому гению оппозиционера.
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20.09.2021 15:56 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWzp53IKwVlCBSNT2EkY5pYpH0mJnPs6JxoPguCqrHbG1LII-mZQT4_9rZAazVaH03TbuL7Ws01wQRUnMA5Lq9eI9ia9xKDJ58fXwsXzYDJHmLnKrIhgjUlPqKqR7zqgt0&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWzp53IKwVlCBSNT2EkY5pYpH0mJnPs6JxoPguCqrHbG1LII-mZQT4_9rZAazVaH03TbuL7Ws01wQRUnMA5Lq9eI9ia9xKDJ58fXwsXzYDJHmLnKrIhgjUlPqKqR7zqgt0&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



У Зеленского используют две технологии для отвлечения внимания от драконовских тарифов и обсуждения бюджета бедности-2022.

Первая - согласованный с олигархами балаган по имитации борьбы с олигархами

Вторая - дешевая клоунада по «борьбе с Разумковым», которого у Зеленского будут раскручивать как «ручной» псевдооппозиционный проект, призванный подобрать отпадающие голоса от «Слуги народа» и откусить часть голосов ОПЗЖ.

Ну, а вы не забывайте верить тому, что вам показывают по телевизору)))))
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20.09.2021 16:53 Ответить
 
 