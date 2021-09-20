У "слуг народа" отдельная повестка дня в виде "лотерейки" Гетманцева и "игорки" Арахамии: нужно рассматривать вопросы, волнующие общество, - Порошенко

Повестка дня Верховной Рады Украины должна формироваться из вопросов, которые волнуют людей, а не из вопросов, которые лоббируют "слуги народа".

Об этом в ходе Согласительного совета заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал включить в повестку дня законопроект №6006, инициированный "Европейской Солидарностью". Как известно, "ЕС" предлагает за счет средств МВФ выплатить в ноябре 13-ю пенсию, увеличить финансирование субсидий, погасить долги военным, запланировать финансирование врачей и поддержку громад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Согласительный совет Рады включил законопроект об олигархах в повестку дня пленарной недели

"Что касается повестки дня. Мне кажется, что у "слуг народа" отдельная повестка дня, а у народа и общества отдельная. Есть ваша повестка дня в виде "лотерейки" Гетманцева, "игорки" Арахамии. Вы пытаетесь отвлечь внимание общества. Что вы там предлагали - на латиницу перейти? Государство "Украина" переименовать, новый герб нарисовать? В то время, когда люди думают, где дрова купить. Каким образом им субсидии покрыть, потому что "рвет" семейный бюджет. Я только что вернулся из Черкасс, позавчера был в Днепре. Сельские врачи 2 месяца не получают заработную плату и не выезжают на вызовы", - отмечает Порошенко.

"В армии больше 1,5 млрд грн задолженность по выплатам денежного обеспечения, которую вы категорически опровергали, пока военные не начали это подтверждать вместе с омбудсменом", - говорит пятый Президент.

"Мы требуем, чтобы были решены вопросы жилищных субсидий гражданам - 20 млрд грн за счет средств МВФ, которые подарили Украине. Тринадцатой пенсии - 23 млрд грн. Возврат долгов военным, возврат долгов медикам и защита от COVID. И вопрос децентрализации. Оставьте громады в покое. Прекратите их грабить", - отмечает Порошенко.

"Еще одна позиция - это вопрос комиссии по "вагнеривцам". Вы пытались создать ее из людей, которые имеют конфликт интересов, а сегодня была грубая попытка не допустить народных депутатов на парламентское заседание. Это по-вашему демократия?" - говорит Порошенко.

"Нам нужно формировать повестку дня из вопросов, которые волнуют общество, а не из вопросов, которые волнуют только "слуг народа". Ключевая задача для нашей страны - это соответствие Копенгагенским критериям. А это - демократия, верховенство права, защита прав человека, защита СМИ. Ни о чем из этого вы не заботитесь и таким образом вы тянете страну обратно в Россию", - отметил Петр Порошенко.