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Новости Агрессия России против Украины
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"Слуга народа" Безуглая заверила, что все время находится на связи с Бурбой: все, что касается его показаний - это закрытая информация

Глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", Марьяна Безуглая (СН) все время на связи с экс-начальником ГУР Минобороны Василием Бурбой.

Об этом она рассказала на брифинге, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что комиссия частично заслушала Бурбу и планирует продолжить его заслушивание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнеровцам" и уже в четвертый раз перенесли его, - Бутусов

Почему прервали его сегодня, нардеп заявила: "Я не могу комментировать".

Отвечая на вопрос, почему во вторник, 14 сентября, не допрашивали Бурбу, глава комиссия заявила, что нужно было обеспечить "дополнительные меры безопасности", поэтому перенесли на понедельник, 20 сентября.

Безуглая заверила, что сегодня на заседании ВСК был кворум и добавила: все, что касается заслушивания Бурбы, "это закрытая информация".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29228) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+15
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20.09.2021 14:55
+11
"БЕЗУГЛАЯ (уверенно, по-деловому): Что ж, начнем заседание нашей комиссии. Напомню, как установила наша комиссия на своем следующем заседании, никакой спецоперации не было, а была спецоперация. Скорее всего, очевидно, ее детали задумки амбициозное мероприятие известны по данным, которые. Путь реализации недостатки взаимодействие между во-вторых, авантюристический развивались таким образом. Контригра троих спецслужб не была между плохо, но политическая собой между, очевидно, в-пятых, ситуация наверняка в Белоруссии подвергал существенным рискам. Спровоцирована на что-то худшее, но как, скорее всего, не была. Отнюдь. Источник:
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20.09.2021 14:54
+11
Хотілось би сказати тільки одне - пане Бурба будьте дуже обережний!!!
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20.09.2021 14:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ее будущее - связь с сухой берьозой
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20.09.2021 14:54 Ответить
"БЕЗУГЛАЯ (уверенно, по-деловому): Что ж, начнем заседание нашей комиссии. Напомню, как установила наша комиссия на своем следующем заседании, никакой спецоперации не было, а была спецоперация. Скорее всего, очевидно, ее детали задумки амбициозное мероприятие известны по данным, которые. Путь реализации недостатки взаимодействие между во-вторых, авантюристический развивались таким образом. Контригра троих спецслужб не была между плохо, но политическая собой между, очевидно, в-пятых, ситуация наверняка в Белоруссии подвергал существенным рискам. Спровоцирована на что-то худшее, но как, скорее всего, не была. Отнюдь. Источник:
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20.09.2021 14:54 Ответить
Деби́льность, реже дебили́зм (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. dēbilis - «слабый», «немощный»; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. moron, feeble-minded, high-grade defectivehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-ICD9-1977-1 [1] ) - самая слабая степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C умственной отсталости , обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода.
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20.09.2021 15:09 Ответить
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20.09.2021 15:10 Ответить
миссия невыполнима.....
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20.09.2021 15:13 Ответить
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20.09.2021 14:55 Ответить
Хотілось би сказати тільки одне - пане Бурба будьте дуже обережний!!!
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20.09.2021 14:56 Ответить
Та і так зрозуміло що "швидка Настя" напала, яке може бути подальше засідання.
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20.09.2021 14:57 Ответить
«Непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с «вагнеровцами» в Украине не было. А было специальное разведывательное мероприятие ГУР Минобороны Украины по сбору данных о людях, причастных к агрессии РФ на территории Украины. И оно началось в 2014 году, а в 2018 году был создан сайт по сбору сведений о членах военных формирований "....Безуглая также обвинила во лжи экс-президента Петра Порошенко из-за того, что тот не мог санкционировать спецмероприятие по «вагнеровцам» в 2018 году, поскольку спецслужбы его (спецмероприятие) планировали только в июле 2020 года....)))
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20.09.2021 15:03 Ответить
Когніти́вний дисона́нс - внутрішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0 психічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфлікт , що виникає при зіткненні в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4 індивіда суперечливих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F знань , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідей , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F переконань або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) поведінкових установок (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктом , стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя.
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20.09.2021 15:06 Ответить
Там другое...

Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
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20.09.2021 15:11 Ответить
Селям, Максе !

Браво !

Вы ще й гарний психіатр. Діагноз - "в точку" !

Причому не тільки для шавки безуглої, але і для всієї ЗЕльоної шобли.

В народі у такому випадку кажуть простіше "думають, що за Бога за бороду вхопили". Чим закінчується це відчуття ми чудово знаємо....
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20.09.2021 15:19 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Алекс. У меня доча - психолог, у нее нахватался всякого такого
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20.09.2021 15:23 Ответить
вай какой день -Иблис принял пополнение
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20.09.2021 15:38 Ответить
Дозволю собі заперечити, бо одне випливає з іншого, а зовсім не заперечує. Тут маємо особини з низьким рівнем кваліфікації, що є наслідок серйозного психічного розладу, які роблять нелогічні і суперечливі висновки і твердження. Тобто, в яких і проявляється той самий ефект.

1. Когнітивна система - система пізнання, що склалась в свідомості особини в результаті її характеру, навчання. досвіду і т.д.

2. Когнітивний дисонанс - внутрішній конфлікт в системі, її розлад.

3. Когнітивне упередження («когнітивна ілюзія» або «когнітивне спотворення» - англ. Cognitive bias) - відхилення у судженнях, яке супроводжується можливою нелогічністю у прийнятті висновків про інших людей і ситуації, як наслідок психічного розладу.

Тобто, ефект Даннінга - Крюгера можна розглядати як НАСЛІДОК когнітивного дисонансу. Ну, якось воно так.
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20.09.2021 16:05 Ответить
Ну, я так глубоко в эту тему не забуривался. Я так, по верхушкам, от дочи нахватался.
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20.09.2021 16:15 Ответить
Да не согласен я с вами, с обеими!

Не доросли ЗЕльоные мартышки до психологии: низшими приматами занимаются ветеринары (а если не помогает, то ветераны 😏)

Шютка ! 😁

В действительности вы оба правы - их поведение на уровне ЗЕльоных амёб: первичные реакции на раздражители и не более того
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20.09.2021 16:53 Ответить
як починаєш переглядати довідник про психіатрію... то дивуєшся не збігом діагнозу деяких політиків... а тим, начебто нормальним, яких їх вибрали і цього не помічали... або не хотіли помічать... або знали і мовчали, щоб подивитися що з того вийде...херня вийшла!
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20.09.2021 15:15 Ответить
А по-приколу?
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20.09.2021 16:07 Ответить
Маю підозру що ця пані може бути позашлюбною донькою іншої пані, яка боїться наколотих апельсинів, і також старається для "баті", зовнішня схожість проглядується.
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20.09.2021 15:05 Ответить
..то проглядується діагноз пацієнтів
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20.09.2021 15:44 Ответить
Если б было чем,то эта идиотка подумала бы-"И нахрена я в это вписалась?"
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20.09.2021 15:05 Ответить
у нее - психология дворовой шавки, сказали "фас"

разве думает бультельер о палке которая уже поднята над его головой ?
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20.09.2021 15:12 Ответить
сто лет назад УНР уничтожил кодлан где -то Бланка. Сейчас Украину уничтожает Путин с кодланом Коломойского. История учит что она ничему не учит.
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20.09.2021 15:07 Ответить
Ви уявляєте кому довіряють секрети України?????? ця справа вже немає секретності, секретом залишається хто злив цю операцію зєлєпукін або єрмочок!!!! А ось це неподобство бемозговая несе...........Боже що воно несе!!!!!!
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20.09.2021 15:22 Ответить
экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба, ведая,кто такая "зеленая" и при том Безуглая, которая уже не в первый раз "гонит мутняки" не только Бурбе,который в прошлый раз даром пришел давать показания,и которые отменили "безуглые" но и всему украинскому народу,навряд ли сам захочет иметь связь (все времья ...зачем надо ?) .Не связыватся с "зе лгунами ".не быть ,одним из них
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20.09.2021 15:34 Ответить
Безугла (очевидно, так и не нашедшая свой "пятый угол".. та то такэ)) - шЫкарный пример подбора кадров у прездобола Зели: в зекомандЕ главное, чтобы подчинённый был ещё тупее и беспринципнее чем САМ начальник.. т.е. "насосать" для них, "слуг уродов", хоть на айфон, а хотя бы и на завод - не вопрос.. по-этому, занэпад Украины при Зеле - неизбежен..(

спасибА 73%ным зебилам за счастливое будущее их детей - наголосувалы - теперь е...итесь, идиоты-экспериментаторы..
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20.09.2021 15:41 Ответить
Слова Безуглой: "Я не могу комментировать", сразу же поставили под сомнение результаты роботы ВСК. И это только один из моментов "топорности работы" ВСК СН.
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20.09.2021 15:51 Ответить
Безуглая в шоци, сдала Зе с потрохами, и теперь не знает, как закрыть свой зад, сейчас у неё появился уникальный шанс сделать себе рейтинг, независимо от 95 балагана и уничтожить комуняку Зе.

От
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20.09.2021 16:01 Ответить
Штирлиц,а у вас есть порочащие связи?

-Нет группенфюрер.

-А Безуглая?

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20.09.2021 16:26 Ответить
От взяв д'єрьмак фсбешний, та й підставив руду дебілку марьянку, а'ля Люся янукович! Ну-ну, зебіли, продовжуйте! Ми ще не наржалися з вашого тупого кварталу! А зебіли ще не нажерлися ковбаси по 2.20. Ну, а нам шо? Ми терплячі...
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20.09.2021 21:21 Ответить
вот и хорошо.
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21.09.2021 00:53 Ответить
Закрытая информация, что Бубочка зраднык??? 🤔 От кого "закрытая", от Зелохов?
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21.09.2021 10:39 Ответить
 
 