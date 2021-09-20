"Слуга народа" Безуглая заверила, что все время находится на связи с Бурбой: все, что касается его показаний - это закрытая информация

Глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", Марьяна Безуглая (СН) все время на связи с экс-начальником ГУР Минобороны Василием Бурбой.

Об этом она рассказала на брифинге, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что комиссия частично заслушала Бурбу и планирует продолжить его заслушивание.

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Почему прервали его сегодня, нардеп заявила: "Я не могу комментировать".

Отвечая на вопрос, почему во вторник, 14 сентября, не допрашивали Бурбу, глава комиссия заявила, что нужно было обеспечить "дополнительные меры безопасности", поэтому перенесли на понедельник, 20 сентября.

Безуглая заверила, что сегодня на заседании ВСК был кворум и добавила: все, что касается заслушивания Бурбы, "это закрытая информация".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.