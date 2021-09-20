"Слуга народа" Безуглая заверила, что все время находится на связи с Бурбой: все, что касается его показаний - это закрытая информация
Глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", Марьяна Безуглая (СН) все время на связи с экс-начальником ГУР Минобороны Василием Бурбой.
Об этом она рассказала на брифинге, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Она проинформировала, что комиссия частично заслушала Бурбу и планирует продолжить его заслушивание.
Почему прервали его сегодня, нардеп заявила: "Я не могу комментировать".
Отвечая на вопрос, почему во вторник, 14 сентября, не допрашивали Бурбу, глава комиссия заявила, что нужно было обеспечить "дополнительные меры безопасности", поэтому перенесли на понедельник, 20 сентября.
Безуглая заверила, что сегодня на заседании ВСК был кворум и добавила: все, что касается заслушивания Бурбы, "это закрытая информация".
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
Браво !
Вы ще й гарний психіатр. Діагноз - "в точку" !
Причому не тільки для шавки безуглої, але і для всієї ЗЕльоної шобли.
В народі у такому випадку кажуть простіше "думають, що за Бога за бороду вхопили". Чим закінчується це відчуття ми чудово знаємо....
1. Когнітивна система - система пізнання, що склалась в свідомості особини в результаті її характеру, навчання. досвіду і т.д.
2. Когнітивний дисонанс - внутрішній конфлікт в системі, її розлад.
3. Когнітивне упередження («когнітивна ілюзія» або «когнітивне спотворення» - англ. Cognitive bias) - відхилення у судженнях, яке супроводжується можливою нелогічністю у прийнятті висновків про інших людей і ситуації, як наслідок психічного розладу.
Тобто, ефект Даннінга - Крюгера можна розглядати як НАСЛІДОК когнітивного дисонансу. Ну, якось воно так.
Не доросли ЗЕльоные мартышки до психологии: низшими приматами занимаются ветеринары (а если не помогает, то ветераны 😏)
Шютка ! 😁
В действительности вы оба правы - их поведение на уровне ЗЕльоных амёб: первичные реакции на раздражители и не более того
разве думает бультельер о палке которая уже поднята над его головой ?
спасибА 73%ным зебилам за счастливое будущее их детей - наголосувалы - теперь е...итесь, идиоты-экспериментаторы..
От
-Нет группенфюрер.
-А Безуглая?