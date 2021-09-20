Выборы в Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями в атмосфере запугивания. Голосование в Крыму не признаем - это Украина, - Стано
Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.
Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей", – сказал Стано.
Он отметил, что в ЕС сожалеют о решении России ограничить формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.
"Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщали о ряде серьезных нарушений во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество активистов, правозащитников. Все это делалось, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой", – добавил пресс-секретарь.
Стано подчеркнул, что ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму.
"Потому что Крым – это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причем разрешение на проведение - поступило из ОП(Г) шмаркли..
".. ОПУ, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі."
https://www.kommersant.ru/doc/3087187
Украина объявила, что не допустит проведения на своей территории выборов в Госдуму, если Россия не согласится не проводить выборы в Крыму, который Киев называет оккупированными территориями. В Москве заявляют о нарушении прав избирателей - планировалось открыть четыре избирательных участка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для 80 тыс. избирателей. По словам источника, близкого к МИД РФ, «заранее было понятно, что на территории диппредставительств удастся провести голосование только для дипломатов и сотрудников».
Петр Порошенко 10 сентября распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.