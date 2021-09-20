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Выборы в Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями в атмосфере запугивания. Голосование в Крыму не признаем - это Украина, - Стано

Выборы в Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями в атмосфере запугивания. Голосование в Крыму не признаем - это Украина, - Стано

Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.

Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду". 

"ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей", – сказал Стано.

Он отметил, что в ЕС сожалеют о решении России ограничить формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщали о ряде серьезных нарушений во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество активистов, правозащитников. Все это делалось, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой", – добавил пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приезд так называемых "международных наблюдателей" в Крым никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс, - спикер МИД Николенко

Стано подчеркнул, что ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму.

"Потому что Крым – это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям", – сказал он.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Крым (26365) нарушения (947) Евросоюз (17063) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+4
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20.09.2021 15:05
+4
вот интересно, почему при зеЛохе стали проводить выборы в госдупу в украинских городах - Киеве, Харькове и т.д.

Причем разрешение на проведение - поступило из ОП(Г) шмаркли..

".. ОПУ, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі."
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20.09.2021 15:07
+2
І дна не видно тій глибокій стурбованності. Мабуть, коли доберуться до дна, будуть його пробивати.
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20.09.2021 15:09
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Очередная обеспокоенность. И почему я не удивлён?
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20.09.2021 15:00 Ответить
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20.09.2021 15:05 Ответить
А с чего вы ждали другой реакции, если наши зеленые ушлепки фактически признали выборы, разрешив их провести?
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20.09.2021 15:26 Ответить
Другой реакции я не ждал. Я же об этом написал.
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20.09.2021 15:27 Ответить
Т.е. в целом признали...
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20.09.2021 15:05 Ответить
вот интересно, почему при зеЛохе стали проводить выборы в госдупу в украинских городах - Киеве, Харькове и т.д.

Причем разрешение на проведение - поступило из ОП(Г) шмаркли..

".. ОПУ, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі."
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20.09.2021 15:07 Ответить
вспомним как в рашке подгорало 5 лет назад:

https://www.kommersant.ru/doc/3087187

Украина объявила, что не допустит проведения на своей территории выборов в Госдуму, если Россия не согласится не проводить выборы в Крыму, который Киев называет оккупированными территориями. В Москве заявляют о нарушении прав избирателей - планировалось открыть четыре избирательных участка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для 80 тыс. избирателей. По словам источника, близкого к МИД РФ, «заранее было понятно, что на территории диппредставительств удастся провести голосование только для дипломатов и сотрудников».

Петр Порошенко 10 сентября распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.
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20.09.2021 15:10 Ответить
Все логично. ************ поддерживает ***** - симбиоз.
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20.09.2021 15:12 Ответить
А в 18-ом то ЧТО было?
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20.09.2021 15:52 Ответить
Так я и знал, как и в прошлый раз не признают только выборы в Крыму, а так дорогие единороссы добро пожаловать в ПАСЕ.
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20.09.2021 15:08 Ответить
І дна не видно тій глибокій стурбованності. Мабуть, коли доберуться до дна, будуть його пробивати.
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20.09.2021 15:09 Ответить
Самое главное -єлектронное голосование.Жители оккупированных ордло проголосовали поголовно электронным голосованием.Хотя и это-мегаложь кремля.ЕС,США и Украине есть над чем работать.Укреплять ПВО,терроборону ,закупать Джавелины и тп.Ибо кремль обязательно нападет.Но мы должны нанести ему катастрофический урон.
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20.09.2021 15:44 Ответить
Выборы или признают,или НЕ признают.Нет такого,что в Тамбове признали,а в Корякии не признали.Ссаная Европа и тут показывает свое двуличие(
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20.09.2021 15:50 Ответить
Кстати, это единственное что ЕС сказал о выборах в рф, мелкий чиновник в твитере написал и все. А дальше все как раньше - обнимашки, фуршеты и тд и тп.
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20.09.2021 16:36 Ответить
И что? Европа перестанет покупать руский газ?
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20.09.2021 16:31 Ответить
Ага.А по "Северному потоку" запустят озабоченность и толерантность
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20.09.2021 18:19 Ответить
В Крыму не законные, а в РФ честные и открытые. Чмошные и сцыкливые еврослизняки
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21.09.2021 16:51 Ответить
 
 