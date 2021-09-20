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Новости Агрессия России против Украины
6 176 87

"Слуга народа" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту": Есть основания предполагать, что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", продолжила свою работу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге сказала нардеп СН, глава комиссия Марьяна Безуглая.

Она зачитала журналистам некоторые данные, которые пойдут в промежуточный отчет комиссии: "ВСК получила беспрецедентный для украинского парламента доступ к секретной и совершенно секретной информации. Впервые в истории Украины основательно рассмотрела обвинения в сфере нацбезопасности. ВСК констатирует те лица, которые были заслушаны имели фрагментарные знания о кейсе "вагнеровцев" (фактически наемников, поскольку там были не только члены ЧВК "Вагнер"). ВСК сосредоточилась на установлении полной картины и не допустит навязывания фрагментарного восприятия как якобы полностью целостного".

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По словам Безуглой, ВСК подтверждает, что с 2014 года спецслужбами и разведкой Украины проводились работы по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины.

"Такое документирование не требовало политического согласования, не прерывалось ни одним политическим решением и включало в себя разные элементы оперативной работы. По предварительной информации, полученной ВСК, есть основания предполагать, что спецслужбы Российской Федерации могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе с документированием и начали свою контригру. … ВСК установила, что спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территорию Беларуси 33 наемников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси. По предварительной информации ВСК, с момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали активные мероприятия и начала дезинформационную операцию против Украины", - рассказала Безулая.

Нардеп рассказала, что ВСК планирует рекомендовать правоохранительным органам в рамках их полномочий проанализировать предоставленные факты.

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"ВСК продолжает изучать обстоятельства, было ли задержание наемников следствием утечки информации, недостатков планирования, активных действий спецслужбы Беларуси и спецслужбы РФ, или комбинацией части озвученных факторов", - добавила глава комиссии.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29228) ВСК (458) россия (95372) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+33
Мене забанять, але я скажу від душі - 73% населення України - це підораси, дибіли або просто кацапські прихвостні. Іду в карцер.
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20.09.2021 15:36
+31
Вона хвора. Тчк.
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20.09.2021 15:31
+29
Есть основания полагать что Безуглая работает на ФСБ, поводом для этого служит то, что Безуглая работает в интересах ФСБ.
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20.09.2021 15:33
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Вона хвора. Тчк.
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20.09.2021 15:31 Ответить
чего? всё по Фрейду рассказала. забыла уточнить, что агент спецслужб нарасеи присутствовал на заседании СНБО (чи де там Бурба рассказывал о спецоперации?).
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20.09.2021 15:44 Ответить
Дебилам трудно понять что они дебилы по причине их же дебильности .не может шизофреник пояснить всему миру реальность своих галлюников..в этом вся власть евреев захвативших власть в Украине с соучастием годносного клован и бабушки которая дедушка и шоблы скромных шулеров меценатов отбирающий у нас вплоть до жизни..
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20.09.2021 16:16 Ответить
А ще забула сказати, що свю контргру кацапи почали ще у 2018-му році, ввівши у керівництво України свїх агентів Козира, Клоуна і деяких інших.
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20.09.2021 16:52 Ответить
Там їх більшість таких. І це при тому, що у них в руках ВСЯ влада.

Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.

Коротше. Плісняві настільки тупі, що, навіть, не здатні цього осягнути. Тому вважають себе найхитрішими і нарозумнішими.

Та за спинами цих, з ефектом профана, стоять ляльководи. Беня з олігархами та фуйлом.
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20.09.2021 15:50 Ответить
такі висновки на корись тих, хто веде щоденний вогонь по ВСУ,-знову зрада
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20.09.2021 15:58 Ответить
Зважте, що це стосується і українців загалом. У массі, ми вважаємо себе хитрішими і більш освіченими за інших. Слухаємо не більш розумних, а більш нахабних. І не надто схильні усвідомлювати власні помилки.

Тому влада відзеркалює нарід, а нарід заслуговує на свою владу.
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21.09.2021 00:00 Ответить
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20.09.2021 16:05 Ответить
КАК эта тупая коза,медик по образованию,стала заместителем ГЛАВЫ комитета по нацбезопасности ????????
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20.09.2021 16:29 Ответить
Как, как, в тупую. Бейтесь лбом в каждую дверь, и какая-то будет случайно открыта.
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20.09.2021 16:42 Ответить
ти впевнений, що вона головою билася? Я чось подумав, що головки в неї входили...
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20.09.2021 16:50 Ответить
От, якби вона, , могла би десь тут, на горизонті показатись... ми могли би їй в очі заявити...
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20.09.2021 17:23 Ответить
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20.09.2021 15:31 Ответить
Те, що факт спецоперації підтверджується - ми й так про це знали; а от хто злив операцію - от про це важливо дізнатись! Але слуги уродів роблять все, щоб суспільство цього не дізналось...
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20.09.2021 16:51 Ответить
Ну так і є -включили агента "Зе сцкло"
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20.09.2021 15:32 Ответить
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20.09.2021 15:32 Ответить
Як це все гидко
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20.09.2021 15:32 Ответить
Мене забанять, але я скажу від душі - 73% населення України - це підораси, дибіли або просто кацапські прихвостні. Іду в карцер.
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20.09.2021 15:36 Ответить
тут не забанят) у гордона запросто запбанят, разве что тЫ масть на аквафреш сменишь - тогда ты там свой в доску)
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20.09.2021 15:42 Ответить
Не забанят. Потому что действительно підораси, дибіли або просто кацапські прихвостні.
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20.09.2021 15:43 Ответить
Зечерти (зеуды?) глумливо ссут народу в очи.
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20.09.2021 15:32 Ответить
"спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территорию Беларуси 33 наемников" - что бы что ? для чего ? Если операция раскрыта, то зачем их выпускать с росии ?
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20.09.2021 15:32 Ответить
Ви про що? Де логіка, і де провладні зебіли?
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20.09.2021 15:52 Ответить
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20.09.2021 15:32 Ответить
Есть основания полагать что Безуглая работает на ФСБ, поводом для этого служит то, что Безуглая работает в интересах ФСБ.
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20.09.2021 15:33 Ответить
Что-то не верю я семейному врачу, которая теперь работает со спецслужбой и проводит расследование.....
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20.09.2021 15:33 Ответить
Не верите аж целому зам.главы РНБО?
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20.09.2021 15:37 Ответить
Доречі - контрагра закінчилась після того як Ялдак перезвонив у Кремль, а потім через рік його сексуальний партнер на ТВ-каналі взяв провину на себе - бо в нього є справка психіатра. Коли закінчиться каленція Зеленського всім стане ясно за кого проголосувало недолуге населення у 2019 році.
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20.09.2021 15:34 Ответить
Та хто ти така і де ти взагалі тоді була, щоб щось там "предпологать"???!
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20.09.2021 15:34 Ответить
состоянию на 2019 год являлась старшим инспектором по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины - ничего не понятно но очень интересно
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20.09.2021 15:47 Ответить
"В декабре 2019 года вошла в межфракционное объединение «Гуманная страна», созданного с целью защиты животных" - короче ее уровень собачки и котики а не такие серьезные дела
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20.09.2021 15:50 Ответить
"
спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру " - конечно могли- через своего ишака и ермака...
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20.09.2021 15:34 Ответить
Ну, для зебилов такое, конечно, пройдет на "ура". Но...шо это за такая хитрая контригра? Т.е., братаны Безуглой все раскрыли и разоблачили, но все равно отправили зверей по маршруту следования? С какой целью?
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20.09.2021 15:35 Ответить
Вони навіть не цікавляться. Більшість про цю спецоперацію і не чула.

Зебілам важлива лише ціна на товари та послуги. Їм не дійшло, що долар не Гонтарєва обвалила, а вони , обравши януковища у владу. Тепер всі ми чекаємо через придурастів на кризу , яку призведе своїми діями зелене кодло.

А зебіли знову не зрозуміють, що всі майбутні економічні негаразди можна передбачити по результатах голосування на виборах.
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20.09.2021 16:02 Ответить
ВСЕ ПРАВИЛЬНО!

Расийские спецслужбы в лице агента "Козырь" (Ермак) и агента "Лох" (Бубочка) с начала слили всю информацию по спецоперации, а затем и саму спецоперацию.

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20.09.2021 15:36 Ответить
Боже ж яка ти тупа. Тобі коровам хвости крутити довірити, а ти всунулася у ВРУ. Ти своїми бреднями позориш Україну, перекручуєш факти, які уже усім відомі за кордоном. Бридота.
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20.09.2021 15:37 Ответить
_Ты дура?! Ты действительно думаешь, что она это говорит потому что тупая, и на самом деле именно так думает, как говорит?
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20.09.2021 15:42 Ответить
Хто вам повірить після брехні єрмака, що ніякої операції не було, та брехні Зєлі, що операція була, але не наших спецслужб?

Повірять тільки ідіоти.
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20.09.2021 15:37 Ответить
таких в стране 73%.
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20.09.2021 15:46 Ответить
Вже значно менше.
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20.09.2021 15:58 Ответить
Из этих 73% можно вычеркнуть 10-15% электоральных психов, добрую половину в виде ваты различной степени упоротости, сделавших вполне осознанный выбор и вполне понимающих все перспективы керування страной угашенными клоунами ...
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20.09.2021 17:06 Ответить
Отследили через телефон в ОП,по которому поступила информация.
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20.09.2021 15:37 Ответить
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20.09.2021 16:06 Ответить
тому срочно дайош антибариговський закон! Зе бидло має вірити в казки
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20.09.2021 15:38 Ответить
"спецслужбы Российской Федерации могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины" - чиста правда, їм все злили щури з ОПи.
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20.09.2021 15:40 Ответить
если безуглая пояснит в чем же состоял смысл "контригры рф" при условии что

1. кацапы разрешают выезд в РБ вагнеровцев

2. через неделю вагнеровцев арестовывает лука

вопрос - в чем профит фсб? я бы понял если бы вместо вагнеровцев подсунули условных дворников а потом громко разоблачили их показания после того как их задержали в Украине. Но бл какой смысл был выпускать их в РБ и потом задерживать?
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20.09.2021 15:40 Ответить
вОНО ні чого не пояснит бо немає мізків!!!!! Це капець, повниЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 15:46 Ответить
ничё вы не понимаете! это контригровое специальное мероприятие!
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20.09.2021 15:49 Ответить
Ну тупая... Проинструктировали за время перерыва. "...подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси" - так изначально и не планировалось, что их будут задерживать в Белоруси. Если бы не отложили вылет на три дня, то они спокойно сели бы в самолет. Какой контроль фсб?! 33 рыла спокойно прилетели со всеми документами и билетами и ждали посадки, а тут вылет переносят и срочно поселяют в пансионат (пытаясь спасти ситуацию). Но уже поздно было, инфа уже пошла. "ВСК сосредоточилась на установлении полной картины и не допустит навязывания фрагментарного восприятия как якобы полностью целостного" - как раз эта ВСК и хочет не допустить установления полной истинной картины, а слепить свою, заготовленную Ермаком.
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20.09.2021 15:41 Ответить
какую интересную отмазку Ермак придумал
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20.09.2021 15:42 Ответить
Тобто вагнерівці це не вагнерівці, тому що там є найманці?
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20.09.2021 15:43 Ответить
Эта пионЭрка від партії слуг ОПУ таки вляпалася не тільки в мерзенну історію свого головування , а й в справу по зраді.
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20.09.2021 15:43 Ответить
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20.09.2021 15:43 Ответить
Прошу лікарів звернути увагу на те що в ВР є одно дуже хворе на голову її терміново треба ізолювати в псіхушку!!!!!! А взагалі там є багато несповна розуму!!!!!!!!!!
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20.09.2021 15:43 Ответить
От ми й повернулись до первісної версії з Банкової,яку озвучив розхвалений паном Бутусовим Буданов (https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3083531-kirilo-budanov-kerivnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mou.html?fbclid=IwAR0V9SPit7Xpm1aZTO5dEsnE9LV7vgWY6rAYO_GbM0JRAm4UU7onCH4uuiM 18.08.2020 ) :
"- Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з'явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.
По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.
Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення.
По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи «вагрнерівців» у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні «Комсомольская правда» 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.

По-четверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими. ...
- Чому сьогодні цю тему почали обговорювати в українських ЗМІ та соціальних мережах?- Думаю, тут є дві складових. З одного боку, цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні, закріплюючи вигідну Росії версію подій. Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство.
З другого боку, напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі. "
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20.09.2021 15:46 Ответить
Все зрозуміло. Метою цієї ВСК є не розслідування справи а її зливання.
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20.09.2021 15:47 Ответить
Поздравлям с открытьицем! Хотя это было совершенно очевидно ещё до создания т.н. ВСК.
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20.09.2021 20:12 Ответить
Насправді в неї дуже складна задача - з кубиків "ж", "о", "п", "а" скласти слово "щастя".
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20.09.2021 15:48 Ответить
Какой маразматический цирк ДЛБ ов
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20.09.2021 15:50 Ответить
Какой ещё цырк?!
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20.09.2021 20:13 Ответить
лучше бы эти слуги молчали. так надежней было для зели. чем больше зе-власть отмазывается - тем больше закапывается
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20.09.2021 15:53 Ответить
Брехня !
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20.09.2021 15:55 Ответить
Аааа ..на ихнюю контр игру, была спланирована другая контр игра? И дублирующая контр игра на случай провала первой контр игры, которая должна быть вариантом провала первой основной игры? И контр игра на случай создания ВСК? И дублирующий состав для основного состава все игр?
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20.09.2021 16:27 Ответить
Так звонок ЗЕ Лукашенко с предупреждением про операцию - это контригра РФ?

Ну тогда все логично.

Факт самого звонка, надеюсь, никто отрицать не будет после того, как ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как это сделал.
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20.09.2021 16:35 Ответить


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1439945987791990785 16 с



"СН" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту" Есть основания предполагать,что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру Конечно! Особенно если они сидят в офисе зеленого д/////а! Здогадались всi
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20.09.2021 16:35 Ответить
"Шили плотники штаны -
Вот тебе и брюки!
Пели песенку слоны -
Вот тебе и звуки!
Лили воду в решето -
Вот тебе и здрасте!
Лучше все-таки делать то,
Что ты делать мастер!"
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20.09.2021 16:39 Ответить
СН только лизать...
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20.09.2021 16:56 Ответить
Да кто бы сомневался, что эти головорезы не докладывали бы по ходу в ФСБ из долга или из понТов друзякам. Что где Когда. Никто не вел игры, будьте проще
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20.09.2021 16:43 Ответить
Та там каждый шаг этих вагнеровских гусей на контроле ФСБ.А тут они без разрешения кураторов решили выдвинутся на контракт от непонятной фирмы под вывеской СБУ
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20.09.2021 17:07 Ответить
шестьоркін , якби фірма була "под вывеской СБУ" і на контролі ФСБ, то колишні "вагнерівці" не надали б велику кількість документів про їхні злочини в Україні.
І які ще "разрешения кураторов", якщо найманцям за це не платили?.. їх використали і кинули.
А 5000 баксів це 5000 баксів
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21.09.2021 01:44 Ответить
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20.09.2021 16:52 Ответить
зЕлох признался? Всё!!! Какие могут быть комментарии???
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20.09.2021 16:54 Ответить
Обычная контринтрига в стиле Кольчуг для Кучмы
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20.09.2021 17:10 Ответить
Безмозгла співучасниця злочину. В Україні склалась така традиція, що ті хто допомагає владі творити брудні справи потім викидаються з вікон, як Чечетов або стріляються, як Кравченко чи Семенюк. Прийде пора і до цієї.

"как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания". Источник:
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20.09.2021 17:32 Ответить
льется зеленая блевотина изо рта этой тупорылой суки и десятки микрофонов и камер на всех каналах транслируют бредятину этой безмозглой дуры . какой же конченной надо быть чтобы учавствовать в этом квартальном балагане
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20.09.2021 17:42 Ответить
Какая "интересная " версия у этой Безумной... явно подсказанная Люськой Аристович 😆
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20.09.2021 18:02 Ответить
Люська,с заедами ермаковского дерьма вокруг своего рота,тоже фальшиво и бездарно поет по методичкам этой кремлевской твари.
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21.09.2021 01:31 Ответить
Всю эту комиссию, состоящую из сн+опзж, следует расстрелять в полном составе.
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20.09.2021 19:00 Ответить
Они соучастники предательства. Они должны сидеть в тюрьме.
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20.09.2021 19:21 Ответить
Не возражаю, сначала пусть посидят в тюрьме, а потом можно и расстрелять.
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20.09.2021 20:54 Ответить
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:50 Ответить
Безугла, поясни млять - хто і чому відклав виліт "вагнерівців" з Білорусі???..

Хто ці "спецслужби РФ" в адміністрації преЗЕдента?..
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21.09.2021 00:37 Ответить
Людонькі добрі,помогите мне определиться- кто мне больше противен- эта лживая тупая зеленая мразь безуглая,или ее имбицилы-избиратели?
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21.09.2021 01:27 Ответить
Одно радует-чем больше эти зеленые твари открывают свои продажные рты,тем меньше людей,имеющих минимальную совесть,согласятся сесть с ними на одном гектаре
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21.09.2021 01:34 Ответить
почитайте телеграмм канал "генерал СВР" от 06.10.2020.

Там указано, что фсб почти сразу перехватило инициативу и начало контригру.
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21.09.2021 01:55 Ответить
почему эта тетка стала депутатом, не получив справку у врача? оно же на вид не здоровое... но чем-то рукойводит... ее на пушечный выстрел нельзя допускать к расследованиям...
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21.09.2021 04:00 Ответить
Ця дурепа бажає бути схожою на Тимошенко і здатна брехати та кривлятися необмежено довго.
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21.09.2021 14:59 Ответить
 
 