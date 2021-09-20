"Слуга народа" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту": Есть основания предполагать, что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", продолжила свою работу.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге сказала нардеп СН, глава комиссия Марьяна Безуглая.
Она зачитала журналистам некоторые данные, которые пойдут в промежуточный отчет комиссии: "ВСК получила беспрецедентный для украинского парламента доступ к секретной и совершенно секретной информации. Впервые в истории Украины основательно рассмотрела обвинения в сфере нацбезопасности. ВСК констатирует те лица, которые были заслушаны имели фрагментарные знания о кейсе "вагнеровцев" (фактически наемников, поскольку там были не только члены ЧВК "Вагнер"). ВСК сосредоточилась на установлении полной картины и не допустит навязывания фрагментарного восприятия как якобы полностью целостного".
По словам Безуглой, ВСК подтверждает, что с 2014 года спецслужбами и разведкой Украины проводились работы по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины.
"Такое документирование не требовало политического согласования, не прерывалось ни одним политическим решением и включало в себя разные элементы оперативной работы. По предварительной информации, полученной ВСК, есть основания предполагать, что спецслужбы Российской Федерации могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе с документированием и начали свою контригру. … ВСК установила, что спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территорию Беларуси 33 наемников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси. По предварительной информации ВСК, с момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали активные мероприятия и начала дезинформационную операцию против Украины", - рассказала Безулая.
Нардеп рассказала, что ВСК планирует рекомендовать правоохранительным органам в рамках их полномочий проанализировать предоставленные факты.
"ВСК продолжает изучать обстоятельства, было ли задержание наемников следствием утечки информации, недостатков планирования, активных действий спецслужбы Беларуси и спецслужбы РФ, или комбинацией части озвученных факторов", - добавила глава комиссии.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.
Коротше. Плісняві настільки тупі, що, навіть, не здатні цього осягнути. Тому вважають себе найхитрішими і нарозумнішими.
Та за спинами цих, з ефектом профана, стоять ляльководи. Беня з олігархами та фуйлом.
Тому влада відзеркалює нарід, а нарід заслуговує на свою владу.
спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру " - конечно могли- через своего ишака и ермака...
Зебілам важлива лише ціна на товари та послуги. Їм не дійшло, що долар не Гонтарєва обвалила, а вони , обравши януковища у владу. Тепер всі ми чекаємо через придурастів на кризу , яку призведе своїми діями зелене кодло.
А зебіли знову не зрозуміють, що всі майбутні економічні негаразди можна передбачити по результатах голосування на виборах.
Расийские спецслужбы в лице агента "Козырь" (Ермак) и агента "Лох" (Бубочка) с начала слили всю информацию по спецоперации, а затем и саму спецоперацию.
Повірять тільки ідіоти.
1. кацапы разрешают выезд в РБ вагнеровцев
2. через неделю вагнеровцев арестовывает лука
вопрос - в чем профит фсб? я бы понял если бы вместо вагнеровцев подсунули условных дворников а потом громко разоблачили их показания после того как их задержали в Украине. Но бл какой смысл был выпускать их в РБ и потом задерживать?
"- Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з'явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.
По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.
Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення.
По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи «вагрнерівців» у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні «Комсомольская правда» 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.
По-четверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими. ...
- Чому сьогодні цю тему почали обговорювати в українських ЗМІ та соціальних мережах?- Думаю, тут є дві складових. З одного боку, цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні, закріплюючи вигідну Росії версію подій. Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство.
З другого боку, напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі. "
Ну тогда все логично.
Факт самого звонка, надеюсь, никто отрицать не будет после того, как ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как это сделал.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1439945987791990785 16 с
"СН" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту" Есть основания предполагать,что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру Конечно! Особенно если они сидят в офисе зеленого д/////а! Здогадались всi
Вот тебе и брюки!
Пели песенку слоны -
Вот тебе и звуки!
Лили воду в решето -
Вот тебе и здрасте!
Лучше все-таки делать то,
Что ты делать мастер!"
І які ще "разрешения кураторов", якщо найманцям за це не платили?.. їх використали і кинули.
А 5000 баксів це 5000 баксів
"как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания". Источник:
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
Хто ці "спецслужби РФ" в адміністрації преЗЕдента?..
Там указано, что фсб почти сразу перехватило инициативу и начало контригру.