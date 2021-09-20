"Слуга народа" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту": Есть основания предполагать, что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", продолжила свою работу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге сказала нардеп СН, глава комиссия Марьяна Безуглая.

Она зачитала журналистам некоторые данные, которые пойдут в промежуточный отчет комиссии: "ВСК получила беспрецедентный для украинского парламента доступ к секретной и совершенно секретной информации. Впервые в истории Украины основательно рассмотрела обвинения в сфере нацбезопасности. ВСК констатирует те лица, которые были заслушаны имели фрагментарные знания о кейсе "вагнеровцев" (фактически наемников, поскольку там были не только члены ЧВК "Вагнер"). ВСК сосредоточилась на установлении полной картины и не допустит навязывания фрагментарного восприятия как якобы полностью целостного".

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По словам Безуглой, ВСК подтверждает, что с 2014 года спецслужбами и разведкой Украины проводились работы по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины.

"Такое документирование не требовало политического согласования, не прерывалось ни одним политическим решением и включало в себя разные элементы оперативной работы. По предварительной информации, полученной ВСК, есть основания предполагать, что спецслужбы Российской Федерации могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе с документированием и начали свою контригру. … ВСК установила, что спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территорию Беларуси 33 наемников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси. По предварительной информации ВСК, с момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали активные мероприятия и начала дезинформационную операцию против Украины", - рассказала Безулая.

Нардеп рассказала, что ВСК планирует рекомендовать правоохранительным органам в рамках их полномочий проанализировать предоставленные факты.

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"ВСК продолжает изучать обстоятельства, было ли задержание наемников следствием утечки информации, недостатков планирования, активных действий спецслужбы Беларуси и спецслужбы РФ, или комбинацией части озвученных факторов", - добавила глава комиссии.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.