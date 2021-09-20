Манипуляции на выборах в Госдуму: за жителей ОРДЛО голосовали онлайн, при подвозке требовали отчетности, устраивали избирательные "карусели", – Лисянский

В ходе выборов в российскую Госдуму, прошедших 17-19 сентября, были замечены массовые манипуляции, особенно это касалось жителей ОРДЛО с российскими паспортами. В частности, можно было наблюдать фальсификацию при онлайн голосовании, организованный подвоз людей с установками за кого голосовать и "карусели" на избирательных участниках.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.

В выборах в государственную Думу России приняли участие несколько сот тысяч граждан с оккупированного Донбассе, имеющих российские паспорта. При этом нужно разделить количество голосующих на несколько категорий. Первые - это работающие в Ростовской области и вывезенные на голосование из ОРДЛО – таковых 230 тыс. чел. Часть людей перевозили автобусными рейсами, а часть железнодорожным сообщениям. Также еще 143 тыс. человек проголосовали дистанционно через систему Госуслуг.

Люди с ОРДЛО голосуют с пометкой "для лиц, не зарегистрированных на территории РФ", для них открыли 91 участок.

Правозащитник Лисянский говорит о серьезных массовых нарушениях избирательного процесса, зафиксированных при проведении выборов. Например, жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму. Так есть данные о том, что два человека, проголосовавшие 17 сентября в Матвеево-Курганском районе, проголосовали 19 сентября в Куйбышевском районе, то есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по числу голосов.

"В итоге, мы видим, что количество голосов, принявших участие в избирательном процессе путем выезда в Ростовскую область, не совпадает с реальным числом вывезенных с оккупированных территорий. Это грубейшие нарушения", – рассказывает Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями в атмосфере запугивания. Голосование в Крыму не признаем - это Украина, - Стано

Помимо этого в открытых источниках можно увидеть, как "специалисты информационных центров ЛНР" голосуют за граждан, проживающих на этой территории. В сеть попала видеозапись, как системный администратор Алчевского центра культуры и народного творчества отчитываться о процессе голосования на выборах в Госдуму РФ по схеме дистанционного электронного голосования. Голосование проходило исключительно за партию "Единая Россия".

"Наши прогнозы, что при дистанционном голосовании будет массово применяться фальсификация, сбылись. Как видно, что за людей с российскими паспортами, особенно в возрастной категории 50+, просто нахальным образом голосуют. Такие манипуляции для украинской политической повестки дикость, но хороший показатель, как считаются с мнением жителей ОРДЛО", - говорит Лисянский.