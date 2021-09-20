Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела "вагнеровцев" по сути, - глава ВСК Безуглая

На заседаниях ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", в основном есть кворум.

Об этом этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге сказала нардеп СН, глава комиссии Марьяна Безуглая.

"Если возникают объективные причины, то из-за того, что оппозиционные, вообще все другие политсилы пытаются избегать ВСК или приходят на заседание, не будучи ее членами. Если бы они себя непосредственно подали, стали полноправными членами ВСК, у нас бы вообще не было проблем с кворумом", - подчеркнула она и добавила: "Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по сути".

Безуглая пояснила, что сначала оппозиция отзывает своих представителей, а потом они приходят и требуют своего участия в заседаниях комиссии.

"Это прецедент, с которым столкнулся парламент. Мы должны сейчас решить, могут ли у нас быть ВСК по 200-300 людей, которые не несут ответственность, или мы должны в определенной степени усовершенствовать законодательство", - отметила нардеп.

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Отвечая на вопрос журналистов, имеют ли право депутаты - не члены ВСК приходить на ее заседания, Безуглая заявила: "Мы сейчас дополнительно выясняем все юридические моменты".