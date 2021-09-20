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Новости Агрессия России против Украины
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Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела "вагнеровцев" по сути, - глава ВСК Безуглая

Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела

На заседаниях ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", в основном есть кворум.

Об этом этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге сказала нардеп СН, глава комиссии Марьяна Безуглая.

"Если возникают объективные причины, то из-за того, что оппозиционные, вообще все другие политсилы пытаются избегать ВСК или приходят на заседание, не будучи ее членами. Если бы они себя непосредственно подали, стали полноправными членами ВСК, у нас бы вообще не было проблем с кворумом", - подчеркнула она и добавила: "Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по сути".

Безуглая пояснила, что сначала оппозиция отзывает своих представителей, а потом они приходят и требуют своего участия в заседаниях комиссии.

"Это прецедент, с которым столкнулся парламент. Мы должны сейчас решить, могут ли у нас быть ВСК по 200-300 людей, которые не несут ответственность, или мы должны в определенной степени усовершенствовать законодательство", - отметила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту": Есть основания предполагать, что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру

Отвечая на вопрос журналистов, имеют ли право депутаты - не члены ВСК приходить на ее заседания, Безуглая заявила: "Мы сейчас дополнительно выясняем все юридические моменты".

Автор: 

ВР (29228) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+27
Она даже глупее чем кажется.
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20.09.2021 15:42
+17
дура конченая

оппозиция ТРЕБУЕТ расследования. только оно должно быть настоящим а не тот цирк который ты курица устроила
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20.09.2021 15:56
+16
Ця дура буде і за миску помиїв попу собі рвати - психологія шавки тупо виконувати команду фас.
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20.09.2021 15:50
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Она даже глупее чем кажется.
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20.09.2021 15:42 Ответить
тупая и ещё тупее - два в одной 😂
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20.09.2021 15:46 Ответить
а при чому тут глупість? Мабуть справа лиш у тому , ЩА НА НЕЇ є у ОПУщеної зрадою влади, який кмпромат, з котрим їй не відмитись вже в будь-якому варіанті ...
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20.09.2021 15:47 Ответить
Ця дура буде і за миску помиїв попу собі рвати - психологія шавки тупо виконувати команду фас.
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20.09.2021 15:50 Ответить
Як казав Мюллер "Ну этот будет землю рыть".
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20.09.2021 17:01 Ответить
Компромат-"Анал не Табу?))"
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20.09.2021 15:56 Ответить
То, в чем она участвует сейчас, похлеще любого компромата) С реальным сроком... Про другие "ништяки" я вообще молчу) Сильно Ганьке Герман бабло овоща помогло?
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20.09.2021 16:07 Ответить
уже не кажется
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20.09.2021 15:48 Ответить
Безуглая рассматривает дело Вагнеровцев по-сути:

Ну это такая серенькая папочка, там такие офисные бумажечки, шитые белыми ниточками. Дело рассмотрено. Доклад окончен.
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20.09.2021 16:40 Ответить
Тебе пиявка в трусы залезла?
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20.09.2021 15:43 Ответить
Ошибаешься, они у нее уже из бриллиантов и теперь отрабатывает.
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20.09.2021 15:59 Ответить
Как Аньке Герман помогло бабло овоща???
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20.09.2021 16:08 Ответить
тупая имеет право заявить
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20.09.2021 15:45 Ответить
Зірвати фальсифікацію справи зеленими мерзотниками.

Почула, Ганька ?
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20.09.2021 15:45 Ответить
тварь
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20.09.2021 15:46 Ответить
семейный врач безмозглая жжет неподетски...)
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20.09.2021 15:47 Ответить
Тиць пи....иць.
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20.09.2021 15:47 Ответить
Як зірвати, якщо опозицію не допускають до засідання
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20.09.2021 15:48 Ответить
ага, обеспечить кворум при большинстве слуг урода в комиссии. и правильно что вышли
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20.09.2021 15:48 Ответить
Вважаю що дарма.

Минулого разу депутат із Голосу так її зрізав на брифінгу, що вона аж з-за дверей вискочила як ошпарена

В комісії мають бути принаймі очі та вуха опозиції, щоб ЗЄльоні не забріхувалися
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20.09.2021 15:54 Ответить
Как говорил один мой знакомый - крутится, как вошь на сковородке.
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20.09.2021 15:49 Ответить
Взагалі то, здається що у приказці вуж.

Але ця до гадів не доросла, а тому - ВОША ! 😂
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20.09.2021 15:56 Ответить
Да я помню, что уж, но эта тварина для них слишком благородная.
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20.09.2021 15:58 Ответить
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20.09.2021 18:53 Ответить
вош на гребінці
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20.09.2021 16:31 Ответить
Точно
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20.09.2021 16:47 Ответить
дура конченая

оппозиция ТРЕБУЕТ расследования. только оно должно быть настоящим а не тот цирк который ты курица устроила
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20.09.2021 15:56 Ответить
Кто всрався - невістка!!!

Насколько я понимаю, что в комиссии ВСК нет оппозиционных депутатов, а оппозицию не допускают на ее заседания!!!

Зашквар полнейший и сегодня на докладчика будет сильнейшее психологическое давление!!! От его доклада многое зависит!

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20.09.2021 15:56 Ответить
Але єто палат №6 нет єто ВСК по вагнеровцам так я туда и попал в дурку уже все просто смотрят на єтот єпический цирк ребята ві СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ПРАВОТУ О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО И СДАЧУ ИНТЕРЕСОВ СТРАНІ может уж не продолжать народ вам уже вінес вердикт ві просто жалки вас только спасает нахождение во власти но не надолго в свей лжи ві все больше тонете
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20.09.2021 15:56 Ответить
Бреше гнида зелена .
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20.09.2021 15:59 Ответить
Хочеш завалити справу- доручи її дурепі і не просто дурепі, а дурепі з ініціативою.
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20.09.2021 16:01 Ответить
В слуги набрали столь эпических идиотов, что требовать от них элементарной логики не приходится.
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20.09.2021 16:05 Ответить
Усі дивуються, де Грозєв зі своїми обіцянками? Та як ту можна щось поспішно видавати, коли Безумна й Ко з ОПУщених зрадою пишуть й пишуть собою сценарій нових сезонів для фільму ...
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20.09.2021 16:07 Ответить
Тьфу на вашу оппозицию. Мы тут главные: и расследователи, и комиссары и предатели по совместительству. Большей дуры чем Марфа Безмозуглая в Раде еще не было

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20.09.2021 16:14 Ответить
яка тільки гидотна як і всі вони на морді все написано
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20.09.2021 16:15 Ответить
И что тут непонятно? Безуглой поставлена вполне конкретная, но труднодостижимая цель - полностью отмазать ОПу в деле вагнеровцев. В этом ей мешают депутаты любой фракции, кроме слуги урода. Как бедная врачиха нифига не семи пядей во лбу сможет выполнить поставленную задачу? Да никак! Она не дала Бурбаку даже высказаться по сути, тупо прервала заседачку, лишь бы ЕС не услышала правду от первоисточника в официальной обстановке. Ох, не завидую я ей сейчас! Давление на нее 100500 миллиардов атмосфер со стороны ОПы, а с другой стороны - оппозиция, которую не проигноришь. Хоть бы руки на себя не наложила...
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20.09.2021 16:31 Ответить
Мне эта рожа чем то напоминает жену янека с ее наколотыми ***********
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20.09.2021 16:33 Ответить
Не Вам одному це нагадало, я вже відзначав, що можливо позашлюбна дочка.
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20.09.2021 17:08 Ответить
её задача более простая - замутить все дело так, что никто не смог бы разобраться - Эрмак есть глава Офиса президента или нет
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20.09.2021 16:54 Ответить
Це треба так тупо фінтікультіпнуться і вифінтіфінтікультіпнуться.
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20.09.2021 17:11 Ответить
Тричі прочитав її цитату і нічого не зрозумів...Погано,що депутати не приходять на комісію,погано,що приходять...І ніби все є - дикція,звучні слова,форма - а змісту нуль...
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20.09.2021 17:23 Ответить
Безуглая скоро заберёт пальму первенства по вранью у самой Юли Тимошенко.
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20.09.2021 18:11 Ответить
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:53 Ответить
По суті Безугла не та особа, яка має очолювати таку комісію. Вона займається тим що імітує бурхливу діяльність.
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21.09.2021 15:00 Ответить
Тупая курица которая случайно попала во власть.
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21.09.2021 17:57 Ответить
 
 