Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела "вагнеровцев" по сути, - глава ВСК Безуглая
На заседаниях ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", в основном есть кворум.
Об этом этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге сказала нардеп СН, глава комиссии Марьяна Безуглая.
"Если возникают объективные причины, то из-за того, что оппозиционные, вообще все другие политсилы пытаются избегать ВСК или приходят на заседание, не будучи ее членами. Если бы они себя непосредственно подали, стали полноправными членами ВСК, у нас бы вообще не было проблем с кворумом", - подчеркнула она и добавила: "Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по сути".
Безуглая пояснила, что сначала оппозиция отзывает своих представителей, а потом они приходят и требуют своего участия в заседаниях комиссии.
"Это прецедент, с которым столкнулся парламент. Мы должны сейчас решить, могут ли у нас быть ВСК по 200-300 людей, которые не несут ответственность, или мы должны в определенной степени усовершенствовать законодательство", - отметила нардеп.
Отвечая на вопрос журналистов, имеют ли право депутаты - не члены ВСК приходить на ее заседания, Безуглая заявила: "Мы сейчас дополнительно выясняем все юридические моменты".
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Ну это такая серенькая папочка, там такие офисные бумажечки, шитые белыми ниточками. Дело рассмотрено. Доклад окончен.
Почула, Ганька ?
Минулого разу депутат із Голосу так її зрізав на брифінгу, що вона аж з-за дверей вискочила як ошпарена
В комісії мають бути принаймі очі та вуха опозиції, щоб ЗЄльоні не забріхувалися
Але ця до гадів не доросла, а тому - ВОША ! 😂
оппозиция ТРЕБУЕТ расследования. только оно должно быть настоящим а не тот цирк который ты курица устроила
Насколько я понимаю, что в комиссии ВСК нет оппозиционных депутатов, а оппозицию не допускают на ее заседания!!!
Зашквар полнейший и сегодня на докладчика будет сильнейшее психологическое давление!!! От его доклада многое зависит!
мозуглая в Раде еще не было
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський