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"Сегодня был факт эпического побега "слуг" от основного свидетеля - Бурбы", - нардеп Осадчук о заседании ВСК по делу "вагнеровцев"

Народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук назвал сегодняшнее заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", "эпическим побегом "слуг" от основного свидетеля" - экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"О поиске истины по делу "вагнеровцев". Посмотрел лично сегодня, как расследуется дело "вагнеровцев" в ВСК. Сначала час обсуждали, имеет ли право ВСК лишать нардепов прав, определенных законом. Затем вопреки здравому смыслу, Конституции и законам Украины проголосовали за недопуск депутатов. Нардепы остались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела "вагнеровцев" по сути, - глава ВСК Безуглая

После этого вопреки уже своему здравому смыслу начали заслушивать генерала Бурбу в присутствии тех, кого якобы решили не допускать. Как только генерал пришел к самому интересному - объявили перерыв на 10 минут", - написал Осадчук.

Далее, по его словам, единоличным решением председателя перерыв продолжили "до завершения согласительного совета". Затем вроде согласились продолжить в 13:20.

"Но после, как выяснилось, единоличным решением председателя ВСК перерыв продлили на неопределенный срок. Зал заседаний закрыли и опечатали. Нравится это кому-то или нет, но сегодня был факт эпического побега "слуг" от основного свидетеля - Бурбы, ексглавы ГУР, которого "Голос" предлагал заслушать уже несколько последних месяцев", - резюмировал нардеп.

Также читайте: "Слуга народа" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту": Есть основания предполагать, что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

ВР (29228) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Осадчук Андрей (39)


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Топ комментарии
+36
На одной чаше весов - генерал спецслужбы, на другой - уклонисты, фотографы, продавцы ламината, корабельные сосны и табу на всю зелёную голову !

Однако.......
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20.09.2021 15:56
+25
Тепер такий талановитий у своїй справі спеціаліст як Бурба змушений покинути всю роботу і діяльність. Зате в депутатах с фракції повно дурнів і полудурків.
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20.09.2021 15:49
+19
Депутаты от оппозиции должны организовать личную охрану Бурбы. От зеленых мразей можно всего ожидать.
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20.09.2021 15:52
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Тепер такий талановитий у своїй справі спеціаліст як Бурба змушений покинути всю роботу і діяльність. Зате в депутатах с фракції повно дурнів і полудурків.
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20.09.2021 15:49 Ответить
Яке до влади в"їхало таких й набрало ... А набирав й Разумков вумненький, й за підтримкою Кремля, інакше звідки тут Єрмак ... Зараз буде Буратіно сезон -2 , "Свєржєніє й заміна Разумним"
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20.09.2021 15:55 Ответить
Бачу,тобі конкретно платять за кожний висер проти Разумкова...Ти вже його клеїш до будь якої теми,а це спричинює обернений ефект...Тут треба бути розумним,делікатним,серанути ніби невзначай і тут же відбігти,подивитись на реакцію здалеку...
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20.09.2021 17:15 Ответить
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20.09.2021 16:07 Ответить
Цю фракцію Кремль з Ко спеціально і створили.
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21.09.2021 00:23 Ответить
шо, зелені, головне в процесі слідства не вийти на самих себе
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20.09.2021 15:51 Ответить
МАБУТЬ ВЖЕ ВИЙШЛИ, РАЗ ВТІКАЮТЬ.
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20.09.2021 16:31 Ответить
Депутаты от оппозиции должны организовать личную охрану Бурбы. От зеленых мразей можно всего ожидать.
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20.09.2021 15:52 Ответить
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20.09.2021 15:54 Ответить
На одной чаше весов - генерал спецслужбы, на другой - уклонисты, фотографы, продавцы ламината, корабельные сосны и табу на всю зелёную голову !

Однако.......
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20.09.2021 15:56 Ответить
73% завжди переважать - тому шальки на стороні непотрібу.
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20.09.2021 16:00 Ответить
Як на дурці. Пацієнти - лікарям "Нас тут більшість!".
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20.09.2021 17:07 Ответить
Тварини
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20.09.2021 15:56 Ответить
"Но после, как выяснилось, единоличным решением председателя ВСК перерыв продлили на неопределенный срок. Зал заседаний закрыли и опечатали. Источник:

Вполне определенный срок - пока Бурбу не уговорят петь хором с Дерьмаком.
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20.09.2021 15:59 Ответить
Забрехались вже так,що й самі не знают що робити,щоб хочь якось виправдатись.а з іншого боку-нічого дивного,бо й до влади зелені прийшли на хвилі брехні,інсінуацій та дешевого піару
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20.09.2021 16:00 Ответить
Не можу прийти до тями - як може якась ветеринарша ,якій я би і хом'яка не довірила,вирішувати питання геополітики?
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20.09.2021 16:26 Ответить
Її призначили.
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20.09.2021 17:08 Ответить
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20.09.2021 17:59 Ответить
Они настолько тупые, шо не в состоянии понять таки насколько они тупые. Именно по этому критерию их и набирали из-под заборов в партию "слуг народа"лакеев кремля.
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20.09.2021 18:40 Ответить
Serbin Sergiy


@SerbinSergiy

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https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Слуги зашкварились, як тільки отримали не 100% свого. ТСК фікція "Рога и копыта". Напоролись бісенята та тікали ******* копита.
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20.09.2021 16:37 Ответить
вона нічого не вирішує, вона доносити до всіх думку завгоспа
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20.09.2021 16:39 Ответить
Якби "слуги" були чесними і патриотичними політиками, то визналиб свої помилки і їх виправили, наскільки можливо. Але ж вони "квартальники", які звикли лицедіяти (обманювати слухача чи зрителя)..
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20.09.2021 16:47 Ответить
Любую ситуацию можно разрулить) Но они же рукожопы и еще больше зарываются)
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20.09.2021 17:10 Ответить
У них задача отмазать президента Дерьмака и зиц-председателя Косоворотьку. А в этой конкретной ситуации они изначально в цугцванге.
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20.09.2021 18:44 Ответить
Слуги не ходили на воскресную школу ни разу, иначе бы усвоили, что нет ничего тайного, что не стало бы явным
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20.09.2021 16:50 Ответить
Они знают. Для них важно,чтоб только после них! А они,с наскирдованым баблом, будут жить на ренту.
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20.09.2021 17:11 Ответить
Та походу они и в обычную школу не ходили))) Они напоминают первоклассников которые пытаются обмануть учителя)))
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20.09.2021 17:15 Ответить
Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях, так же ні…
Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос - більш нічого. А серце б'ється - ожива, Як їх почує!..
Брунів з ОПи «відмазує» брехуха ветеринарша…, шило у мішку не утаїш!!
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20.09.2021 17:22 Ответить
Правда всегда одна. https://reproduktor.net/nautilus-pompilius/tutanxamon/
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20.09.2021 17:40 Ответить
У НАРОДНОГО депутата форма допуску -- "ВСЮДИ". Якщо хтось цього не сприймає , тоді нехай отримає допуск до державної таємниці .
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20.09.2021 22:15 Ответить
 
 