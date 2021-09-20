"Сегодня был факт эпического побега "слуг" от основного свидетеля - Бурбы", - нардеп Осадчук о заседании ВСК по делу "вагнеровцев"

Народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук назвал сегодняшнее заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", "эпическим побегом "слуг" от основного свидетеля" - экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"О поиске истины по делу "вагнеровцев". Посмотрел лично сегодня, как расследуется дело "вагнеровцев" в ВСК. Сначала час обсуждали, имеет ли право ВСК лишать нардепов прав, определенных законом. Затем вопреки здравому смыслу, Конституции и законам Украины проголосовали за недопуск депутатов. Нардепы остались.

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После этого вопреки уже своему здравому смыслу начали заслушивать генерала Бурбу в присутствии тех, кого якобы решили не допускать. Как только генерал пришел к самому интересному - объявили перерыв на 10 минут", - написал Осадчук.

Далее, по его словам, единоличным решением председателя перерыв продолжили "до завершения согласительного совета". Затем вроде согласились продолжить в 13:20.

"Но после, как выяснилось, единоличным решением председателя ВСК перерыв продлили на неопределенный срок. Зал заседаний закрыли и опечатали. Нравится это кому-то или нет, но сегодня был факт эпического побега "слуг" от основного свидетеля - Бурбы, ексглавы ГУР, которого "Голос" предлагал заслушать уже несколько последних месяцев", - резюмировал нардеп.





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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.