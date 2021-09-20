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Новости Агрессия России против Украины
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ВСК заслушает представителей ГБР о расследовании возможного слива информации по "вагнеровцам", - "слуга народа" Безуглая

ВСК заслушает представителей ГБР о расследовании возможного слива информации по

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", планирует заслушать по данному вопросу представителей Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге рассказала нардеп "СН", глава ВСК Марьяна Безуглая.

"Мы уделим особое внимание во время работы ВСК уголовным производствам, которые расследуют ГБР и СБУ, особенно ГБР. Это касается сливов, возможных сливов информации. Мы приглашали ГБР. В силу того, что настолько интенсивная работа и появляется все больше деталей, мы поработаем с ними в ближайшее время", - подчеркнула глава ВСК.

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Говоря о том, есть ли новая информация у ВСК благодаря показаниям экс-главы ГУР Василия Бурбы, нардеп сказала, что не может комментировать эту информацию.

"Когда мы заслушиваем свидетелей, представителей ведомств всегда есть что-то новое – трактование, информация и т.д.", - добавила она.

Отвечая на вопрос журналистов, говорят ли члены ВСК о давлении на них, Безуглая заявила: "Я тоже ощущаю давление со стороны общества. Никто из членов ВСК непосредственно относительно давления не обращался".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29228) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2971) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+11
а Бурбу вже слухати не стануть, після того як він почав розказувати факти про злив зеленским та ермаком спецоперації росіянам...?
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20.09.2021 16:24
+8
Що ця полоумна збирається почути від ДБР, очільник якої заявив, що в них немає ніякої інформайії по цій операції?
"ГБР не получало никакой информации о проведении операции по "вагнеровцам" на территории Украины, - и.о. директора Бюро Сухачев."

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20.09.2021 16:25
+7
Бурбу уговаривают петь хором с Дерьмаком. Пока не уговорят, слушать не будут.
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20.09.2021 16:25
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а Бурбу вже слухати не стануть, після того як він почав розказувати факти про злив зеленским та ермаком спецоперації росіянам...?
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20.09.2021 16:24 Ответить
Бурбу уговаривают петь хором с Дерьмаком. Пока не уговорят, слушать не будут.
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20.09.2021 16:25 Ответить
Що ця полоумна збирається почути від ДБР, очільник якої заявив, що в них немає ніякої інформайії по цій операції?
"ГБР не получало никакой информации о проведении операции по "вагнеровцам" на территории Украины, - и.о. директора Бюро Сухачев."

Источник:
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20.09.2021 16:25 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1439897138570219525 3 ч



Титушки-Зеленушки

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20.09.2021 16:27 Ответить
ТВІКС! СЛАДКАЯ ПАРОЧКА!
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20.09.2021 16:32 Ответить
Штепсель и Торопунька)))
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20.09.2021 19:42 Ответить
Правду нам давай, махинаторша!!! Бурбу в студию, в присутствии оппозиции!
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20.09.2021 16:36 Ответить
Свій до свого по своє -
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20.09.2021 16:39 Ответить
Що може розслідувати державне бюро репресій - філія ФСБ? Вони тільки відкриті двері в музеях можуть виламувати.
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20.09.2021 16:39 Ответить
Зачем слушать участников - они же правду скажут. Лучше всяких дбр-гбр, которые месяц не могут установить, кто был за рулем авто Трухина. Зато Ермака не вызывают, т.к., как эта дура заявила, что "он не уполномочен заниматься деятельностью спецслужб". Их выкрутасы ничего, кроме омерзения, не вызывают.
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20.09.2021 16:44 Ответить
Чекаємо якоїсь дії від влади, щоб заповнити іформаційний простір якоюсь важливою інформацією,можливо навіть вбивством когось, щоб відвернути увагу від цього провалу.
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20.09.2021 17:16 Ответить
Якби ж то вона, Марьяна, появилася десь тут на горизонті... вона би почула...
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20.09.2021 17:27 Ответить
Та вона зараз із "Цензора" не вилазить! Але робить це тихцем - лише читає бо їй просто вже "відгавкуваться" нічим - "заплюють" і "затопчуть"!!!
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20.09.2021 17:35 Ответить
Ну понятно, Бурбу не хотят слушать, но ГБР, которые неприкрыто под Зермака и ФСБ стелятся, обязательно нужно заслушать поскорее, как будто они вообще какое-то отношение к этой операции имеют.
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20.09.2021 17:40 Ответить
портновская контора в курсе по вагнеровцам - фрагментарно,что не дает целостного представления о сути государстенной изменыв целом высшим руководством Украины
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20.09.2021 17:59 Ответить
 
 