ВСК заслушает представителей ГБР о расследовании возможного слива информации по "вагнеровцам", - "слуга народа" Безуглая

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", планирует заслушать по данному вопросу представителей Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге рассказала нардеп "СН", глава ВСК Марьяна Безуглая.

"Мы уделим особое внимание во время работы ВСК уголовным производствам, которые расследуют ГБР и СБУ, особенно ГБР. Это касается сливов, возможных сливов информации. Мы приглашали ГБР. В силу того, что настолько интенсивная работа и появляется все больше деталей, мы поработаем с ними в ближайшее время", - подчеркнула глава ВСК.

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Говоря о том, есть ли новая информация у ВСК благодаря показаниям экс-главы ГУР Василия Бурбы, нардеп сказала, что не может комментировать эту информацию.

"Когда мы заслушиваем свидетелей, представителей ведомств всегда есть что-то новое – трактование, информация и т.д.", - добавила она.

Отвечая на вопрос журналистов, говорят ли члены ВСК о давлении на них, Безуглая заявила: "Я тоже ощущаю давление со стороны общества. Никто из членов ВСК непосредственно относительно давления не обращался".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.