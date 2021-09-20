Глава МИД Венгрии Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским "Спутником V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который планирует принять участие в осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН, может не попасть туда из-за того, что был вакцинирован от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом пишет венгерское издание Nepszava, информирует Цензор.НЕТ.

Для поездки в США жителям ЕС достаточно отрицательного результата ПЦР-теста, но город Нью-Йорк, где проходит Генассамблея, и сама ООН ввели более строгие правила, сообщало 16 сентября агентство Associated Press.

На Генеральной Ассамблее ООН смогут лично присутствовать только вакцинированные от коронавируса признанными ВОЗ или США препаратами. Российская делегация в ООН протестовала против этого требования, а посол РФ в ООН Василий Небензя назвал его "явно дискриминационным посягательством на права народов в ООН".

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Сийярто в марте вакцинировался российской вакциной, о чем он сообщал на своей странице в Facebook. "Спутник V" не признан ни ВОЗ, ни регуляторами США и Европейского союза.



