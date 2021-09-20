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Новости Коронавирус и карантин
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Глава МИД Венгрии Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским "Спутником V"

Глава МИД Венгрии Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который планирует принять участие в осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН, может не попасть туда из-за того, что был вакцинирован от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом пишет венгерское издание Nepszava, информирует Цензор.НЕТ.

Для поездки в США жителям ЕС достаточно отрицательного результата ПЦР-теста, но город Нью-Йорк, где проходит Генассамблея, и сама ООН ввели более строгие правила, сообщало 16 сентября агентство Associated Press.

На Генеральной Ассамблее ООН смогут лично присутствовать только вакцинированные от коронавируса признанными ВОЗ или США препаратами. Российская делегация в ООН протестовала против этого требования, а посол РФ в ООН Василий Небензя назвал его "явно дискриминационным посягательством на права народов в ООН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации, - Кулеба

Сийярто в марте вакцинировался российской вакциной, о чем он сообщал на своей странице в Facebook. "Спутник V" не признан ни ВОЗ, ни регуляторами США и Европейского союза.

Глава МИД Венгрии Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским Спутником V 01

вакцина (3815) Венгрия (1933) карантин (16729) Сийярто Петер (320) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
Лошара.
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20.09.2021 16:43
+26
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20.09.2021 16:44
+24
Було б непогано! Хай ****** в кацапію їздять.
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20.09.2021 16:45
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Лошара.
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20.09.2021 16:43 Ответить
Сміх скрізь сльози угорців. Довикобелювалась Угорщина.
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20.09.2021 16:46 Ответить
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20.09.2021 16:44 Ответить
Було б непогано! Хай ****** в кацапію їздять.
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20.09.2021 16:45 Ответить
Долизался ?
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20.09.2021 16:45 Ответить
Гы.
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20.09.2021 16:45 Ответить
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20.09.2021 16:46 Ответить
Ясно? Вакцинироваться шмурдяком неотьемлемое право народов в ООН! 😂🤣
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20.09.2021 16:46 Ответить
Та, вони мають право на все але Нью-Йорк теж має свої права.
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20.09.2021 16:47 Ответить
Хай його хоч в аеропорт пустять, може там випробує ту бадягу.
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20.09.2021 16:46 Ответить
Самоізолювався від розвиненого світу
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20.09.2021 16:47 Ответить
Передел мира идет с помощью новых инструментов)))

А китайскую признали в ООН)))? это ж кавцины-близнецы
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20.09.2021 16:48 Ответить
ну хоть какая то польза от этих вакцин
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20.09.2021 16:48 Ответить
пхахаха)))
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20.09.2021 16:49 Ответить
Венгры сдурели. Мой дед их танками давил.А они все кацапам заглядывают. Надо было их больше под гусеницами размазывать,чтобы дошло наконец....- Деда не обижать ! Он сам рабом в комуняцкой армии был ))
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20.09.2021 16:49 Ответить
Ну если спутник не признан в ЕС, то этого сиярто и в венгрию пускать не должны
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20.09.2021 16:49 Ответить
сертификат Лоха выдать ******..
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20.09.2021 16:50 Ответить
Ну шо, Сиярто, допомогли тебе твои москали?
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20.09.2021 16:50 Ответить
Кацапскую шлюху не пустят в ООН из за собственной тупости
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20.09.2021 16:50 Ответить
и ***** забастовало ехать )))) совпадение?
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20.09.2021 16:50 Ответить
***** снова в бункере прячется.
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20.09.2021 16:54 Ответить
"Заброска пройшла успішно і Штірлець у перше йшов по Берліну. Але йому постійко здавалось, що щось виказує у ньому радянського розвідника. Невже червона зірка на помятій німецькій фуражці, та ні, скоріше парашют, який волочився за ним."
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20.09.2021 16:55 Ответить
Хе-хе-хе.
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20.09.2021 16:56 Ответить
Всесвітня справедливість перемогла!
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20.09.2021 17:06 Ответить
а как лизал!!!! как лизал!!!!!!
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20.09.2021 17:06 Ответить
Поверить кремлевским губошлепам!?
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20.09.2021 17:16 Ответить
"Дефкацію "кірпічами" можна тільки вітать!
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20.09.2021 17:31 Ответить
Та ліпше рельсами.
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20.09.2021 17:45 Ответить
Отож блокировала это свинособачья консерва все НАТОвские инициативы Украины, прикрываясь "благом своего венгерского народа", а потом беспаливно ширнулся москальским спутником.

Вот такой вот он, беспристрастный и неподкупный европейский политик новой генерации.
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20.09.2021 17:33 Ответить
ДовиЙОББІКАЛИСЬ.
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20.09.2021 17:39 Ответить
****** ********
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20.09.2021 17:45 Ответить
Российскую делегацию тоже не пустят?
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20.09.2021 17:49 Ответить
И белорусскую. Хоть денежку сэкономим
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20.09.2021 18:12 Ответить
Здесь же писали, что это бесполезная говорильня
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20.09.2021 18:14 Ответить
Угу. Русню и их подсосников даже в бесполезную говорильню не пускают.
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20.09.2021 18:46 Ответить
Тут и такой вариант возможен кстати. Он то хитромудрый ширнулся конечно западной вакциной. Но перед барином московским конечно прогнул тему в угоду. По бумажке Спутник конечно---как теперь доказать что другая была вакцина? Да и сюжет тогда треснет вдребезги пополам!
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20.09.2021 18:30 Ответить
"...Петер Сийярто, который планирует принять участие в осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН... "

Планирует он...

Хочешь развеселить Бога? Расскажи ему о своих планах.
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20.09.2021 18:59 Ответить
а что этот дуркуватый лошарик спутник себе ширнул.... он и так хворенький на голову ..так же он уже надоел сосвоими мадьярами на закарпатье и им помощью.... задрал уже всю УКРАИНУ своими хотелками...
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20.09.2021 19:40 Ответить
Мадярское чепушило. За такого и свечку за упокой можно поставить.
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21.09.2021 03:01 Ответить
 
 