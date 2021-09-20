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Выговский: Автомобиль Лероса при поджоге стоял не на том месте, на котором обычно, и камеры не работали

Выговский: Автомобиль Лероса при поджоге стоял не на том месте, на котором обычно, и камеры не работали

В момент поджога Mercedes-Benz народного депутата Гео Лероса стоял не на своем обычном месте. Камеры наблюдения на работали по техническим причинам.

Об этом начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Автомобиль, когда он был подожжен, стоял не на том месте, где обычно, и видеокамеры не работали по техническим причинам, хотя они там были", - рассказал Выговский.

По его словам, за год расследования провели 4 экспертизы. Они позволили установить рыночную стоимость автомобиля и подтвердили, что машину сожгли.

В деле есть один свидетель - сосед. Он издалека видел подходившего к автомобилю мужчину.

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Выговский отметил, что после публикации в Telegram видео, на котором, как утверждают его авторы, Лерос договаривается о поджоге своего автомобиля (сам депутат называет это видео подделкой), народного избранника собираются вызвать на допрос.

На вопрос о том, удалось ли установить, кто администрирует опубликовавший видео Telegram-канал, он ответил так: "Мы запланировали через несколько дней общее заслушивание с киберполицией по этому вопросу".

Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.

Автор: 

поджог (1066) Лерос Гео (378) Выговский Иван (56)


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Так бубочка поцелуется с дермаком?
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20.09.2021 17:09 Ответить
И шо?
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20.09.2021 17:14 Ответить
Ну нам же всем з усієї силяки намекают, что Гео лерос сам спалил свою машину, чтобы все свалить на бубочку и получить страховку. Ну от шо нам еще не понятно???
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20.09.2021 17:35 Ответить
По ходу начальник полиции даже детективы не читал, поэтому версия, что место Лероса специально заняли, чтобы он поставил авто на другое - в пустой голове не возникает....
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20.09.2021 17:44 Ответить
И камеры "случайно" не работали. Ну чисто "случайно"
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20.09.2021 17:58 Ответить
а якщо б стояла на своему місці, то не спалили б ?

Виговський прямий підлеглий в минулому Цуцкерідзе. Ну а той "самого" Татарова сіамець. Логіка залізобетонна. Написанное пером не вирубаеш и топором. А камери не працювали по технічним причинам. Більш ідиотичної "гіпотези" неможливо придумати. Хоча приклад наочний вже є по справі Антоненка. Там таке зварганив Цуцкерідзе, що просто жах. Ну там на прокурорів можна спихнути - підписали, значить винні. А тут фініта ля комедія. Притягнути лероса за ухилення від сплати податків не можуть, бо грорші були в пакеті, не порахуєш. А тут нате, радуйтесь.
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20.09.2021 18:09 Ответить
До діла долучається посадовий кримінал.
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21.09.2021 15:05 Ответить
 
 