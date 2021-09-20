Выговский: Автомобиль Лероса при поджоге стоял не на том месте, на котором обычно, и камеры не работали

В момент поджога Mercedes-Benz народного депутата Гео Лероса стоял не на своем обычном месте. Камеры наблюдения на работали по техническим причинам.

Об этом начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Автомобиль, когда он был подожжен, стоял не на том месте, где обычно, и видеокамеры не работали по техническим причинам, хотя они там были", - рассказал Выговский.

По его словам, за год расследования провели 4 экспертизы. Они позволили установить рыночную стоимость автомобиля и подтвердили, что машину сожгли.

В деле есть один свидетель - сосед. Он издалека видел подходившего к автомобилю мужчину.

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Выговский отметил, что после публикации в Telegram видео, на котором, как утверждают его авторы, Лерос договаривается о поджоге своего автомобиля (сам депутат называет это видео подделкой), народного избранника собираются вызвать на допрос.

На вопрос о том, удалось ли установить, кто администрирует опубликовавший видео Telegram-канал, он ответил так: "Мы запланировали через несколько дней общее заслушивание с киберполицией по этому вопросу".

Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.