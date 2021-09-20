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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях надо объявить в розыск и ввести санкции против иностранных "наблюдателей", - глава ГУР МО Буданов

Организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях надо объявить в розыск и ввести санкции против иностранных

Выборы в Госдуму России с участием населения оккупированных территорий Украины нелегитимны, их организаторы и участники должны быть объявлены в международный розыск.

В этом уверен начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопреки позиции Украины и международного сообщества голосование на выборах в Госдуму России было проведено и на оккупированных Россией территориях Украины: в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Владельцам российских паспортов в ОРДЛО, которых перед тем оперативно и массово "паспортизировали" (по разным оценкам - это более 610 тыс. человек), заставили проголосовать дистанционно - на сайте госуслуг России. Их разными способами стимулировали отдать голоса за партию путинского режима "Единую Россию", у которой беспрецедентно ничтожный рейтинг", - говорится в заявлении.

В украинском разведведомстве отмечает, что "масштабы фальсификаций этих выборов впечатляют".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями в атмосфере запугивания. Голосование в Крыму не признаем - это Украина, - Стано

"Мы должны принять ряд контрмер в отношении этих так называемых выборов. Взять в оперативную и следственную разработку всех организаторов и участников выборов на оккупированных территориях Украины, объявить их в международный розыск, добиваться их экстрадиции в Украину, чтобы они предстали перед украинским судом. Кроме того, принять жесткие санкции против тех иностранцев, которые принимали участие в этих выборах в качестве наблюдателей или консультантов", - говорится в заявлении.

Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября. Официально на территории Украины действовало 4 участка. В то же время жителей оккупированный территорий Донбасса массово вывозили на голосование и принуждали к нему через сайт госуслуг РФ.

Автор: 

Буданов Кирилл (455) выборы (24722) Госдума (1260) Крым (26365) россия (95381) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+1
«Наклад нашої газети коливається від 100 тис. до 1 млн примірників. А це багато. Ми у газетних текстах почали трішки «наїжджати» на пана Єрмака. Його, як на мене, не стільки злить сам факт критики, скільки те, що його починають виносити вперед, «підсвічувати». Він намагається перебувати в затінку та керувати непомітно, а ми його винесли вперед і активно піаримо як нехорошу людину», - сказав представник «Демсокири».

У партії прямо називають очільника Офісу президента людиною, що діє в інтересах РФ. Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/country/politics/jermak-namagajetsya-keruvati-ukrajinoyu-demsokira-nacililas-na-golovu-ofisu-prezidenta-783968.html
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20.09.2021 17:02
+1
...и при этом открыты участки в Киеве...?

зе-банаты, что вы несете?
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20.09.2021 17:09
+1
Витягують саме спеців з гучними піарЗЕявами в противагу вагнергейтського сорому. Це все вигляає так, ніби квитки на 95-ий продані, люди у залі зібралися, а вова нє можєт вийти на сцену (придумайте самі -чому) , от й випускаються "шоуспастєлями" все гірші й гірші варіанти окозамилювання ... вже забруднені на ЗЕгівняних шоу ... ПОЖЕЖА у ЗЕлені , немаю часу на вірні рішення й немає на лавці запасних розумних та готових служити.
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20.09.2021 17:16
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Хоть толку и мало,но кричать нужно.Не молчать же.
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20.09.2021 17:00 Ответить
«Наклад нашої газети коливається від 100 тис. до 1 млн примірників. А це багато. Ми у газетних текстах почали трішки «наїжджати» на пана Єрмака. Його, як на мене, не стільки злить сам факт критики, скільки те, що його починають виносити вперед, «підсвічувати». Він намагається перебувати в затінку та керувати непомітно, а ми його винесли вперед і активно піаримо як нехорошу людину», - сказав представник «Демсокири».

У партії прямо називають очільника Офісу президента людиною, що діє в інтересах РФ. Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/country/politics/jermak-namagajetsya-keruvati-ukrajinoyu-demsokira-nacililas-na-golovu-ofisu-prezidenta-783968.html
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20.09.2021 17:02 Ответить
К власти должны прийти военные
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20.09.2021 17:05 Ответить
Велике космічне крадівництво

Як запульнути в космос 37,5 мільярдів - рецепт від Єрмака.

Зараз ми розповімо вам справді Космічну одіссею. Любі хлопчики-дівчата, слухайте уважно. Ми починаємо.

Вітаю, громадяни найкосмічнішої держави світу! Мова піде про проєкт космічної програми України на 2021-2025 роки. Його винесли на урядовий комітет під тиском смотрящого над президентом - Андрія Єрмака. І цей проєкт має всі шанси потрапити до Верховної Ради.

https://ibigdan.livejournal.com/27288138.html
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20.09.2021 17:06 Ответить
...и при этом открыты участки в Киеве...?

зе-банаты, что вы несете?
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20.09.2021 17:09 Ответить
Витягують саме спеців з гучними піарЗЕявами в противагу вагнергейтського сорому. Це все вигляає так, ніби квитки на 95-ий продані, люди у залі зібралися, а вова нє можєт вийти на сцену (придумайте самі -чому) , от й випускаються "шоуспастєлями" все гірші й гірші варіанти окозамилювання ... вже забруднені на ЗЕгівняних шоу ... ПОЖЕЖА у ЗЕлені , немаю часу на вірні рішення й немає на лавці запасних розумних та готових служити.
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20.09.2021 17:16 Ответить
Знайомтесь, новий депутат госДури.

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20.09.2021 17:37 Ответить
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20.09.2021 17:56 Ответить
Когда они уже начнут наказывать этих донецких голосовальщиков? Пора лишать их украинского гражданства и всей социалки.
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20.09.2021 18:09 Ответить
Не нужно выгораживать клоунскую шайку. Это не отменяет обращение о непризнании общих результатов в РФ
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21.09.2021 16:56 Ответить
 
 