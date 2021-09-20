Организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях надо объявить в розыск и ввести санкции против иностранных "наблюдателей", - глава ГУР МО Буданов

Выборы в Госдуму России с участием населения оккупированных территорий Украины нелегитимны, их организаторы и участники должны быть объявлены в международный розыск.

В этом уверен начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопреки позиции Украины и международного сообщества голосование на выборах в Госдуму России было проведено и на оккупированных Россией территориях Украины: в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Владельцам российских паспортов в ОРДЛО, которых перед тем оперативно и массово "паспортизировали" (по разным оценкам - это более 610 тыс. человек), заставили проголосовать дистанционно - на сайте госуслуг России. Их разными способами стимулировали отдать голоса за партию путинского режима "Единую Россию", у которой беспрецедентно ничтожный рейтинг", - говорится в заявлении.

В украинском разведведомстве отмечает, что "масштабы фальсификаций этих выборов впечатляют".

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"Мы должны принять ряд контрмер в отношении этих так называемых выборов. Взять в оперативную и следственную разработку всех организаторов и участников выборов на оккупированных территориях Украины, объявить их в международный розыск, добиваться их экстрадиции в Украину, чтобы они предстали перед украинским судом. Кроме того, принять жесткие санкции против тех иностранцев, которые принимали участие в этих выборах в качестве наблюдателей или консультантов", - говорится в заявлении.

Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября. Официально на территории Украины действовало 4 участка. В то же время жителей оккупированный территорий Донбасса массово вывозили на голосование и принуждали к нему через сайт госуслуг РФ.