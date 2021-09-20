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Полицейские видели дрифт на площади, но даже не могли предположить, что на него нет разрешения, - начальник полиции Киева Выговский

Полицейские видели дрифт на площади, но даже не могли предположить, что на него нет разрешения, - начальник полиции Киева Выговский

Полицейские не помешали автомобилям дрифтовать по Софийской площади, потому что даже не могли представить, что такие съемки могут происходить без разрешения.

Об этом начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам организаторы съемок обратились за разрешением и к КГГА, и к полиции, но самих разрешений не дождались.

"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее соглашаются органами местного самоуправления", - сказал он.

"Кстати, водители считали, что все согласования у них есть, что их еще не выдали, знали только организаторы съемок", - добавил начальник полиции Киева.

Выговский отметил, что полиция отреагировала, уже когда получила вызов по номеру "102". Сейчас дело расследуют по статье о хулиганстве.

Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.

Читайте: Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок. ДОКУМЕНТ

Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Автор: 

авто (4201) София Киевская (89) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+16
То есть полицейские видят налицо признаки нарушения действующего законодательства и не предпринимают НИЧЕГО для разъяснения ситуации: ну там банально проверить документы, проверить разрешения на съемку...

Прикольно. Они так скоро и на убийства реагировать не будут. "Мы даже подумать не могли что такое можно делать!" скажут
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20.09.2021 17:18
+9
Ложь. Даже обычный человек офигел бы посмотрев на такое в таком месте. Сраные мусора просто подонки.
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20.09.2021 17:18
+9
Тобто, якщо хтось сяде срати посеред Софіївської площі,то поліція навіть не зможе припустити,що не це нема дозволу? Бо потрапить під слідство ДБР?
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20.09.2021 17:47
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Ложь. Даже обычный человек офигел бы посмотрев на такое в таком месте. Сраные мусора просто подонки.
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20.09.2021 17:18 Ответить
Ні, це не брехня. Кому треба втручатись і резикувати потрапити під слідство ДБР за перевищення своїх повноважень. Забутьте про міліцію 90-х.
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20.09.2021 17:34 Ответить
Тобто, якщо хтось сяде срати посеред Софіївської площі,то поліція навіть не зможе припустити,що не це нема дозволу? Бо потрапить під слідство ДБР?
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20.09.2021 17:47 Ответить
Ну так іди сам до лав поліції і будешь боротися з серунами.
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20.09.2021 18:08 Ответить
зепил, не скиглы
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20.09.2021 18:47 Ответить
Типично-показательный ментовско-совковый ответ. Ничего со времен СССР в милиции не поменялось, кроме названия. Такое же нехлюйское отношение к своим ПРЯМЫМ обязанностям и такое же хамское отношение к окружающим людям.
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20.09.2021 20:05 Ответить
Як би в міліції все змінилося в 1991 році і так як ти це бачишь, то жили б ви в 2021 році, як у середені 90-х. Містами би правили банди і деякі райони міст нагадували б тобі фавели, куди без БТРа не сунешься. І такий район в 1990 почав формуватись і в моему рідному місті, де судимий жив у кожному дворі, а особливо небеспечний рецидивист у кожному десятому дворі. Дільничного інспектора там небуло, це була посада самогубця. Однак, постійні рейди, облави, шмони, безкомпромісне притягнення до криминільної відповідальності раніше судимих і нових безпєдєльщіків, активна оперативна робота із задіянням всього штату дільничих і карного розшуку відділення повернули цей район у "правове поле". Тоді вони (злочинці) називали нас бандитами у формі, однак їм прийшлось визнати, що закон і порядок і принцим невідвертості покарання існує. В 90-х і нулевих міліція зробила свою роботу. Націй невідомій нікому війні в мирний час, міліція загиблими втратила понад тисячу свої співробітників. Проявіть повагу хоча б до них. В нагороду, Аваков під ваше улюлюкання ліквідував міліцію, як якусь барижну товку. Поліція це ваш витвір і ваша проблема.
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21.09.2021 10:57 Ответить
Даже по тому, что для тебя есть разница уже от названия-"полиция" или "милиция", говорит об твоей неполной адекватности. Не надо тут про героизм втирать. Люди гибли и на стройках, шоб ты понимал. И водилы на фурах гибли. Такова жизнь. Да, были и героические люди. Но таковыми было мизерное количество среди работников милиции. 99.9 процентов"героических работников", занималась бандитизмом -вымогая деньги, крышуя незаконные притоны и наркоторговлю и наоборот СПОСОБСТВОВАЛИ РАСЦВЕТУ нелегальной деятельности. И бандитов с улиц убрала не милиция, как бы тебе не хотелось верить в собственные сказки, а естественный ход событий. БАНдиты стали УВАЖАЕМЫМИ бизнесменами и олигархами. Они очень быстро поняли, что просто платя дань ментам и занимаясь чем-нибудь нелегальным, заработаешь в сто раз больше, чем занимаясь рэкетом.А ты живи в своих сказках, расказывай внукам, как ты был милиционером.
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21.09.2021 12:31 Ответить
Однак, Держава не прирівняла нас, міліціонерів до будівельників і водіїв фур. Ми чогось були озброєні, носили уніформу, нам прийсвоювали спеціальні звання, нам рахували службу 1,5 років за рік і надавали право через 20 років вислуги вийти на пенсію. Ми отримуємо пенсію і вона перераховується при збільшененні грошового забезпечення на тих посадах, які ми обіймали при звільненні. І все це за твої податки. Так було, так є і так буде. Навіщо такі витрати, якщо все робилось само собою? Навіщо патрулі на вулицях, злочинці самі підуть з них. Навіщо карний розшук, після скоєння злочину, злочинці самі його задикларують. Навіщо слідство, кожний злочинець сам все оформить і піде до суду. І т.д. І виходить, або ти дурень, або лох.
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21.09.2021 12:54 Ответить
На що? А на то, что в цивилизованных странах правоохранительные функции выполняют не хамовитые подонки, которых ни на какую другую работу устроится не могут, а ГРАЖДАНЕ. Которых, если те и попытаются быковать, быстро уволят без содержания, в отличиие от совка и постсовка, где чем больше хам, тем больше у него звезд на погонах.
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21.09.2021 16:01 Ответить
Добре, що ти розумієшь, що боротьба зі злочинністю це не дешева функція Держави.

Щодо Европи, мав можливість тиждень стажуватись у Службі столічної поліції Лондона. Люди там різні. Там має місце все, вони пиячать, вчиняють різні порушення, мають корупцію і скаржаться на малу платню і важкі умови праці. Свою штаб квартиру Скотланд Ярд вони називають "будинок повний лайна". Напевно тому, що там працюють ангели. При цьому розкриття злочинів у них має низький видсоток, і присутня фінансова доцільність в роботі по розкриттю. Якщо поліцейський не був п'яний за кермом, спробуй його ще звільнити. Кадрами там не розкидаються, бо працівника потрібно готувати 10 років, а не 3 місяця, як це робиться в поліції. На думку їх начальників, які працювали з нами, міліція України працює дуже добре і ефетивно, і це ри цьому, що начальник відділу отримував десь 92 фунти платні на місяць. Це дивувавало навть констеблів першого року служби, які мали платню 2000 фунтів. Так, що знов тобі ДВІЙКА.
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21.09.2021 17:07 Ответить
Ага. Только очень умный человек,в качестве оценки эффективности деятельности какой-либо украинской структуры, приводит мнение иностранного чувака приезжавшего в Украину пару раз в качестве туриста. Опупенный ИКСперд по милиции в Украине.
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21.09.2021 21:10 Ответить
Ти правий саме дурак, який ніколи не бачив іноземного поліцейського буде марити про гарну поліцію за кордоном.
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22.09.2021 10:19 Ответить
Из больше, чем двух десятков бывших ментов, которых вынудили "устроить" на работу, может оди-два были людьми. Остальные -гнилые люди, если не обманет то украдет. Привет внукам!
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21.09.2021 12:39 Ответить
"собака гавкає, караван іде"
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21.09.2021 13:00 Ответить
Аби перднуть щось.
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20.09.2021 23:49 Ответить
мусорок аваківський детектед.
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20.09.2021 18:29 Ответить
То есть полицейские видят налицо признаки нарушения действующего законодательства и не предпринимают НИЧЕГО для разъяснения ситуации: ну там банально проверить документы, проверить разрешения на съемку...

Прикольно. Они так скоро и на убийства реагировать не будут. "Мы даже подумать не могли что такое можно делать!" скажут
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20.09.2021 17:18 Ответить
Створіть ще два ДБР над ними так і буде.
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20.09.2021 17:35 Ответить
Т.е. когда будут убивать на их глазах, то полиция будет думать что без разрешения никто бы и не убивал?
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20.09.2021 17:56 Ответить
Ну напевно, не погано б було мати доручення слідчого і ухвалу слідчого судді.
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20.09.2021 18:06 Ответить
Ага, пока возьмут ухвалу или доручення -- ужи и прибьют не один раз.
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20.09.2021 18:16 Ответить
Ти забув ще про відкриття кримінального провадження. ЗАКОН Є ЗАКОН.
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20.09.2021 18:18 Ответить
Закон запрещает полиции препятствовать совершению преступления? Этот бред будете рассказывать друг другу, может какой-нибудь дебил и поверит.
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20.09.2021 18:32 Ответить
Ні, закон як завжди суворий, однак значно помякшується необов'язковостю його виконання. Зараз поліціанти одіті у одностої у яких знаки належності до поліції на липучках. Легкий рух руки робить поліціанта пересічним громадянином у чорному одязі. Як у пісні - "был пацан и нет пацана". Довольствуйтесь селфи.
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20.09.2021 18:39 Ответить
Меньше пейте такое забористое и попустит.
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20.09.2021 18:40 Ответить
Віра у то, що наша поліція нас береже дуже добре. Однак, не у кожного є своя поліція.
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20.09.2021 18:51 Ответить
И не каждый полицейский принимает такую забористую дурь.
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20.09.2021 18:56 Ответить
Тобі видніше.
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20.09.2021 18:58 Ответить
Ну вот и говорю -- кончай принимать такую дурь, свинопас.
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20.09.2021 19:08 Ответить
Краще бути чим свинею, як ти
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20.09.2021 23:17 Ответить
Т.е. это не ТЫ, свинопас, начал тут тыкать и нести чушь? Вот и получил, свинья, что заслужил. Чем теперь недоволен? Не веди себя, как свинья, не будешь получать ответку.
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20.09.2021 23:31 Ответить
трускавец, не?
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20.09.2021 18:49 Ответить
Вообще полиция должна должна требовать разрешения в любом случае а не предполагать их наличие.
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20.09.2021 17:19 Ответить
Хто саме повинен вимагати?
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20.09.2021 23:18 Ответить
Полицейские видели человека в крови и с топором в спине, но прошли мимо, ведь даже не могли и предположить, что это не съёмки шоу 95 квартала...
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20.09.2021 17:20 Ответить
патамучта копы были в доле от бюджета лохошоу)
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20.09.2021 17:24 Ответить
А-я-яй, как же должно быть стыдно этой дабл-Альоне и её съемочной группе. Ведь полиция и предположить не могла, что ихние действия незаконны. А они взяли и предали высокое доверие украинской полиции...
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20.09.2021 17:26 Ответить
"Мы даже подумать не могли ,что вас грабят или убивают..." зеля сказал, что коррупции больше нет, насилие кончилось, и началась эпоха обогащения.
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20.09.2021 17:28 Ответить
А перевірити слабо?
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20.09.2021 17:29 Ответить
Тобто, якщо через площу буде йти, скажімо, даумбацкій сєпар, обвішаний гранатами, з калашом і кацапським триколором на вудочці, то теж буде проблеяно, щось типу: "Ми не відреагували, бо, навіть, подумати не могли, що таке може бути без дозволу влади". Хоча при нинішній владі... 🤔

P.S. "Я не вкуґсе ґебята" (с)
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20.09.2021 17:31 Ответить
Хтось вже знімав відео з сепаром який шукав своїх . Водій якогось авто довіз його до облради. Там міліція затримала його.
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20.09.2021 23:21 Ответить
Ага. У нас на Березняках эти дрифтеры по ночам приезжают, будят весь район и быстро сваливают. Полиции рядом по барабану, видимо ждут, пока родители разбуженных детей заблокируют дрифтеров своими авто и устроят самосуд. Вот тут доблестные мусора отреагируют.
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20.09.2021 17:34 Ответить
" ...полицейские видели , что он стреляет из пистолета по прохожим , но даже не могли предположить , что он кого-то убьёт ..."
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20.09.2021 17:34 Ответить
камери демонтують через ремонти, щоб не палити В/крадівництво)))
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20.09.2021 17:53 Ответить
Всё нормально, а вдруг это "95"! Представьте себе какой был бы скандал, если бы за рулём сидел чей-то зЕлохёныш и у него потребовали какие то разрешения? А оно, просто каталось с друзьями...
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20.09.2021 17:54 Ответить
"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения полиции- занавес
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20.09.2021 17:55 Ответить
Реформа авакова на лицо, жопой )))
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20.09.2021 17:56 Ответить
Ха..Двойную Алёну посодют в тюрьму повышенной комфортности от Молюска и она будет оттуда петь гангста-рэп.
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20.09.2021 18:09 Ответить
Ми навіть і подумати не могли що на це немає дозволу - коментар поліцейських на питання "Чому ви не зупинили згвалтування у відділі Кагарлику?"
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20.09.2021 18:27 Ответить
А если увидя убийство, тоже не подойдут?

Ведь возможно, на него есть разрешение...
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20.09.2021 20:28 Ответить
Мало лі кого зеленський замовив
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20.09.2021 20:30 Ответить
 
 