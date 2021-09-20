Полицейские видели дрифт на площади, но даже не могли предположить, что на него нет разрешения, - начальник полиции Киева Выговский

Полицейские не помешали автомобилям дрифтовать по Софийской площади, потому что даже не могли представить, что такие съемки могут происходить без разрешения.

Об этом начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам организаторы съемок обратились за разрешением и к КГГА, и к полиции, но самих разрешений не дождались.

"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее соглашаются органами местного самоуправления", - сказал он.

"Кстати, водители считали, что все согласования у них есть, что их еще не выдали, знали только организаторы съемок", - добавил начальник полиции Киева.

Выговский отметил, что полиция отреагировала, уже когда получила вызов по номеру "102". Сейчас дело расследуют по статье о хулиганстве.

Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.

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Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.