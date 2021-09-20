Полицейские видели дрифт на площади, но даже не могли предположить, что на него нет разрешения, - начальник полиции Киева Выговский
Полицейские не помешали автомобилям дрифтовать по Софийской площади, потому что даже не могли представить, что такие съемки могут происходить без разрешения.
Об этом начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам организаторы съемок обратились за разрешением и к КГГА, и к полиции, но самих разрешений не дождались.
"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее соглашаются органами местного самоуправления", - сказал он.
"Кстати, водители считали, что все согласования у них есть, что их еще не выдали, знали только организаторы съемок", - добавил начальник полиции Киева.
Выговский отметил, что полиция отреагировала, уже когда получила вызов по номеру "102". Сейчас дело расследуют по статье о хулиганстве.
Полный текст интервью с Иваном Выговским читайте здесь.
Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.
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Щодо Европи, мав можливість тиждень стажуватись у Службі столічної поліції Лондона. Люди там різні. Там має місце все, вони пиячать, вчиняють різні порушення, мають корупцію і скаржаться на малу платню і важкі умови праці. Свою штаб квартиру Скотланд Ярд вони називають "будинок повний лайна". Напевно тому, що там працюють ангели. При цьому розкриття злочинів у них має низький видсоток, і присутня фінансова доцільність в роботі по розкриттю. Якщо поліцейський не був п'яний за кермом, спробуй його ще звільнити. Кадрами там не розкидаються, бо працівника потрібно готувати 10 років, а не 3 місяця, як це робиться в поліції. На думку їх начальників, які працювали з нами, міліція України працює дуже добре і ефетивно, і це ри цьому, що начальник відділу отримував десь 92 фунти платні на місяць. Це дивувавало навть констеблів першого року служби, які мали платню 2000 фунтів. Так, що знов тобі ДВІЙКА.
Прикольно. Они так скоро и на убийства реагировать не будут. "Мы даже подумать не могли что такое можно делать!" скажут
P.S. "Я не вкуґсе ґебята" (с)
Ведь возможно, на него есть разрешение...