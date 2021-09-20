РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7002 посетителя онлайн
Новости
2 127 14

АрселорМиттал Кривой Рог получил штраф за ущерб экологии почти в полмиллиарда гривен

АрселорМиттал Кривой Рог получил штраф за ущерб экологии почти в полмиллиарда гривен

В компании считают, что инспекция предъявляет неоправданные обвинения и расчеты убытков окружающей среде.

АО "АрселорМиттал Кривой Рог" готово обжаловать в суде претензию Государственной экологической инспекции (ГЭИ) к предприятию на 450 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В угрозе все новыми штрафами и бесконечными внеплановыми проверками со стороны ГЭИ мы видим безоговорочное давление на бизнес, – говорит Артем Филипьев, директор по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог". – Свою правоту мы готовы отстаивать в суде. Когда проверяющий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды".

В компании считают, что ГЭИ предъявляет "АрселорМиттал Кривой Рог" неоправданные обвинения и расчеты убытков, якобы нанесенных окружающей среде.

ГЭИ предъявила АМКР претензии на сумму свыше 450 млн грн за то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, которые являются побочным продуктом агломерационного производства и затем повторно используются в производстве агломерата.

"Это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не является исключением", – подчеркивают в компании.

Шламовая площадка досталась новому владельцу в 2005 году при покупке актива. "Криворожсталь" имела согласованную технологическую схему складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде.

"АрселорМиттал Кривой Рог" и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов. К сожалению, ситуация начала ухудшаться в этом году, пока аглофабрика простаивала, а предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов", – отмечается в сообщении.

Представители ГЭИ проводили плановую проверку на территории "АрселорМиттал Кривой Рог" в апреле 2021 года. В документах, присланных предприятию, они ссылаются на данные бесплатного сервиса Google Maps.

Автор: 

Кривой Рог (1389) экология (1607) Арселор (60)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
А что там по Николаевскому глиноземному заводу? Да ничего. Ублюдки способны щемить лишь добросовестных инвесторов. Доморощенные беспредельщики как и кацапские-табу.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:21
+3
А ахмета не трогают...
показать весь комментарий
20.09.2021 17:09
+2
Действительно неоправданные! Надо к этому еще добавить сумму коксохиму и суриковому заводу. Они там гирляндой сплелись в одну ..пестню!!!
показать весь комментарий
20.09.2021 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ахмета не трогают...
показать весь комментарий
20.09.2021 17:09 Ответить
гудок в законе)
показать весь комментарий
20.09.2021 17:10 Ответить
Действительно неоправданные! Надо к этому еще добавить сумму коксохиму и суриковому заводу. Они там гирляндой сплелись в одну ..пестню!!!
показать весь комментарий
20.09.2021 17:20 Ответить
А что там по Николаевскому глиноземному заводу? Да ничего. Ублюдки способны щемить лишь добросовестных инвесторов. Доморощенные беспредельщики как и кацапские-табу.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:21 Ответить
давайте, хто ще не ахмекав
показать весь комментарий
20.09.2021 17:22 Ответить
Знову цей баранячий Ріг. Пороблено, чи що...
показать весь комментарий
20.09.2021 17:29 Ответить
я попрошу! семисот тысячный город труженик приносящий в бюджет страны десятки миллиардов гривен не заслуживает столь оскорбительного тона!
показать весь комментарий
20.09.2021 17:46 Ответить
Ага, слышали уже таких

"Мы всю Украину кормим"
показать весь комментарий
21.09.2021 11:31 Ответить
это как раз тот случай , что КОРМЯТ!
показать весь комментарий
21.09.2021 12:41 Ответить
"мы - кривбасс, мы кормим всю Украину"
показать весь комментарий
21.09.2021 13:04 Ответить
новый вид государственного РЭКЕТА! зайдите на ЛЮБОЕ металлургическое предприятие построенное во времена "союза"(значит ВСЕ) и вы не найдете там никаких "гидроизолирующих прокладок" на шламовых отвалах и прочая и прочая. если б в стране всерьез думали об экологии, то эти комбинаты подлежали бы закрытию еще тогда кода они были в собственности государства!
показать весь комментарий
20.09.2021 17:42 Ответить
И что, за эти деньги восстановили экологию?
показать весь комментарий
20.09.2021 17:58 Ответить
вот примерно так и будет работать зебильный "закон про олигархов" - кого-то неугодного-несговорчивого шныри от пещерного правосудия разденут до трусов, а элитные шлюхи и их папики-болельщики из футбольной вип-ложи будут быковать-банковать на Банковой..

73%ные дебилы-экспериментаторы, вы же этого хотели - хоть посмеётесь, на кУтни..
показать весь комментарий
20.09.2021 18:13 Ответить
Беня давно положил глаз на АрселорМиттал... Через зеленского он его сейчас обанкротит и купит за копейки, вообщем это стандартная схема у Коломойского, благо президент свой ручной помогает во всём
показать весь комментарий
20.09.2021 21:22 Ответить
 
 