АрселорМиттал Кривой Рог получил штраф за ущерб экологии почти в полмиллиарда гривен

В компании считают, что инспекция предъявляет неоправданные обвинения и расчеты убытков окружающей среде.

АО "АрселорМиттал Кривой Рог" готово обжаловать в суде претензию Государственной экологической инспекции (ГЭИ) к предприятию на 450 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В угрозе все новыми штрафами и бесконечными внеплановыми проверками со стороны ГЭИ мы видим безоговорочное давление на бизнес, – говорит Артем Филипьев, директор по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог". – Свою правоту мы готовы отстаивать в суде. Когда проверяющий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды".

В компании считают, что ГЭИ предъявляет "АрселорМиттал Кривой Рог" неоправданные обвинения и расчеты убытков, якобы нанесенных окружающей среде.

ГЭИ предъявила АМКР претензии на сумму свыше 450 млн грн за то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, которые являются побочным продуктом агломерационного производства и затем повторно используются в производстве агломерата.

"Это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не является исключением", – подчеркивают в компании.

Шламовая площадка досталась новому владельцу в 2005 году при покупке актива. "Криворожсталь" имела согласованную технологическую схему складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде.

"АрселорМиттал Кривой Рог" и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов. К сожалению, ситуация начала ухудшаться в этом году, пока аглофабрика простаивала, а предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов", – отмечается в сообщении.

Представители ГЭИ проводили плановую проверку на территории "АрселорМиттал Кривой Рог" в апреле 2021 года. В документах, присланных предприятию, они ссылаются на данные бесплатного сервиса Google Maps.