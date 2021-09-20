Генконсул Украины посетил в российском СИЗО этапированных из Крыма фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с обвиняемыми по делам "Хизб ут-Тахрир" Эрнестом Ибрагимовым, Олегом Федоровым и Яшаром Шихаметовым. Их удерживают в ростовском СИЗО-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность.

Эрнест Ибрагимов передал, что этап перенес "жестко". В Краснодаре ему пришлось находиться с 25 людьми в камере на 12 человек, а затем месяц пребывать на ковидном карантине в СИЗО Новороссийска без надлежащего лечения. От вакцинирования на этапе он отказался. С 12 августа политзаключенный находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в камере с телевизором на 6 человек, с прогулками и медицинским осмотром. Жалоб на здоровье он не имеет.

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Переезд из Симферополя в Ростов-на-Дону 51-летний Олег Федоров тоже перенес тяжело. Его путь также лежал через Керчь, Краснодар и Новороссийск. Узник рассказал о днях в транзитной камере с высокой температурой. "Он даже не мог подняться. Затем Федоров был изолирован в больницу, которая мало отличалась от камерного содержания — сырое помещение, без вентиляции и работающего санузла", - отметил консул.

Сейчас Олег Федоров содержится в камере на 8 человек, вместе с Ризой Изетовым, с телевизором и холодильником, на условия не жалуется.

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Яшар Шихаметов сообщил об условиях этапирования из Крыма и пребывании в СИЗО в Краснодаре, где он спал на кровати без матраса, в камере со сломанным унитазом и краном, а затем поехал в Ростов-на-Дону поездом, в жуткую жару с 10-ю сокамерниками в "столыпинском вагоне". Сейчас Шихаметова беспокоят почки и печень, у него стремительно ухудшается зрение. 15 сентября он был вывезен из СИЗО на судебное заседание в Южный окружной военный суд, но оно так и не состоялось. О причинах он не был уведомлен и после 5-ти часов ожидания в подвале здания суда Яшара вернули в камеру СИЗО-1. Она небольшого размера, на 3 человек, среди них есть один соотечественник.

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Все посещенные консулом мужчины были задержаны в Крыму 17 февраля во время массовых обысков, организованных ФСБ. Арестованных обвиняют в терроризме и принадлежности к "Хизб ут-Тахрир". Во время следственных действий не было обнаружено оружия и взрывчатки, только религиозные книги. На следующей неделе Малышевский должен также встретиться с Тимуром Ялкабовым.