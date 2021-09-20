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Всемирный конгресс украинцев обратился в ООН в связи с преследованиями украинцев в РФ: Путинский режим осуществляет насильственную ассимиляцию

Всемирный конгресс украинцев обратился в ООН в связи с преследованиями украинцев в РФ: Путинский режим осуществляет насильственную ассимиляцию

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) направил официальное обращение на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Башелет в связи с растущими нарушениями прав человека этнических украинцев в РФ и в ответ на новые репрессивные меры, недавно введенные российскими властями против украинского этнического меньшинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу конгресса.

"Осуждение верховным комиссаром ООН по правам человека грубых нарушений прав человека украинского этнического меньшинства в Российской Федерации и усилий российского правительства, направленных на ликвидацию украинской общины, станет четким сигналом поддержки для всемирной украинской общины, которая находится на передовой борьбы против российской дезинформации и агрессии против украинцев во всем мире", - говорится в официальном обращении.

В Конгрессе отмечают, что в конце июня 2021 года президент РФ Владимир Путин ввел в действие законы об уголовной ответственности за связи с т.н. "нежелательными" организациями, включая ВКУ, в связи с чем было вынуждено приостановлено членство в Конгрессе всех входивших в него организаций из РФ.

"В течение последних 15 лет, путем системных запугиваний и преследований, путинский режим осуществляет последовательную политику насильственной ассимиляции украинцев - крупнейшего по численности этнического меньшинства в Российской Федерации. Как составную часть этой политики российские власти проводят системную ликвидацию украинских организаций в различных регионах РФ, лишая украинское меньшинство институциональных и организационных основ, а также любых возможностей изучать родной язык или практиковать родную культуру", - говорится в сообщении.

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Еще одной составляющей процесса указан реанимированный в РФ нарратив о том, что украинцы и русские якобы являются "одним народом", что привело к тому, что большинство украинцев в РФ "элементарно боятся публично раскрывать свою этническую принадлежность, ведь это может представлять угрозу для их работы и безопасности их семей", отмечают в ВКУ.

Автор: 

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https://www.youtube.com/watch?v=b33OBycGGJE

Хто агітував за вибори партії уХйла у консульства реефії в Україні?
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20.09.2021 17:33 Ответить
Бильше шуму !
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20.09.2021 17:36 Ответить
Ватанок. Знаєш, яка різниця між українцями, що живуть в Канаді, США, Аргентин, та в іших цивілізованих країнах, та вихідцями із України, що живуть НА роССії?

Перші в 3-5 поколіннях знають і памятають, звідки приїхали їхні предки, знають мову, звичаї, культуру своїх предків, а другі, в першому поколінні стають хохлами, родства не помнящими, а в другому поколінні вже ненавидять Україну, її мову, культуру, та й самих українців.
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20.09.2021 17:51 Ответить
Ну и что тебе не понравилось ? Я призывал больше кричать о негодяях.
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20.09.2021 17:53 Ответить
А чего она там делают (в логове врага, агрессорам и оккупанта)? Не, то уже не украинцы, А РАБЫ МОСКАЛЬКОЙ ЫМПЕРИИ! У РАБОВ нет национальности - это уже не НАРОД, а НАСЕЛЕНИЕ!
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20.09.2021 17:38 Ответить
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20.09.2021 17:55 Ответить
Ассимиляция идет давно и " успешно". Возьмите атласы народонаселения Российской империи и СССР ( за все годы от 18-19 века вплоть до 70- 80 х годов 20 го) и посмотрите. Практически весь Краснодарский край, Белгородская обл и половина Ставропольского края и Воронежской области, значительная часть Ростовской обл и т.д. показаны как населенные украинским этносом... Ну а что имеем на 2021 год.. Там все " русские". Вот вам и успешная ассимиляция проведенная за последние 40 -45 лет..
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20.09.2021 18:34 Ответить
ГАНЬБА !!! Світовий Конґрес Українців не має варіанту москальською. Що за ВКУ ???

Кошмар. СКУ. Все.

Вже б тоді скорочення в англійській мові дали: UWC. Штаб-квартира - в Канаді, в Торонто.

https://www.ukrainianworldcongress.org/about/contact/
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21.09.2021 02:17 Ответить
 
 