Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 17 сентября о предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №477/2021 обнародован на сайте президента 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
"Контроль над выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря СНБО. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.
Как сообщалось, СНБО на заседании 17 сентября принял предложения к законопроекту о госбюджете-2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, поддержав увеличение финансирования соответствующего сектора до 5,95% от ВВП.
"Президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов после окончания заседания.
По его словам, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.
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солдатики перебьются.....
Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни Источник:
https://biz.censor.net/n3289257
як і у багатьох із нас,
за світлу пам'ять Сержанта Журавля !
https://twitter.***************/status/1438947865594847240
Військові у нас беззахисні.
Тому і держ дачу переїхав, бо жити стало ніде.
Гроші підуть МВС і Нацгвардії.
-Украина увеличит расходы на сектор безопасности и обороны на 15,7% в 2019 году до 212 млрд гривен (около $7,6 млрд), что составляет 5,4% ВВП страны.
-В 2018 году военный бюджет Украины составлял порядка 178 млрд гривен (около $6,4 млрд).
-Впервые в истории Украины в проект бюджета на 2022 запланированный объем финансирования сектора безопасности и обороны составляет рекордные 5,95% от ВВП (в 2021 году составил 5,92% от ВВП). Он отметил, что финансирование сектора безопасности и обороны вырастет до 5,95% ВВП по сравнению с 5,93% ВВП в 2021 году и составит 319,4 млрд гривен.
сектор безопасности и обороны - включается в себя ВСЕ, что касается ОБОРОНЫ и БЕЗОПАСНОСТИ
военный бюджет - исключительно ВОЕННЫЙ бюджет.
Привет сепарке донецкой ла-ла-ла-ла передавай
PS/ Заколебал ты со своей ла-ла-ла)))Я не знаю кто это.
Ты прав, "в 2018 году военный бюджет Украины составлял порядка 178 млрд гривен"
Але "видатки Державного бюджету на Міністерство оборони України у 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн"
Шкицкий, ты опять господин Соврамши
Заранее поздравляю с победой ...
Цитирую тебя "Суммы возросли значительно" Ага, минус 47 млрд
Шкицкий!!!! Минус, а не плюс
Господин Соврамши, вы не устали позориться?
Последний год, бюджет которого формировался при Порохе, это 212 млрд. При Зе сейчас на аналогичный сектор, это 319,4 млрд.
Итого: 319,4- 212= возрастания расходов на сектор из бюджета государства составляет более чем107 млрд.грн.
Шкицкий сравнивает : "увеличит расходы на сектор безопасности и обороны" и "военный бюджет Украины составлял". Господин Соврамши не видит разницы между собственно военным бюджетом и всем сектором безопасности?
Все, Шкицкий, ты не интересен больше мне, привет донецкой сепарке ла-ла-ла.
"Я за вами бежала три дня, и три ночи рассказать как вы мне безразличны"...)))
Мне глубоко побоку, что там твое продажное зеленое кодло напланировало на "сектор".
Меня больше волнует обороноспособность государства в период война с рускими козлами. Поэтому военный бюджет априори на первом месте, как это было при Порошенко. А вот сегодняшние цифры , как бы ты не тужился, говорят об обратном.
Все
Вокруг зебилы хлопают ушами по щекам и радуются миллиардам деревьев и охулионам инвестиций.
И только злые порохоботы не видят потрясающих успехов Накомана и егог Слуг.