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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 17 сентября о предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №477/2021 обнародован на сайте президента 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

"Контроль над выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря СНБО. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поддержал увеличение финансирования на сектор безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

Как сообщалось, СНБО на заседании 17 сентября принял предложения к законопроекту о госбюджете-2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, поддержав увеличение финансирования соответствующего сектора до 5,95% от ВВП.

"Президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов после окончания заседания.

Также читайте: Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

По его словам, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.

Зеленский Владимир (20239) оборона (5198) СНБО (4430) указ (528) финансирование (1794)


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Топ комментарии
+19
Ярослава,дочка сержанта Журавля, який 4 дні помирав під особистим контролем призедента, стала курсанткою Ліцею імені Богуна..

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20.09.2021 18:05
+17
От всей души удачи девочке-воину!!!
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20.09.2021 18:09
+11
Как беззащитен может быть человек с автоматом? И в ВСУ дали заднеприводному клоуну-наркоману 53%!
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20.09.2021 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Поэтому для своей безопасности он переведет 80% от этой суммы в офшоры!
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20.09.2021 18:05 Ответить
5% прокурорам, остальное себе

солдатики перебьются.....
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20.09.2021 18:28 Ответить
І тим, як би все це не критикувалося в коментарях видатки ростуть. І на закупівлю озброєнь також. Інша справа , що замість росту економіки в 8% на рік вийшов лише самокат Гончарука, Немає росту економіки , немає грошей. А піднімати податки на великий бізнес сам бог Ієгова зєлі заборонив.
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20.09.2021 18:37 Ответить
А тим часом ...
Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни Источник:
https://biz.censor.net/n3289257
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20.09.2021 22:10 Ответить
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20.09.2021 18:05 Ответить
Ярослава,дочка сержанта Журавля, який 4 дні помирав під особистим контролем призедента, стала курсанткою Ліцею імені Богуна..

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20.09.2021 18:05 Ответить
От всей души удачи девочке-воину!!!
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20.09.2021 18:09 Ответить
Ярославі у майбутньому зможемо довірити військо - у неї рука не здригнеться!

як і у багатьох із нас,

за світлу пам'ять Сержанта Журавля !
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20.09.2021 18:32 Ответить
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20.09.2021 18:11 Ответить
Тушёнка из сухпайка 2021 года,хуже я ещё не ел , даже в 2015 пайки лучше были ,почти все банки с кашей очень воняют ,есть это невозможно .Даже ложек пластиковых нет ,бойцам в полевых условиях предлагают есть руками ? Реально это дерьмо даже собаки есть не стали

https://twitter.***************/status/1438947865594847240

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20.09.2021 18:12 Ответить
Це щось схоже на "шестіслойну" ковбасу - вухо, горло, ніс, хер, піська і хвіст.
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20.09.2021 18:16 Ответить
Как ВСУ проголосовало так и едите! Накормите этим сухпаем тех кто голосовал за ЗЕленского!
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20.09.2021 18:22 Ответить
Та не всі там голосували. Не смішно.

Військові у нас беззахисні.
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20.09.2021 18:25 Ответить
Как беззащитен может быть человек с автоматом? И в ВСУ дали заднеприводному клоуну-наркоману 53%!
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20.09.2021 18:27 Ответить
Якщо порівнювати зі всією країною, то серед вояків було вдвічі більше людей, які усвідомлювали що то була за шалава.
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20.09.2021 23:03 Ответить
Сподіваюся, шо зеліни оффшори не постраждали?!
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20.09.2021 21:37 Ответить
Та що ви таке кажете!! Все на військо віддав.
Тому і держ дачу переїхав, бо жити стало ніде.
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20.09.2021 23:05 Ответить
Скільки ж конкретно на оборону?
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20.09.2021 18:13 Ответить
Мало. До солдата в окоп практично нічого не дійде.
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20.09.2021 18:27 Ответить
Бо солдату треба буде " сім генералів "годувати".
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20.09.2021 19:05 Ответить
Мова про сектор безпеки, а не про вояків.

Гроші підуть МВС і Нацгвардії.
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20.09.2021 22:59 Ответить
Не освоюються і ті кошти що виділяються.
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20.09.2021 18:27 Ответить
Зашкварок арестович зараз на НАШому агітує за федералізацію.
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20.09.2021 18:25 Ответить
Він вже заробив гнилого оселедця, але ніяк не заспокоється.
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20.09.2021 19:07 Ответить
ЭТО ТИПА Джо Байден дал Украине 500 ярдов долляров на оборону....,но Ольга ********* и прочее рюсскае дерьмо не увидела это бабло...
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20.09.2021 18:29 Ответить
Динамика увеличения расходов на оборонку- можно сравнить суммы, которые выделялись при Порошенко и при Зеленском( цифры специально выделил). Порохоботы, а вы что тут мололи про "голу, босу армию" при Зе? Получается брешите как всегда? А яй, яй- не хорошо.

-Украина увеличит расходы на сектор безопасности и обороны на 15,7% в 2019 году до 212 млрд гривен (около $7,6 млрд), что составляет 5,4% ВВП страны.

-В 2018 году военный бюджет Украины составлял порядка 178 млрд гривен (около $6,4 млрд).

-Впервые в истории Украины в проект бюджета на 2022 запланированный объем финансирования сектора безопасности и обороны составляет рекордные 5,95% от ВВП (в 2021 году составил 5,92% от ВВП). Он отметил, что финансирование сектора безопасности и обороны вырастет до 5,95% ВВП по сравнению с 5,93% ВВП в 2021 году и составит 319,4 млрд гривен.
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20.09.2021 18:34 Ответить
Шкицккий, не устал позориться враньем и манипуляциями?

сектор безопасности и обороны - включается в себя ВСЕ, что касается ОБОРОНЫ и БЕЗОПАСНОСТИ

военный бюджет - исключительно ВОЕННЫЙ бюджет.

Привет сепарке донецкой ла-ла-ла-ла передавай
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20.09.2021 18:40 Ответить
Ты за 2018 год зацепился, не те слова, видите ли . Там всё правильно, идёт речь об общем секторе, который включает в себя- ВСЁ. Проверяй. Гугли. Какие могут быть проблемы!?

PS/ Заколебал ты со своей ла-ла-ла)))Я не знаю кто это.
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20.09.2021 18:49 Ответить
Шкицкий, вы брехло, которое не в состоянии ответить за свои слова. БРЕХЛО и ПРОВОКАТОР
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20.09.2021 18:57 Ответить
Брехло зелене.
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20.09.2021 23:06 Ответить
Шкицкий, лови еще

Ты прав, "в 2018 году военный бюджет Украины составлял порядка 178 млрд гривен"

Але "видатки Державного бюджету на Міністерство оборони України у 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн"

Шкицкий, ты опять господин Соврамши
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20.09.2021 18:55 Ответить
Суммы возросли значительно. Вот, что важно. А в остальном- побеждай меня, гугл, и здравый смысл сколько угодно.

Заранее поздравляю с победой ...
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20.09.2021 18:59 Ответить
Шкицкий, сколько будет 178 млрд (в 2018 году) отнять 131 млрд (у 2022 році) ?

Цитирую тебя "Суммы возросли значительно" Ага, минус 47 млрд

Шкицкий!!!! Минус, а не плюс

Господин Соврамши, вы не устали позориться?
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20.09.2021 19:22 Ответить
Продолжай наблюдение- Гугл ты уже, можно сказать, победил
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20.09.2021 19:35 Ответить
Что, Брехло и Провокатор, математика тебя победила и сказать нечего?
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20.09.2021 19:39 Ответить
Чёртова математика, ну вот мы и встретились

Последний год, бюджет которого формировался при Порохе, это 212 млрд. При Зе сейчас на аналогичный сектор, это 319,4 млрд.

Итого: 319,4- 212= возрастания расходов на сектор из бюджета государства составляет более чем107 млрд.грн.
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20.09.2021 19:48 Ответить
Брехун и Провокатор Шкицкий, цитирую Шкицкого

Шкицкий сравнивает : "увеличит расходы на сектор безопасности и обороны" и "военный бюджет Украины составлял". Господин Соврамши не видит разницы между собственно военным бюджетом и всем сектором безопасности?

Все, Шкицкий, ты не интересен больше мне, привет донецкой сепарке ла-ла-ла.
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20.09.2021 20:16 Ответить
О. По второму кругу заплыв, я так понимаю

"Я за вами бежала три дня, и три ночи рассказать как вы мне безразличны"...)))
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20.09.2021 20:21 Ответить
И на прощание, Шкицкий.

Мне глубоко побоку, что там твое продажное зеленое кодло напланировало на "сектор".

Меня больше волнует обороноспособность государства в период война с рускими козлами. Поэтому военный бюджет априори на первом месте, как это было при Порошенко. А вот сегодняшние цифры , как бы ты не тужился, говорят об обратном.

Все
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20.09.2021 20:24 Ответить
я б може вам і повірив, не дивлячись на те, що до ніку "" під німецьким ай-пі довіри не дуже... але якщо б ви на таку кількість всіляких сумнівних числових порівнянь.. НАВЕЛИ Б ХОЧ ЯКЕСЬ ПЕРШОДЖЕРЕЛО таких "істин"...
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20.09.2021 20:53 Ответить
Тише, зачем же так обламывать зраду
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20.09.2021 19:35 Ответить
На сайте ГОСДЕПА США написана сумма помощи Украине 500 миллиардов...брешуть Омериканцы.... Советскому дохлому СССру в 1941 году дали 12 ярдов....я не дал бы и 2 доллара быдлу...рюсскаму
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20.09.2021 18:41 Ответить
Читать комментарии на Цензоре невозможно. Прибежище порохоботов.
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20.09.2021 18:48 Ответить
И не говори.

Вокруг зебилы хлопают ушами по щекам и радуются миллиардам деревьев и охулионам инвестиций.

И только злые порохоботы не видят потрясающих успехов Накомана и егог Слуг.
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20.09.2021 19:24 Ответить
тяжко жить без мозгов.. порохоботы мешают..
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20.09.2021 19:38 Ответить
Может просто противники Зеленого Кварала???
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20.09.2021 20:56 Ответить
Вчера Порохоботы Анджей Дуда и Джо Байден обосрали РАБссию...Ольга ********* в ШОКе
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20.09.2021 18:53 Ответить
Рюсскае быдло...вы тупое БЫДЛО....
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20.09.2021 18:57 Ответить
А що на Олімпіаду 2032?
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20.09.2021 19:09 Ответить
На хвилиночку... а скільки було досі? Ще до Найвеличнішого? 5? То протягом двох років шо?? А тепер 5,95???
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20.09.2021 20:42 Ответить
Протягом "гібридної" війни і загрози ескалації держава має витрачати мінімум 20% ВВП на армію та її повне забезпечення. Крім того, окремі статті бюджету мають бути на пропаганду та наукові дослідження в військовій галузі.
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20.09.2021 20:49 Ответить
ок, тілько той ввп, якимсь чином ще треба наростити...
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20.09.2021 20:55 Ответить
А от це запросто. Можна продавати ще більше цукерок "Рошен" клятим кацапам. Так і ВВП піднімемо.
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20.09.2021 21:28 Ответить
ну скільки мож ту "ліпецку фабріку" тиражувати, вже й сам Зеля, хто оце почав ще в кварталі на плюсах не заїкається про це... От ви, усюди такі однікові (не знаю, чи дійсно дурні, чи відпрацюваєте копійку), на будь-який аргумент не взмозі відповісти аргументом, чи навести доказ, а переводите на сам дурак/бот чи ще щось... ну ти наведи хоч посилання на той ресурс де опублікована статистика імпорту рошенок до росії... А то пернув і першим закричав -- фу, яка вонь, хто це зробив?...
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20.09.2021 21:50 Ответить
Як це хто? Зеля і зробив, звісно. А Петро тут не при чому.
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20.09.2021 22:07 Ответить
Утримання держаппарату за Гройсмана було зменшено з 51% до 45% ВВП. Зараз, цю цифру "слуги" не озвучують (ось уже два роки це державнатаємниця). Думаю вона суттєво збільшилась. Так що резерви просто неміряні...
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21.09.2021 01:25 Ответить
Как я понял из сообщения-- рнбо приняло постановление рекомендовать Верховной Раде внести изменения в бюджет и президент под этим постановлением подписался. И конечно соответствующая правка будет рассмотрена и поддержана. Маразм. Видимость кипучей деятельности. Правку мог бы президент без РНБО внести на рассмотрение в парламент. Пародия на парламент, пародия на демократию, пародия на власть.
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20.09.2021 21:23 Ответить
Яка ж то Зрада, людоньки? Що ж це коїться? Зелений клован неспроста нарощує витрати на армію, мабуть вирішив Московії та ***** здатися...
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20.09.2021 21:25 Ответить
Як зелений наркоша взагалі щось підписує?! Воно ж поза реальністю!
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20.09.2021 21:48 Ответить
 
 