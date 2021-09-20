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Новости Тарифы ЖКХ
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Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона

Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона

Мэры многих украинских городов предупреждают об опасной ситуации, которая сложилась в Украине накануне отопительного сезона, и обращаются к правительству с призывом принять меры для обеспечения бесперебойной поставки тепла в жилые дома, больницы, детсады и другие коммунальные учреждения.

О проблемах, которые сложились во многих регионах, изданию "Комментарии.Киев" рассказали мэры Ивано-Франковска, Хмельницкого, Славуты, Староконстантинов и Дрогобыча, информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уверен, что повышения цен на газ со стороны "Нафтогаза" не избежать.

Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона 01

"Цена газа для бюджетных учреждений в новом отопительном сезоне вырастет почти в три раза - с 7 до 20 грн за 1 куб м. И это без стоимости распределения газа и других сопутствующих расходов", - рассказывает Руслан Марцинкив.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уверен, что тарифы на газ для бюджетных учреждений очень высоки.

Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона 02

"Правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне не более 11,2 грн за 1 куб. м. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы", - уверен Александр Симчишин.

Мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор предупреждает о возможной опасности, если этого не сделать.

Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона 03

"Больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы могут остаться без тепла", - говорит Василий Сидор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэры украинских городов заявили свои требования к власти в связи с началом отопительного сезона

Глава Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма считает, что правительство опоздало с принятием необходимых решений.

Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона 04

"Закон о компенсации разницы тарифов был подписан поздно. Правительство только 9 сентября, за месяц до начала отопительного сезона, обнародовало постановление "Об утверждении Типового положения о территориальной комиссии по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах". А отопительный сезон должен быть начат вовремя. Если будут ранние холода - мы должны быть готовы дать тепло людям сразу. А такими темпами города получат от правительства компенсацию только перед завершением отопительного сезона", - отметил Тарас Кучма.

Мэр города Староконстантинов Хмельницкой области Николай Мельничук подчеркивает необходимость разблокировать счета всех предприятий накануне отопительного сезона.

Мэры пяти украинских городов озвучили требования к власти для своевременного начала отопительного сезона 05

"Правительство должно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 громадах. Нужно разблокировать счета предприятий, арестованых из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение. В городе до сих пор заблокированы счета ТКЭ за задолженность за природный газ и его распределение", - рассказывает Николай Мельничук.

Как сообщалось, Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, предложила властям пакет мер по сдерживанию цен на отопление и горячую воду. В АГУ считают, что для сохранения тарифов на постоянном уровне и недопущения отключений тепла центральная власть, в частности, должна предоставить громадам справедливую компенсацию.

Напомним, мэры Николаева, Кропивницкого и Мариуполя уже обращались к власти по устранению угрозы срыва отопительного сезона.

Автор: 

местное самоуправление (256) мэр (1648) отопительный сезон (528) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+8
Пришла пора национализировать всех монополистов во власти олигархов - Облгазы, Облэнерго и Облводоканалы. Это необходимо для оперативного манёвра ресурсами. А то нам еще голод организуют при рекордном урожае.
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20.09.2021 19:11
+5
Центральная власть, увы, не способна управлять ситуацией. Сбросив все проблемы на места, она самоустранилась от решения вопросов...
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20.09.2021 18:37
+4
І автономна газова свердловина в кожного...
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20.09.2021 18:55
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Центральная власть, увы, не способна управлять ситуацией. Сбросив все проблемы на места, она самоустранилась от решения вопросов...
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20.09.2021 18:37 Ответить
До чого тут Клічко зі своєю асоціацією до заяв абсолютно сторонніх мерів українських міст? Це реклама Кличка чи інформація про проблеми з оплатою за газ підприємствами теплокомуненерго? Влада не хоче піднімати ціни на опалення в той час як ціни на газ сягнули позначки в 900 доларів (24 300грн) за 1 тис. куб.м. газу, тобто куб газу зараз має коштувати 24,3 грн без вартості доставки і керівники міських адміністрацій резонно не вірять уряду який обіцяє покрити збитки міських теплових мереж! Шмигаль абсолютно провальний прем'єр який не зміг розробити ефективний механізм реальної компенсації регіональним громадам за збільшення ціни газу на ринку і мери про це відкрито говорять, я б сказав навіть кричать - заберіть Шмигаля який провалив підготовку до опалювального сезону і зараз пропонує перекласти подорожчання газу на місцеві бюджети! А мери резонно заявляють що хлопці йдіть ка ви накуй, ми свої гроші з місцевого бюджету самі можемо освоїти і абсолютно не зобов'язані за свої міські кошти виконувати забаганки Президента, який хоче бути добрим і щедрим за чужий рахунок.
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20.09.2021 18:46 Ответить
Почитав пропозиції Кличка щодо компенсації за здорожчання газу і посміявся. Кличко пропонує дати містам більше грошей з центрального бюджету! Ну хто б сумнівався в геніальній простоті пропозицій від Кличка. Але цієї простоти вже забагато, хочеться реально професійного підходу до вирішення нагальних питань. Єдиною ефективною допомогою міським громадам можуть бути виключно державні облігації місцевої комунальної позики під державні гарантії. Гроші міським бюджетам мають надаватись виключно в кредит, щоб це не збільшувало інфляцію!
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20.09.2021 18:52 Ответить
Але навіть не ціна на газ буде головною загрозою цієї зими. Саме відсутність газу як такого, не зважаючи на його ціну - ось реальна ситуація з якою стикнуться мери більшості населених пунктів України. путін перекриє газ, це вже точно. Газ в підземних сховищах належить іноземцям, які будуть викачувати його і транспортувати в ЄС, там де ціна більша і ніхто не дозволить нам припиняти поставки газу в ЄС після того як путін перекриє нам газовий вентиль. А потужності відбору газу з підземних газових сховищ обмежені приблизно на рівні 300 млн. куб. м на добу і цієї потужності просто не вистачить щоб викачувати газ і на експорт і для внутрішніх потреб і більшість населених пунктів просто лишаться без газу. А ще не потрібно забувати про російських диверсантів які будуть підривати газогони в момент відключення російського газу, щоб фізично унеможливити транспортування газу в реверсному режимі ГТС і це все разом ставить перед нами величезну проблему забезпечення котелень альтернативним паливом. Якщо з часів СРСР сатрі котельні обладнані пальниками та емностями для мазуту, то нові та модерізовані котельні вже такої опції не мають і просто змушені будуть зливати воду з системи, якщо встигнуть. Так само потрібно буде зливати воду з систем опалення будинків, при зупинці котелень, а це непроста робота яку немає кому виконувати одночасно в тисячах багатоквартирних будинків по містам центру, сходу та півдня України. Вже зараз мери мають не триндіти про ціни а готуватись до найгіршого сценарію, створювати оперативні штаби в містах, тренуватись підвозити мазуту цілодобово до котелень, формувати аварійені та добровольчі бригади для злиття води на тих ділянках теплоцентралей та в тих будинках де опалення все ж таки зупиниться! Потрібно тренуватись розгортати пункти опалення в наметах з буржуйками щоб мешканці холодних будинків могли десь зігрітись разом з дітьми. Потрібно вже зараз ставити дистанційні датчики тиску та температури на системах опалення та підключати їх до мережі Інтернет, щоб моніторити ситуацію з единого центру не покладаючись на людський фактор виконавців.
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20.09.2021 19:02 Ответить
Мери українських міст мають в деталях вивчити катастрофу в Алчевську в 2006 році коли через аварію на теплоцентралі замерзло все місто і лопнули всі труби і замерзла навіть каналізація, що утворило проблему епідемії і примусило вивозити з Алчевська все населення в інші населені пункти! Тоді це можна було зробити, бо дітей та людей розвозили по всій Україні. А якщо уявити що таких Алчевськів одночасно стало 100, або 1000. Масштаби катастрофи будуть більші ніж від масового застосування ядерної зброї! Тому мерам українських міст потрібно не просто робити заяви а вже переводити свої тепломережі на альтернативне пальне, яке дешеве і яке є в достатній кількості - біопаливо! Котельні потрібно частково перевести на біопаливо - лушпиння соняшника та відходи деревини! Обладнання для цього виробляється в Україні вже більше 15 років, є успішні проекти переведення міських котелень на сипуче біопаливо і головне що ціна такого біопалива неймовірно дешева. Тона лушпиння коштує 350 грн, а по калорійності це паливо лише трохи уступає газу. Тобто перехід на біопаливо реально дозволить зменшити тарифи на тепло, бо паливо коштує в рази дешевше, а переведення котельні на таке біопаливо коштує смішні гроші - 200-300 тис. доларів.
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20.09.2021 19:09 Ответить
Хоч автора статті вкажи.
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20.09.2021 19:22 Ответить
Ледве примусив себе прочитати всі твої - чотири коментарі . Жах .. .

Одного не можу зрозуміти - звідки ти береш цю маячню ?? .
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20.09.2021 20:19 Ответить
Опалення має бути тільки автономним.
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20.09.2021 18:39 Ответить
Який ти розумний, аж страшно.
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20.09.2021 18:45 Ответить
І автономна газова свердловина в кожного...
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20.09.2021 18:55 Ответить
Беее, зебобики, пора отращивать шерсть чтобы греться
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20.09.2021 18:45 Ответить
на якій платформі об,єднались мери цих різних міст...хто має покрити борги цих теплопостачальників і неплатіжників...

напевне, таке звернення дозволить президенту говорити про ,,списання,, боргів і вдатися до нього

боржники знову залишаться в плюсі, а постраждають, як і було раніше, добросовісні платники...

янукович списував 10 млрд боргів, але, як бачимо, це не вирішило проблем...
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20.09.2021 18:52 Ответить
Да, а вот Беня - совсем другре дело!
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20.09.2021 19:13 Ответить
Пришла пора национализировать всех монополистов во власти олигархов - Облгазы, Облэнерго и Облводоканалы. Это необходимо для оперативного манёвра ресурсами. А то нам еще голод организуют при рекордном урожае.
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20.09.2021 19:11 Ответить
Марцинків та Симчишин - свободівці. Хтось знає, з яких партій решта? (просто цікаво)
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20.09.2021 20:07 Ответить
запахло держпереворотом?
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20.09.2021 20:10 Ответить
Так в нас, начебто, ринок газу? Яке влада має право в нього втручатись?
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20.09.2021 20:14 Ответить
Нужно разблокировать счета предприятий, арестованых из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение. В городе до сих пор заблокированы счета ТКЭ за задолженность за природный газ и его распределение", - рассказывает Николай Мельничук. )) . Источник:

Стоп панове . Так а чому ті підприємства , досі не погасили заборгованість ? По друге - хто повинен її гасити , якщо вони відмовяються ? Цікаво почути .
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20.09.2021 20:34 Ответить
"...Нужно разблокировать счета предприятий, арестованых из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение..."

По перше, потрібно розібратись чому виникла заборгованість і чому її досі не погасили. А то виходить так , що одні економлять на всьому і платять, а інші не платять а чекають коли їм спишуть борги.
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20.09.2021 21:19 Ответить
 
 