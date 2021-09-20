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США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Соединенные Штаты Америки не признают проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных украинских территориях и подтверждают неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

"Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 17-19 сентября прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому судопроизводству. Использование правительством России законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму: СБУ открыла дело

В Госдепартаменте США отметили, что ограничения со стороны правительства России, которым предшествовали широкомасштабные попытки маргинализации независимых политических фигур, также не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблее наблюдать за выборами, что существенно снизило их прозрачность.

"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - отметили в пресс-службе.

Также читайте: Организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях надо объявить в розыск и ввести санкции против иностранных "наблюдателей", - глава ГУР МО Буданов

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в Госдепартаменте США.

выборы (24722) Госдума (1260) Крым (26369)


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Топ комментарии
+9
Та взагалі ті вибори треба визнати недійсними.

Наша дипломатія. очолювана ЗЕ, знову провалилась.
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20.09.2021 18:48
+9
Очередное ниочем, какой смысл не признавать выборы в Крыму но признавать в целом.
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20.09.2021 18:50
+4
Знакомьтесь, новый депутан госДуры.

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20.09.2021 19:18
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Правила форума Совет форумчан
Та взагалі ті вибори треба визнати недійсними.

Наша дипломатія. очолювана ЗЕ, знову провалилась.
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20.09.2021 18:48 Ответить
Визнати вибори недійсними може лише той, хто їх проводить.

Сторонні країни можуть не визнавати вибори законними і не визнавати державну дуру за чиннний парламент. Це потребуватиме не визнання уряду, який дума призначить і міністра закордонних справ, зокрема. Саме це буде зупиняти інші країни від такого кроку.
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20.09.2021 22:56 Ответить
Очередное ниочем, какой смысл не признавать выборы в Крыму но признавать в целом.
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20.09.2021 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b33OBycGGJE

Хто агітував за вибори партії уХйла у консульства реефії в Україні?
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20.09.2021 18:50 Ответить
Адольфовна признала что фсе карашо...
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20.09.2021 18:51 Ответить
Минулі вибори теж не визнавали, а ***** від цього ні холодно, ні жарко.
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20.09.2021 18:53 Ответить
Нужно признать результаты "выборов" юридически ничтожными, а ГосДупу страны-помойки - нелигитимной. Все основания для этого налицо.
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20.09.2021 18:55 Ответить
"США не визнають вибори в Госдуму на окупованих територях"...І що?..Госдума легітимна?..Якщо так,то кому треба таке визнавання-невизнавання...
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20.09.2021 18:56 Ответить
Шот США прогнали...)) Как это ? Раз принимали участие,то все. Это же противозаконно. Ведь не может закон быть частично согласен с преступлением )) А как иначе ? ))
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20.09.2021 19:14 Ответить
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20.09.2021 19:14 Ответить
Знакомьтесь, новый депутан госДуры.

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20.09.2021 19:18 Ответить
Еврей-русский нацист. Можно смело в зоопарк помещать, как ошибку природы.
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20.09.2021 19:37 Ответить
Молодцы.
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20.09.2021 19:36 Ответить
https://zn.ua/WORLD/v-sotssetjakh-rasprostranjaetsja-video-na-kotorom-izobrazhena-skhema-holosovanija-zhitelej-ordlo-na-vyborakh-v-rossii-.html

- я сильно извиняюсь но формулировочку на счёт "территория" нужно както подкорректировать........
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20.09.2021 19:51 Ответить
https://zn.ua/international/v-rossii-vybory-proshli-bez-umnoho-holosovanija-no-so-stalinym-nevskim-i-hroznym.html

в ********** даже перестановка кроватей нуждается в жёстком контроле малята и да- если ктото надеется на непризнание результатов я вас разочарую уже - лишнехромасомные лишний раз доказали миру право на особый путь.......
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20.09.2021 20:21 Ответить
Русофашиська нечисть великий хер ложила на всіх хто не признає їхні вибори.
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20.09.2021 20:58 Ответить
пердеж в лужу... тьфу
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20.09.2021 21:09 Ответить
Непризнание произошло после таких же "выборов" в Беларуси.

А тут - просто смешной писк "гаранта"
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21.09.2021 17:04 Ответить
 
 