США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины
Соединенные Штаты Америки не признают проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных украинских территориях и подтверждают неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.
"Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 17-19 сентября прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому судопроизводству. Использование правительством России законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", - сказано в сообщении.
В Госдепартаменте США отметили, что ограничения со стороны правительства России, которым предшествовали широкомасштабные попытки маргинализации независимых политических фигур, также не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблее наблюдать за выборами, что существенно снизило их прозрачность.
"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - отметили в пресс-службе.
"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в Госдепартаменте США.
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Наша дипломатія. очолювана ЗЕ, знову провалилась.
Сторонні країни можуть не визнавати вибори законними і не визнавати державну дуру за чиннний парламент. Це потребуватиме не визнання уряду, який дума призначить і міністра закордонних справ, зокрема. Саме це буде зупиняти інші країни від такого кроку.
Хто агітував за вибори партії уХйла у консульства реефії в Україні?
- я сильно извиняюсь но формулировочку на счёт "территория" нужно както подкорректировать........
в ********** даже перестановка кроватей нуждается в жёстком контроле малята и да- если ктото надеется на непризнание результатов я вас разочарую уже - лишнехромасомные лишний раз доказали миру право на особый путь.......
А тут - просто смешной писк "гаранта"