США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Соединенные Штаты Америки не признают проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных украинских территориях и подтверждают неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

"Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 17-19 сентября прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому судопроизводству. Использование правительством России законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", - сказано в сообщении.

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В Госдепартаменте США отметили, что ограничения со стороны правительства России, которым предшествовали широкомасштабные попытки маргинализации независимых политических фигур, также не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблее наблюдать за выборами, что существенно снизило их прозрачность.

"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - отметили в пресс-службе.

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"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в Госдепартаменте США.