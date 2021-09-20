Несмотря на рост цен, за последний год качество автогаза не ухудшилось, - эксперты

В осенне-зимний зимний сезон, когда цена газа традиционно вырастает, розничная цена литра может достичь и 20 грн. за литр голубого топлива.

Как информирует Цензор.НЕТ, специалисты столичного Института потребительских экспертиз проверили качество газа, которое предлагается украинскому клиенту.

Так, эксперты проверили газ в крупных сетях с верхним потолком цен (WOG, SHELL), самой большой столичной сети (КLO), а также в ряде так называемых дискаунтеров. Это также довольно крупные сети, но с низким на фоне остальных уровнем цен (SunOil, Мотто, Avantage 7). Также для контраста купили газ и на "бочке", с ценой на гривну ниже даже чем у дискаунтеров.

Первым параметром является точность налива газа. В двух сетях (WOG и SHELL), "налили" даже больше - на один процент больше оплаченного. Ровно по чеку заправили на АЗС SunOil и Avantage 7, на КLO количество немного меньше, но в рамках допустимой нормативом погрешности. Недолив же был обнаружен в сети Мотто - (4 %). У "нелегалов" и вовсе недолив составил 14 %.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны - зеленую, синюю и красную. В зеленую зону попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, в синюю - АЗС, с топливом не имевшим нарушений по требованиям профильного ДСТУ, а в красную - сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

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Отмечается, что никто из испытуемых не попал в "красную" зону.

В лаборатории образцы тестировались на соответствие требованиям профильного ГОСТа по показателю "Компонентный состав". Чем больше пропана в газе, тем выше давление насыщенных паров и тем лучше пусковые качества и работа топливной аппаратур, особенно в зимний период эксплуатации.

В "зеленую" зону попали образцы, где соотношение пропана к бутана к бутану оказалось практически идеальным - WOG (59/40), SHELL (58/37), SunOil (57/41) и Avantage 7 (56/37). Кроме того, в образцах SHELL, WOG и SunOil зафиксированы низкие значения содержания вредного для топливной системы пропилена.

Эксперты проверили также плотность газа, ведь чем она больше, тем больше при прочих равных пробег на одной заправке. В этом параметре самые высокие показатели продемонстрировали образцы сетей KLO, WOG и SunOil - соответственно, 533, 532 и 535 кг/м3.

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В "синюю зону" попали сети КLO, Мотто и "бочка". Они проиграли в соотношении пропана к бутану. Но, стоит отметить, тем не менее, все цифры в рамках допустимого.

Специалисты подчеркнули, что несмотря на рост цен, за последний год качество автомобильного газа не ухудшилось.