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Несмотря на рост цен, за последний год качество автогаза не ухудшилось, - эксперты

Несмотря на рост цен, за последний год качество автогаза не ухудшилось, - эксперты

В осенне-зимний зимний сезон, когда цена газа традиционно вырастает, розничная цена литра может достичь и 20 грн. за литр голубого топлива.

Как информирует Цензор.НЕТ, специалисты столичного Института потребительских экспертиз проверили качество газа, которое предлагается украинскому клиенту.

Так, эксперты проверили газ в крупных сетях с верхним потолком цен (WOG, SHELL), самой большой столичной сети (КLO), а также в ряде так называемых дискаунтеров. Это также довольно крупные сети, но с низким на фоне остальных уровнем цен (SunOil, Мотто, Avantage 7). Также для контраста купили газ и на "бочке", с ценой на гривну ниже даже чем у дискаунтеров.

Первым параметром является точность налива газа. В двух сетях (WOG и SHELL), "налили" даже больше - на один процент больше оплаченного. Ровно по чеку заправили на АЗС SunOil и Avantage 7, на КLO количество немного меньше, но в рамках допустимой нормативом погрешности. Недолив же был обнаружен в сети Мотто - (4 %). У "нелегалов" и вовсе недолив составил 14 %.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны - зеленую, синюю и красную. В зеленую зону попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, в синюю - АЗС, с топливом не имевшим нарушений по требованиям профильного ДСТУ, а в красную - сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты проверки качества дизельного топлива на 13 сетях АЗС

Отмечается, что никто из испытуемых не попал в "красную" зону.

В лаборатории образцы тестировались на соответствие требованиям профильного ГОСТа по показателю "Компонентный состав". Чем больше пропана в газе, тем выше давление насыщенных паров и тем лучше пусковые качества и работа топливной аппаратур, особенно в зимний период эксплуатации.

В "зеленую" зону попали образцы, где соотношение пропана к бутана к бутану оказалось практически идеальным - WOG (59/40), SHELL (58/37), SunOil (57/41) и Avantage 7 (56/37). Кроме того, в образцах SHELL, WOG и SunOil зафиксированы низкие значения содержания вредного для топливной системы пропилена.

Эксперты проверили также плотность газа, ведь чем она больше, тем больше при прочих равных пробег на одной заправке. В этом параметре самые высокие показатели продемонстрировали образцы сетей KLO, WOG и SunOil - соответственно, 533, 532 и 535 кг/м3.

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В "синюю зону" попали сети КLO, Мотто и "бочка". Они проиграли в соотношении пропана к бутану. Но, стоит отметить, тем не менее, все цифры в рамках допустимого.

Специалисты подчеркнули, что несмотря на рост цен, за последний год качество автомобильного газа не ухудшилось.

Автор: 

авто (4201) АЗС (391) топливо (627)


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Топ комментарии
+4
Ну и заголовок! Иксперды, пилять...
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20.09.2021 19:17
+3
Скорее, несмотря на увеличение цены бутерброда, количество колбасы в оном не уменьшилось )
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20.09.2021 19:18
+2
Интересный заголовок... Несмотря на увеличение слоя масла в бутерброде, количество мяса в колбасе не уменьшилось!
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20.09.2021 19:09
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Правила форума Совет форумчан
Интересно...тут бензин называют как раз gas, сокращенно от gasoline. Я с разбегу не сразу вьехал, о чем речь в статье
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20.09.2021 19:08 Ответить
На мото пару раз заправлялся дерьмо редкое.еще и что бы получить карту на скидку касир сказал что нужно покупать омывачку за 50 грн за литр.в итоге звонок на горячую линию и все бесплатно)))
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20.09.2021 19:08 Ответить
Интересный заголовок... Несмотря на увеличение слоя масла в бутерброде, количество мяса в колбасе не уменьшилось!
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20.09.2021 19:09 Ответить
Ага я тоже не понял связи цены и качества.
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20.09.2021 19:14 Ответить
Скорее, несмотря на увеличение цены бутерброда, количество колбасы в оном не уменьшилось )
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20.09.2021 19:18 Ответить
Яка ж радість "нєопісуємая"!
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20.09.2021 19:12 Ответить
Ну и заголовок! Иксперды, пилять...
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20.09.2021 19:17 Ответить
В Украине как и в СССР .Зимой БУТАН ,удельный вес до 0,6 на 1 литр .Летом ПРОПАН 0,51 гр на 1 литр..Нормальное соотношение ПРОПАН- БУТАН должно быть для автогаза 15 на 85 %..Вот тогда и запуск, и расход, и мощность будет на высоте.
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20.09.2021 19:22 Ответить
20 гривен за литр????? да ну, нах - в Польше ДЕШЕВЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 19:24 Ответить
А как же быть с нашими так называемыми европейскими ценами? Или они уже не европейские? Уже не стремимся к европейским ценам раз обогнали их?
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20.09.2021 19:48 Ответить
к "европейским" еще бы европейскую зарплату!
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20.09.2021 20:43 Ответить
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20.09.2021 20:46 Ответить
Зате в Україні нуворишів - клєптоманів в порядки більше. Край неляканих гобсеків.
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20.09.2021 19:50 Ответить
Где на"Теслу" можна поставить ГБО? Дякую.
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20.09.2021 19:53 Ответить
Несмотря на рост цен, за последний год качество автогаза не ухудшилось Источник:
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20.09.2021 20:27 Ответить
если цену поднять ще више-то качество еще больше неухудшится )
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20.09.2021 21:06 Ответить
При Порохе газ был 13 , тчк.
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20.09.2021 21:08 Ответить
Зеленский с Ледей неплохо имеют с подорожавшего веезапно газа..... Привет лохам
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20.09.2021 21:58 Ответить
 
 