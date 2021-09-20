Безуглая: Депутаты оппозиции сорвали заседание ВСК, ворвавшись, когда должны были заслушать Бурбу
Представители фракций "ЕС" и "Голос", которые не являются членами Временной следственной комиссии ВР, ворвались на заседание ВСК, на котором должны были заслушать секретную информацию от экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу.
Об этом пишет в Фейсбуке глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.
"Перед заслушиванием бывшего руководителя ГУР МОУ В. Бурбы в помещение, где должно было состояться заслушивание, ворвались народные депутаты, которые не являются членами ВСК, Величкович Николай, Герасимов Артур, Забродский Михаил, Ионова Мария, Княжицкий Николай, Федына София из "Европейской солидарности" и Роман Костенко, Осадчук Андрей из "Голоса", злоупотребляя своим статусом. Не будучи в составе Комиссии, они отказались покидать помещение, несмотря на соответствующие замечания от меня как председателя комиссии и членов ВСК. Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно", для получения доступа (не только допуска!) к которой, согласно ЗУ "О гостайне" нужны определенные действия", - написала Безуглая.
Она отметила, что Бурбу должны были заслушать помещении, которое оборудовано специальной аппаратурой и находится под охраной.
Безуглая считает, что нардепы-оппозиционеры сорвали заседание ВСЕ и пытались превратить его в политическое шоу. Она говорит, что это уже вторая попытка со стороны оппозиции сорвать получение информации о Вагнергейте и обещает обратиться в ГБР.
"Много раз я приглашала представителей оппозиции присоединиться к ВСК в качестве ее участников. Они отказываются и выдвигают в качестве главного аргумента ее якобы предвзятость. Но и приглашали их в состав ВСК, поскольку их участие в ходе расследования является лучшим предохранителем предвзятости. Они отказались это делать", - пишет Безуглая.
"Заседание продолжится соответствующим образом. О дате и времени сообщу отдельно", - подытожила Безуглая.
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Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар'яна оголошує перерву на 10 хвилин.
Згодом приходить і продовжує перерву.
Переляк перед правдою примушує Мар'яну брехати. Соромно!!! З ЄС були Герасимов, Забродський, Федина, Іонова, Величкович. З Голосу Осадчук і Костенко. Біля зали десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР. Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається.
Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники.
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.
Именно так все и было.
А чо, вовошкін рейтинг дозволяє відверто брехати і не морочитись.
(слово "членны" написано специально с двумя буквами "н", дабы придать большую важность этой комиссии по отстирыванию труселей ЗЕ кои он и запачкал)
https://www.youtube.com/watch?v=pHqnAp4M-4I
Тому що те, що вона несе, ні в які ворота не лізе
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6859136740779040?__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·
А мне нравится, как Безуглая изображает одновременно слабоумие и отвагу. Эталонная https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #прислуга из https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #моносброда . Оскара ей! И пива. Заслужила. ))
Егеж, зателефонувати до ФСБ, та ''попередити''(с)
И как это не оказалось, что сам Порошенко возглавил эту группу ворвавшихся на заседание?
Взломал дверь и сразу к секретным документам...