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Безуглая: Депутаты оппозиции сорвали заседание ВСК, ворвавшись, когда должны были заслушать Бурбу

Безуглая: Депутаты оппозиции сорвали заседание ВСК, ворвавшись, когда должны были заслушать Бурбу

Представители фракций "ЕС" и "Голос", которые не являются членами Временной следственной комиссии ВР, ворвались на заседание ВСК, на котором должны были заслушать секретную информацию от экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу.

Об этом пишет в Фейсбуке глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед заслушиванием бывшего руководителя ГУР МОУ В. Бурбы в помещение, где должно было состояться заслушивание, ворвались народные депутаты, которые не являются членами ВСК, Величкович Николай, Герасимов Артур, Забродский Михаил, Ионова Мария, Княжицкий Николай, Федына София из "Европейской солидарности" и Роман Костенко, Осадчук Андрей из "Голоса", злоупотребляя своим статусом. Не будучи в составе Комиссии, они отказались покидать помещение, несмотря на соответствующие замечания от меня как председателя комиссии и членов ВСК. Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно", для получения доступа (не только допуска!) к которой, согласно ЗУ "О гостайне" нужны определенные действия", - написала Безуглая.

Читайте: Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела "вагнеровцев" по сути, - глава ВСК Безуглая

Она отметила, что Бурбу должны были заслушать помещении, которое оборудовано специальной аппаратурой и находится под охраной.

Безуглая считает, что нардепы-оппозиционеры сорвали заседание ВСЕ и пытались превратить его в политическое шоу. Она говорит, что это уже вторая попытка со стороны оппозиции сорвать получение информации о Вагнергейте и обещает обратиться в ГБР.

"Много раз я приглашала представителей оппозиции присоединиться к ВСК в качестве ее участников. Они отказываются и выдвигают в качестве главного аргумента ее якобы предвзятость. Но и приглашали их в состав ВСК, поскольку их участие в ходе расследования является лучшим предохранителем предвзятости. Они отказались это делать", - пишет Безуглая.

Также читайте: "Сегодня был факт эпического побега "слуг" от основного свидетеля - Бурбы", - нардеп Осадчук о заседании ВСК по делу "вагнеровцев"

"Заседание продолжится соответствующим образом. О дате и времени сообщу отдельно", - подытожила Безуглая.

Автор: 

ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+86
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20.09.2021 19:32
+73
"Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно" - пока во главе ОП стоит Ермак гриф "секретно" на документах выглядит глупо
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20.09.2021 19:26
+66
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20.09.2021 19:38
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20.09.2021 19:24 Ответить
і савєцкій саюз тоже...
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20.09.2021 19:26 Ответить
в ФБ - безуглой насовали по полной)) Народная любовь к слугам урода))
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20.09.2021 20:30 Ответить
https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/?__cft__[0]=AZUu5vpEhXPSV9U8LdgLHhhKcj8KXxjp3AEMA83vXd-pZ92VqPuOWCxigLINXHvgX4dqt-qAHnm1syQXb9-AJAe3ZRu8ZUFQBHNshZ7gafm74uBBLgHXhwoazqwopB0c4Sk&__tn__=R]-R Микола Княжицький : Перелякана брехуха Мар'яна. Ми з колегами-депутатами відповідно до чинного законодавства висловили бажання бути присутніми під час засідання комісії, у якій брали участь депутати "Слуг народу" і ОПЗЖ. Комісія розглядала зрив операції чи спецзаходів із затримання вбивць-вагнерівців "зеленою" владою. Комісію очолює Мар'яна Безугла. Зал комісії охороняли десятки спецпризначенців і охорона УДО. Мар'яна запросила депутатів, ми здали телефони і годинники, пройшли рамки перевірки, підписали документи про допуск до держтаємниці і зайшли в зал. Були довгі і безсенсовні дебати між слугами, які перелякано боялися мабуть того, що депутати з ЄС і Голосу отримають додаткові докази зради у кабінеті Зеленського. Але засідання почали . Прийшов колишній керівник ГУР Василь Бурба. Почав розповідати правду про спробу затримати і покарати вбивць- вагнерівців.

Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар'яна оголошує перерву на 10 хвилин.

Згодом приходить і продовжує перерву.
Переляк перед правдою примушує Мар'яну брехати. Соромно!!! З ЄС були Герасимов, Забродський, Федина, Іонова, Величкович. З Голосу Осадчук і Костенко. Біля зали десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР. Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається.
Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники.
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20.09.2021 20:52 Ответить
так "пристально" врать в глаза умеет только Безуглая
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20.09.2021 21:23 Ответить
безмозка почала бикувати, коли Бурба зібрався був назвати імена і прізвища людей, які були тоді присутні на засіданні у зєзіка - бо половина з них не мали допусків до держтаємниці
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21.09.2021 15:50 Ответить
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20.09.2021 19:25 Ответить
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20.09.2021 19:32 Ответить
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20.09.2021 19:38 Ответить
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20.09.2021 21:25 Ответить
- Мар'яно, дивлячись на вашу діяльність із розслідування провалу спецоперації з "вагнерівцями", не можу не поставити це запитання. Скажіть, у вас взагалі в голові щось є?
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.
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24.09.2021 19:09 Ответить
а апельсинки те непростые . а наколотые ---- СМОТРИТЕ 73 ПРОЦ ЗА ЧТО ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ . КАКОЕ ДЕРЬМО ВЫ ВЫБРАЛИ В ПАРЛАМЕНТ --- И ЭТО НИЧТОЖЕСТВО ТУПОЕ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ НАС ЗАКОНЫ И ИМИТИРУЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ТСК ---- ДА ЕЙ ПОЛЫ МЫТЬ В ТУАЛЕТАХ ВР . А ЭТА МРАЗЬ РАССЛЕДУЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ
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21.09.2021 05:51 Ответить
Я бы ей и полы не доверила!!!
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21.09.2021 06:14 Ответить
"Батя" чекає, старайся!
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21.09.2021 06:37 Ответить
Апельсинки и наколотые блеядски
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21.09.2021 08:40 Ответить
Мама з доцьою...
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24.09.2021 19:16 Ответить
"Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно" - пока во главе ОП стоит Ермак гриф "секретно" на документах выглядит глупо
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20.09.2021 19:26 Ответить
Насколько я помню -- там только один член комиссии с допуском к закрытой информации. Тупая профанация от зелени.
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20.09.2021 19:35 Ответить
ТЕ ЩО УЗНАВ ВОРОГ ПІСЛЯ ДЗВІНКА, ВЖЕ НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ.
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20.09.2021 20:14 Ответить
логично.... но если продолжают скрівать то логичен вопрос а кто на самом деле у них враг.....
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21.09.2021 18:55 Ответить
про эту крысу забыть нельзя!
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20.09.2021 19:26 Ответить
Похожа на Виктора Хведоровича
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20.09.2021 19:27 Ответить
Ага. Слуги Наркомана так хотели расследовать преступление Наркомана, а опозиция им помешала.

Именно так все и было.
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20.09.2021 19:28 Ответить
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20.09.2021 19:33 Ответить
Назва фільму - "Врятувати рядового Довбня"?
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21.09.2021 06:40 Ответить
Как там в АТО - ВДРГ- вражеская диверсионноразведивательная группа , в составе вышеперечисленных, сметая все на своем пути огнем из неавтоматического оружия сорвала заседание ТСК! Вова, где твои два "узи"? Из кина которые?
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20.09.2021 19:30 Ответить
Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності
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20.09.2021 19:30 Ответить
В.Ф., шутить изволите? Вон Колю- шницеля в собственный ресторан не пускали, из-за отсутствия маски на лице, а вы такое говорите!
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20.09.2021 19:33 Ответить
ета атвратітільна...
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20.09.2021 19:42 Ответить
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20.09.2021 19:31 Ответить
Тупе сотворіння.
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20.09.2021 19:31 Ответить
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20.09.2021 19:37 Ответить
Спецотлов, все Безмозглые😢
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20.09.2021 19:35 Ответить
Тупо бреше.

А чо, вовошкін рейтинг дозволяє відверто брехати і не морочитись.
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20.09.2021 19:36 Ответить
что там дальше выдаст зеленая аутистка, что во время заслушивания Бурбы у всех членов комиссии произошло внезапное самовозгорание
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20.09.2021 19:37 Ответить
Московитские щуры не меняют амплуа.
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20.09.2021 19:38 Ответить
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20.09.2021 19:39 Ответить
як колись співав Володимир Висоцький в пісні ( з фільму "бегство мистера Маккинли) ех ви, ошметки хромосом !
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20.09.2021 20:48 Ответить
При чому! Скликання комісії ініціювали партії ЄС і Голос!
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20.09.2021 19:40 Ответить
Причому.
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20.09.2021 20:32 Ответить
Безуглая даже не подозревает, в какую госизменовскую аферу она встряла... За эти художества в составе преступной группы придётся отвечать долгими годами на нарах....Сделает себе татуху на спине - купола... И звёзды на коленях.... Феню подучит.... Зубов лишится....А могла бы не предавать страну - не нарушать закон... И жить на свободе, старея с чистой совестью....
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20.09.2021 19:41 Ответить
В Лукьяновском СИЗО, которое ремонтирует Малюська, она будет иметь полную возможность качественно оттатуироавться и феню изучить на профессиональном уровне.
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20.09.2021 19:50 Ответить
Интересно когда будет большой шухер эту барышню возьмут с собой на Россию??
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20.09.2021 19:54 Ответить
Вона залишиться тут. Вона повинна підкосити генетику країни.
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20.09.2021 20:02 Ответить
Судьба резиноизделий №2 всегда одинакова.
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20.09.2021 20:26 Ответить
ты оптимист, депутатов не садят
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21.09.2021 18:23 Ответить
Не могла безумна дозволити Бурбі, у присутності свідків, депутатів опозиції, назвати призвіща зрадників. Вави-дерьмака-демченко, ...
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20.09.2021 19:44 Ответить
Какая нах секретность ежели ни безмозглая ни остальные членны этой "комиссии" не имеют допуска от СБУ по секретности?

(слово "членны" написано специально с двумя буквами "н", дабы придать большую важность этой комиссии по отстирыванию труселей ЗЕ кои он и запачкал)
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20.09.2021 19:47 Ответить
Про яку держтаємницю Безмозгла каже? Що в ОП Єрмака залишились тільки російські шпигуни? Так це і так всі знають
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20.09.2021 19:49 Ответить
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20.09.2021 19:50 Ответить
Тупа 3,14зда.
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20.09.2021 19:59 Ответить
Скорочено - ТП
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20.09.2021 22:27 Ответить
Про події у Дніпрі: кого хотіла злякати ця масовка?

https://www.youtube.com/watch?v=pHqnAp4M-4I
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20.09.2021 20:01 Ответить
какая это "гостайна"? Зеленский уже выболтал все секреты врагу! а те кто его покрывает, являются соучастниками преступления.
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20.09.2021 20:06 Ответить
Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно", для получения доступа (не только допуска!) к которой, согласно ЗУ "О гостайне" нужны определенные действия", - написала Безуглая. - ,бывшие регионалы в составе ВСК, сдля доклада в мацкву "украинской государственной тайны" ,кто дал указание допустить ,если не предатели и изменники в верхах???
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20.09.2021 20:22 Ответить
...хвойда безпринципна
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20.09.2021 20:28 Ответить
А може подоляко-єрмаки на неї компромат мають, ну, там груповий секс, наприклад, чи погрожують життям їй чи сім"ї
Тому що те, що вона несе, ні в які ворота не лізе
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20.09.2021 20:44 Ответить
шо безмозглая то это на лбу написано
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20.09.2021 20:30 Ответить
Вот жеж ****....квартальная....
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20.09.2021 20:48 Ответить
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:49 Ответить
Біда в тому, що ЗЕвлада не бачить причинно-наслідкового звязку в тому що дзвінок Лукашенку, від ВАЗеленського...це вже і є - державна зрада.🤥
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20.09.2021 20:50 Ответить
Тепер всі зрозуміли -навіщо Молюска ремонтує СІЗО)))
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20.09.2021 20:58 Ответить
Там ще є така ж сама Третьякова, я ка народила 5 дітей "без допомоги чоловіка". Хотіли хоч словом отрим ати підтримку в ФСБ, про що так розпиналась Севрюга трохи раніше, а ні путінці не попались на вудочку маркитанта Єрмака. Ерпмак, як завжди, хотів заговорити питання свого зрадництва, а вийшло навпаки -Севрюга так заговорилася, що її запідозрили в розумовій неповноцінності.
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20.09.2021 20:59 Ответить
Якщо це -держаємниця , то чому президент України видав її , розповівши захопившому владу в сусідній Білорусі - Лукашенку . ?? ХТО тоді насправді - ДЕРЖЗЛОЧИНЕЦЬ . ??? .

.
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20.09.2021 21:04 Ответить
Дивлюсь на фото Безуглої. Жорсткий погляд з-під лоба ... Не вистачає кожанки та маузера 😎
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20.09.2021 21:06 Ответить
Яка вона мерзенна
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20.09.2021 21:07 Ответить
Очередная лживая, циничная мразь. Её потом из Панамы надо будет депортировать в Украину на суд за фальсификацию расследования.
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20.09.2021 21:08 Ответить
Как могут "ворваться" те, кто имеет конституционное право присутствовать?! Это какой-то дурдом 95!!!
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20.09.2021 21:11 Ответить
При чем здесь оппозиция, если она сама прервала Бурбу и закрыла заседание. Может она себя оппозицией считает..?) Похоже, что единственная цель этой лягушачьей тусовки замести следы, запутать и заговорить этот вопрос. Наверно посчитали, что лучше Безуглой никто не справится с этой ролью.
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20.09.2021 21:12 Ответить
Тупенька вівцязе думає, що так буде завжди! Дурепо, тебе "пострежуть в нуль", а потім "висушать" і викинуть як непотріб! Навіть на "козла отпущєнія" не потягнеш - буде гірше!
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20.09.2021 21:16 Ответить
Хто эта моцная тёлка, которая рулит комиссиями и их составом?
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20.09.2021 21:50 Ответить
Шмара ублюдочная
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20.09.2021 21:53 Ответить
фенька с мыльнаго заводу, где, интересно откопали эту красотку?
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20.09.2021 22:20 Ответить
мерзопакостная особа, из кожи вон выпрыгнет что указания кураторов выполнить .. будет кого скажут вылизывать , без мыла в каждую дырку станет лезть .. будет горько плакать если не пустят)) ....странно что она в єтот раз не заплакала))
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20.09.2021 22:21 Ответить
А безмозкой назвати це перебор ? )
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20.09.2021 22:36 Ответить
Всю страну и конкретно спецслужбы страны держат за дураков. Но не удастся скрыть правду кто предатель. Вопрос времени. И эту депутатку тоже пустят под су
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20.09.2021 23:55 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6859136740779040?__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·







А мне нравится, как Безуглая изображает одновременно слабоумие и отвагу. Эталонная https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #прислуга из https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #моносброда . Оскара ей! И пива. Заслужила. ))
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21.09.2021 00:17 Ответить
Порох зря старается 😂
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21.09.2021 00:20 Ответить
После осла оманского, одна из первых на посадку.
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21.09.2021 02:57 Ответить
''нужньі опрєдєльонньіє дєйствія''

Егеж, зателефонувати до ФСБ, та ''попередити''(с)
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21.09.2021 05:07 Ответить
Без Угла знахідка для "сьогоднішніх слухачів Джазу"
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21.09.2021 05:15 Ответить
Не пойму, как такое у.. е..бище могло родится в моем любимом Киеве? Наверное ее родители - конченные алкаши, и после рождения Мани ее выбросили в мусорный бак. Мир не без добрых людей, ее подобрали местные бомжики, накормили, воспитали как могли, и она с малых лет работала на паперти, выпрашивая милостыню. В школу не ходила, но читать и писать Маню научили обитатели трущеб, где Маня проживала с бомжиками. А когда найвелычнишый расклеил по Киеву объявы о записи всех желающих в депутаты своей фракции, Маню записали, и потом выбрали. И не надо ее обижать, что она с трудом читает и не может изложить без ошибок свои мысли, у ЗЕбаанутой монобильшости все такие.

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21.09.2021 12:31 Ответить
Так вона ж пи..дить шо дихає.
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21.09.2021 14:05 Ответить
кажуть в Трускавці знов слуг зеленський збирає
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21.09.2021 16:09 Ответить
У этой Безуглой взгляд как у габонской гадюки
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21.09.2021 17:03 Ответить
Ну кто бы еще мог помешать, как не оппозиция!

И как это не оказалось, что сам Порошенко возглавил эту группу ворвавшихся на заседание?

Взломал дверь и сразу к секретным документам...
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21.09.2021 19:15 Ответить
 
 