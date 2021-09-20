Безуглая: Депутаты оппозиции сорвали заседание ВСК, ворвавшись, когда должны были заслушать Бурбу

Представители фракций "ЕС" и "Голос", которые не являются членами Временной следственной комиссии ВР, ворвались на заседание ВСК, на котором должны были заслушать секретную информацию от экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу.

Об этом пишет в Фейсбуке глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед заслушиванием бывшего руководителя ГУР МОУ В. Бурбы в помещение, где должно было состояться заслушивание, ворвались народные депутаты, которые не являются членами ВСК, Величкович Николай, Герасимов Артур, Забродский Михаил, Ионова Мария, Княжицкий Николай, Федына София из "Европейской солидарности" и Роман Костенко, Осадчук Андрей из "Голоса", злоупотребляя своим статусом. Не будучи в составе Комиссии, они отказались покидать помещение, несмотря на соответствующие замечания от меня как председателя комиссии и членов ВСК. Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно", для получения доступа (не только допуска!) к которой, согласно ЗУ "О гостайне" нужны определенные действия", - написала Безуглая.

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Она отметила, что Бурбу должны были заслушать помещении, которое оборудовано специальной аппаратурой и находится под охраной.

Безуглая считает, что нардепы-оппозиционеры сорвали заседание ВСЕ и пытались превратить его в политическое шоу. Она говорит, что это уже вторая попытка со стороны оппозиции сорвать получение информации о Вагнергейте и обещает обратиться в ГБР.

"Много раз я приглашала представителей оппозиции присоединиться к ВСК в качестве ее участников. Они отказываются и выдвигают в качестве главного аргумента ее якобы предвзятость. Но и приглашали их в состав ВСК, поскольку их участие в ходе расследования является лучшим предохранителем предвзятости. Они отказались это делать", - пишет Безуглая.

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"Заседание продолжится соответствующим образом. О дате и времени сообщу отдельно", - подытожила Безуглая.