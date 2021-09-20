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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Британия не признает выборы в Думу РФ в оккупированном Крыму, - МИД

Британия не признает выборы в Думу РФ в оккупированном Крыму, - МИД

Действия России против своих граждан накануне выборов в Госдуму противоречат ее международным обязательствам, а проведение их в оккупированном Крыму - незаконно.

Об этом говорится в заявлении представитель Министерства иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Выборы в Думу 17-19 сентября представляют собой серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями для маргинализации гражданского общества, замалчивания независимых СМИ и исключения реально оппозиционных кандидатов из участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые Россия приняла на себя.

Мы также разочарованы необоснованными ограничениями, которые Россия наложила на наблюдение за выборами, в том числе со стороны международных наблюдателей, что является ключевым элементом демократического контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", - говорится в публикации.

Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября.

Автор: 

Великобритания (4931) выборы (24722) Госдума (1260) Крым (26369) россия (95381)


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Топ комментарии
+4
очереднаяозабоченность, обеспокоенность и тюд! Да чхать они хотели на ваше признание или непризнание.. еще не дошло?
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20.09.2021 19:48
+2
уже б не позорились как амеры...

Им путен на уже голову внаглую срёт... Наблюдателей послал нах, выборов вообще не было как таковых - а они тихонько пукнули для приличия и сидят тихонько...
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20.09.2021 19:49
+2
Странньіе комментаторьі на "Цензоре" , вьісмеивают позицию Великобритании в поддержку Украиньі. Как будто Скабеева с Соловьевьім , ей-богу ! И откуда єта плесень лезет?
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20.09.2021 20:08
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очереднаяозабоченность, обеспокоенность и тюд! Да чхать они хотели на ваше признание или непризнание.. еще не дошло?
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20.09.2021 19:48 Ответить
"Да чхать они хотели на ваше признание или непризнание.. еще не дошло?"

Да чхать МИД Британии хотел на мнения коментаторов на Цензоре, еще не дошло?
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20.09.2021 22:43 Ответить
тоже вариант)))))))))))))....
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21.09.2021 08:17 Ответить
уже б не позорились как амеры...

Им путен на уже голову внаглую срёт... Наблюдателей послал нах, выборов вообще не было как таковых - а они тихонько пукнули для приличия и сидят тихонько...
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20.09.2021 19:49 Ответить
А, вообще, выборы, где главный оппозиционер в тюрьме сидит за сфабрикованное дело, разве можно признавать?
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20.09.2021 19:50 Ответить
Doesn't that make so-called "russian parlament" illegitimate? I mean, y'all said "A", why the hell can't y'all say "B" ?
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20.09.2021 19:51 Ответить
"that make so-called "russian parlament" illegitimate". Yes. it is.
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20.09.2021 23:12 Ответить
Странньіе комментаторьі на "Цензоре" , вьісмеивают позицию Великобритании в поддержку Украиньі. Как будто Скабеева с Соловьевьім , ей-богу ! И откуда єта плесень лезет?
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20.09.2021 20:08 Ответить
Типа в рашке выборы были?
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20.09.2021 20:36 Ответить
ТЁТЯ РОЗА






Фальсификации прошли успешно.В некоторых местах отмечены незначительные выборы. Но на конечный результат они не повлияли.
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20.09.2021 20:45 Ответить
💯
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20.09.2021 20:54 Ответить
Я вообще не понимаю почему этот бандитский анклав считают страной!? Полный бойкот и блокада, непризнание документов, аннулирование ВСЕХ виз, арест всех счетов и полная депортация (по последнего олигарха и непримиримого оппозиционера) и паРашка сама взорвется от разрыва собственных же пердаков, даже воевать не придется (это для них будет страшнее ядерного апокалипсиса остаться на едине с собой)!
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20.09.2021 20:57 Ответить
Это в идеале. А на самом деле никогда такого не будет. Потому что в любом случае какая-то страна будет пытаться "крысятничать" и пытаться урвать какую-то выгоду для себя, пока остальные бойкотируют. Взять ту же германию... Вроде бы и за санкции, и поддерживают целостность Украины, и не признают анексию... а СП-2 для них оказался важнее всех этих европейских ценностей. Макрон такой же жучара.
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20.09.2021 21:42 Ответить
Война Наполеона 1812 года в московии не была захватнической, целью было принудить москаалей соблюдать бойкот и континентальную блокаду Британии (на что ранее были получены заверения и согласие, но по факту наглый обман). Наполеон и Гитлер были последними романтиками и ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ идеалистами Европы, которая давно скурвилась и скатилась к сытому МЕЩАНСТВУ И ненасытному БАРЫЖНИЧЕСТВУ!
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20.09.2021 22:07 Ответить
Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Государственную Думу. Сообщается, что Кива во время поздравления, напомнил о «славянском единстве»..
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20.09.2021 23:48 Ответить
Что будет означать английское несогласие, московитские буратины

скоро узнают.
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21.09.2021 00:05 Ответить
Во фразе не хватает буквы "и" после слова РФ. Иначе - просто дешёвые писки сцыкливого "гаранта"
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21.09.2021 17:09 Ответить
 
 