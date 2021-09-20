Британия не признает выборы в Думу РФ в оккупированном Крыму, - МИД
Действия России против своих граждан накануне выборов в Госдуму противоречат ее международным обязательствам, а проведение их в оккупированном Крыму - незаконно.
Об этом говорится в заявлении представитель Министерства иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
"Выборы в Думу 17-19 сентября представляют собой серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями для маргинализации гражданского общества, замалчивания независимых СМИ и исключения реально оппозиционных кандидатов из участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые Россия приняла на себя.
Мы также разочарованы необоснованными ограничениями, которые Россия наложила на наблюдение за выборами, в том числе со стороны международных наблюдателей, что является ключевым элементом демократического контроля.
Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", - говорится в публикации.
Напомним, выборы в Госдуму России проходили с 17 до 19 сентября.
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Да чхать МИД Британии хотел на мнения коментаторов на Цензоре, еще не дошло?
Им путен на уже голову внаглую срёт... Наблюдателей послал нах, выборов вообще не было как таковых - а они тихонько пукнули для приличия и сидят тихонько...
Фальсификации прошли успешно.В некоторых местах отмечены незначительные выборы. Но на конечный результат они не повлияли.
скоро узнают.