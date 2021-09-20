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"Слуга народа" выдвинула кандидатом в нардепы на 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря, – Корниенко

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Об этом сообщил лидер партии, первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе ... сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов", - сказал Корниенко на брифинге в Киеве.

В свою очередь Козырь рассказал, что у Херсонской области - большой потенциал и ей надо помочь его реализовать через законодательные инициативы. "Есть очень много законодательных пробелов, которые надо заполнить, потому что область имеет очень большой потенциал, но нет законодательной основы, чтобы его реализовать", - сказал чиновник. Глава ОГА отметил, что у него "много идей" по привлечению в Херсонскую область как внешних, так и внутренних инвестиций.

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Намоминаем, выборы в округах №№184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года.

Автор: 

выборы (24722) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658) Козырь Сергей (12) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+4
Очередной безработный слуга народалакей кремля.
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20.09.2021 20:05
+3
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20.09.2021 19:51
+3
мало там одного "козыря" (дерьмака)??? путаница может быть ))) оно им надо? ))))
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20.09.2021 19:53
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20.09.2021 19:51 Ответить
І бубе зєлін козить битий невідомою шісткою.
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20.09.2021 19:52 Ответить
мало там одного "козыря" (дерьмака)??? путаница может быть ))) оно им надо? ))))
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20.09.2021 19:53 Ответить
Дерьмак - козырный туз. А этот - козырная шестерка.
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20.09.2021 20:07 Ответить
мало того! у дерьмака говорили и агентурная кличка "козырь" )))
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20.09.2021 20:17 Ответить
Это говорит Пионтковский. Очередная русская Кассандра со знаком минус.
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20.09.2021 20:37 Ответить
ааааа.... тогда тут еще перед дерьмаком и извиняться надо ))))))
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20.09.2021 20:39 Ответить
Та тут хрен зна... С одной стороны понятно, шо Дерьмак - русня. С другой - Пионтковский такой себе источник информации.
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20.09.2021 21:20 Ответить
Козырь Сергей Вячеславович

В декларации за 2020 год указал: шесть квартир: две квартиры 28,8 кв. м и 32,2 кв. м в Павлограде Днепропетровской области, две квартиры 45 кв. м и 64,17 кв. м в Донецке, одна квартира 56 кв. м в Соледаре Донецкой области и квартира 91,9 кв. м в Киеве.

Также в собственности главы ОГА есть жилой дом 44,2 кв. м в Донецке и место регистрации в комнате 10 кв. м в Херсоне.

В собственности Козыря имеется земельный участок 572 кв. м в Донецке, два гаража по 24 кв. м в Павлограде и Донецке и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска.

Совокупный доход семьи в размере 778 тыс. грн, денежных активов имеет $ 39 тыс.
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20.09.2021 20:00 Ответить
Проложение:

2004 - 2014 гг. - работал на шахтоуправлении "Трудовское", пройдя путь от ученика горнорабочего до начальника участка по добыче угля.

2015 г. - горный мастер, а затем начальник смены производственной службы №2 производственного структурного подразделения "Шахтоуправление "Первомайское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", Павлоград Днепропетровской области.

2015 - 2017 гг. - главный горный мастер по подземному транспорта, позже и.о. директора, а затем директора Шахты им. Калинина государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания", Донецк.

2017 г. - и.о. директора по производству в Донецкой угольной энергетической компании.

2017 г. - начальник смены и начальник участка шахтоуправления "Днепровское" "ДТЭК Павлоградуголь".

2019 г. - выплата пособия по безработице, Павлоградский микрорайонный центр занятости Днепропетровской области, выплата пособия по безработице, Дарницкий районный филиал Киевского городского центра занятости.
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20.09.2021 20:01 Ответить
Очередной безработный слуга народалакей кремля.
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20.09.2021 20:05 Ответить
Сразу с Козырей пошли!
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20.09.2021 20:49 Ответить
Петро Джокер зареєструвався?
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21.09.2021 08:58 Ответить
Полная жопа Рада будет одних "козырей" !
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21.09.2021 11:48 Ответить
 
 