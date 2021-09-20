"Слуга народа" выдвинула кандидатом в нардепы на 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря, – Корниенко

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Об этом сообщил лидер партии, первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе ... сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов", - сказал Корниенко на брифинге в Киеве.

В свою очередь Козырь рассказал, что у Херсонской области - большой потенциал и ей надо помочь его реализовать через законодательные инициативы. "Есть очень много законодательных пробелов, которые надо заполнить, потому что область имеет очень большой потенциал, но нет законодательной основы, чтобы его реализовать", - сказал чиновник. Глава ОГА отметил, что у него "много идей" по привлечению в Херсонскую область как внешних, так и внутренних инвестиций.

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Намоминаем, выборы в округах №№184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года.