"Слуга народа" выдвинула кандидатом в нардепы на 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря, – Корниенко
Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.
Об этом сообщил лидер партии, первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе ... сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов", - сказал Корниенко на брифинге в Киеве.
В свою очередь Козырь рассказал, что у Херсонской области - большой потенциал и ей надо помочь его реализовать через законодательные инициативы. "Есть очень много законодательных пробелов, которые надо заполнить, потому что область имеет очень большой потенциал, но нет законодательной основы, чтобы его реализовать", - сказал чиновник. Глава ОГА отметил, что у него "много идей" по привлечению в Херсонскую область как внешних, так и внутренних инвестиций.
Намоминаем, выборы в округах №№184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.
1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В декларации за 2020 год указал: шесть квартир: две квартиры 28,8 кв. м и 32,2 кв. м в Павлограде Днепропетровской области, две квартиры 45 кв. м и 64,17 кв. м в Донецке, одна квартира 56 кв. м в Соледаре Донецкой области и квартира 91,9 кв. м в Киеве.
Также в собственности главы ОГА есть жилой дом 44,2 кв. м в Донецке и место регистрации в комнате 10 кв. м в Херсоне.
В собственности Козыря имеется земельный участок 572 кв. м в Донецке, два гаража по 24 кв. м в Павлограде и Донецке и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска.
Совокупный доход семьи в размере 778 тыс. грн, денежных активов имеет $ 39 тыс.
2004 - 2014 гг. - работал на шахтоуправлении "Трудовское", пройдя путь от ученика горнорабочего до начальника участка по добыче угля.
2015 г. - горный мастер, а затем начальник смены производственной службы №2 производственного структурного подразделения "Шахтоуправление "Первомайское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", Павлоград Днепропетровской области.
2015 - 2017 гг. - главный горный мастер по подземному транспорта, позже и.о. директора, а затем директора Шахты им. Калинина государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания", Донецк.
2017 г. - и.о. директора по производству в Донецкой угольной энергетической компании.
2017 г. - начальник смены и начальник участка шахтоуправления "Днепровское" "ДТЭК Павлоградуголь".
2019 г. - выплата пособия по безработице, Павлоградский микрорайонный центр занятости Днепропетровской области, выплата пособия по безработице, Дарницкий районный филиал Киевского городского центра занятости.
слуга народалакей кремля. жопаРада будет одних "козырей" !