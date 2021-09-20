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Коломойский, Веревский и "слуги народа" создали новую коалицию ради закона об олигархах, - Гончаренко

Коломойский, Веревский и

В Верховной Раде появилась новая ситуативная коалиция "Слуги Народа", группы "Довира" и "За Майбутне", которую связывают с Игорем Коломойским, специально под принятие закона об олигархах.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В парламенте сформирована новая "ширка". "Слуги народа", группа Коломойского "За Майбутне" и "Довира", которую связывают с агро-олигархами уже давно голосуют в унисон. Но сегодня произошло знаковое событие: "За Майбутне" и "Довира" сердечно поддержали ускоренное вынесение в зал законопроекта о т.н. деолигархизации, или как его уже называют в кулуарах сами слуги - ЗеОлигархизацию ", - сообщил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что власть Зеленского ослабевает и стремится к контролю за СМИ. И Коломойский, который является ближайшим олигархом, не прочь помочь Зеленскому.

"То есть олигарх Коломойский "ЗА" ЗеОлигархизацию. Олигархи аграрные также "ЗА", - добавил Гончаренко.

По его словам, теперь очевидно, что "ЗеОлигархизацию" в парламенте толкают олигархические фракции.

"Коломойский ничего не делает без собственного интереса. Скоро мы увидим чем рассчитаются с Коломойским за широкую коалицию со Слугами. Это будет еще один "Центрэнерго" или что-то более вкусное ", - подытожил Гончаренко.

Автор: 

коалиция (3824) Коломойский Игорь (1791) олигарх (1027) Гончаренко (535) Веревский Андрей (6) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+15
А боротьбу з олігархатом очолив коломойський.

Ну, зебобіки, я вас щиро вітаю.
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20.09.2021 20:17
+12
І яка скотина ту мерзоту до влади привела? Не пригадуєш, Дмитрику?
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20.09.2021 20:41
+10
Навалює зебам в штані без зупинки 24/7.
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20.09.2021 20:28
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только снайпер положит конец олигархам..
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20.09.2021 20:09 Ответить
спочатку хай покладе край зеленського
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20.09.2021 20:17 Ответить
А тут не особо важно в каком порядке.

Если могзи Коломоя вылетят из черепа ЗЕ тут же вылетит с Банковой.
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20.09.2021 20:52 Ответить
Без запятых очень расширяется пространство вариантов. Прочитал "Если могзи Коломоя вылетят из черепа ЗЕ, тут же вылетит с Банковой" и сразу масса вопросов вида "а кто их туда положил?" и "кто же потом вылетит с Банковой, шо тот самый, имя которого нельзя называть?"
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20.09.2021 22:03 Ответить
Татаров - до сих пор подозреваемый, но его дело не передают в суд, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
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20.09.2021 22:40 Ответить
даже факт того что коломойский хочет протолкнуть закон об олигархах полном контроле над СМИ - не заставит пошатнутся вере идиотизму зебилов в "вовОчко борется с олигархами!"
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20.09.2021 22:13 Ответить
А боротьбу з олігархатом очолив коломойський.

Ну, зебобіки, я вас щиро вітаю.
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20.09.2021 20:17 Ответить
Парашенку б'є лихоманка...
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20.09.2021 20:18 Ответить
Навалює зебам в штані без зупинки 24/7.
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20.09.2021 20:28 Ответить
Сосуни коломойського потирають гобої.
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20.09.2021 20:32 Ответить
даже факт того что коломойский хочет протолкнуть закон об олигархах полном контроле над СМИ - не заставит пошатнутся вере идиотизму зебила в "вовОчко борется с олигархами!"
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20.09.2021 22:14 Ответить
Уповай на наисвятейшего...
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21.09.2021 07:54 Ответить
💯
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20.09.2021 20:19 Ответить
І яка скотина ту мерзоту до влади привела? Не пригадуєш, Дмитрику?
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20.09.2021 20:41 Ответить
Ой . як не гарно про *найвеличнішого * !
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20.09.2021 20:49 Ответить
Так ты, падло гнойное, за ЗЕ и голосовал.

А теперь тут опять картинки постишь, когда тебя, сучку тупорылую давно надо было бы за это на ремни пустить.
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20.09.2021 20:50 Ответить
Виср ..малорос !?.Ось таку гидоту малороську і потрібно було нищити Пецьку ..а не загравати з мертвячуками !
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20.09.2021 21:03 Ответить
Бджоли проти меду ..! япацталом ...Ну якщо Каломойша - проти себе ,, ну в мене тут немає слів взагалі ....... І навіть букв ..
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20.09.2021 20:43 Ответить
Нема слів, одні вирази...
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20.09.2021 20:46 Ответить
Анекдот дня - Коломойський Беня Валерьіч ЗА деолігархізацію !!! .
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20.09.2021 20:49 Ответить
Та то вже не анекдот, то вже **здець, і то повний...
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20.09.2021 20:54 Ответить
О каг!!!

Коломойский борется с олигархами. Слуги Наркомана - верные попутчики бородатой бабушки и проводники его неравной борьбы.
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20.09.2021 20:49 Ответить
Как и положено для страны дураков, борьбу с олигархами возглавят... Коломойским и Ахметов!

Бугагагага
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20.09.2021 20:50 Ответить
Коломойский
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20.09.2021 20:52 Ответить
Борьба с олигархами - выгодное дело. Депутаты получающие черным кэшем от 10 до 50 тыс. долларов в месяц, не дадут соврать.

Бугагагага
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20.09.2021 20:52 Ответить
Это получается пчелы против меда?
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20.09.2021 21:10 Ответить
А з іншого боку Порошенко, Юля и Медведчук. Чим не коаліція мрії для порохоботів
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20.09.2021 21:42 Ответить
Это у вас всю жизнь такие сны снятся или только недавно?
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20.09.2021 22:07 Ответить
Тобто вони щас не заодно? Як так сталося, шо всі троє проти закону?
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21.09.2021 00:00 Ответить
Охметов скупил клованов, Коломойский при орохамии на фуьютболе
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20.09.2021 21:48 Ответить
 
 