Коломойский, Веревский и "слуги народа" создали новую коалицию ради закона об олигархах, - Гончаренко

В Верховной Раде появилась новая ситуативная коалиция "Слуги Народа", группы "Довира" и "За Майбутне", которую связывают с Игорем Коломойским, специально под принятие закона об олигархах.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В парламенте сформирована новая "ширка". "Слуги народа", группа Коломойского "За Майбутне" и "Довира", которую связывают с агро-олигархами уже давно голосуют в унисон. Но сегодня произошло знаковое событие: "За Майбутне" и "Довира" сердечно поддержали ускоренное вынесение в зал законопроекта о т.н. деолигархизации, или как его уже называют в кулуарах сами слуги - ЗеОлигархизацию ", - сообщил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что власть Зеленского ослабевает и стремится к контролю за СМИ. И Коломойский, который является ближайшим олигархом, не прочь помочь Зеленскому.

"То есть олигарх Коломойский "ЗА" ЗеОлигархизацию. Олигархи аграрные также "ЗА", - добавил Гончаренко.

По его словам, теперь очевидно, что "ЗеОлигархизацию" в парламенте толкают олигархические фракции.

"Коломойский ничего не делает без собственного интереса. Скоро мы увидим чем рассчитаются с Коломойским за широкую коалицию со Слугами. Это будет еще один "Центрэнерго" или что-то более вкусное ", - подытожил Гончаренко.