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Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос замены главы Аппарата Верховной Рады. По закону предлагать назначение или увольнение на эту должность может только председатель ВР.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фрагмент повестки дня заседания фракции "СН", которое проходит сейчас в бизнес-центре "Парковый". В качестве п. 2.1 там указано обсуждение кандидатур на должность руководителя Аппарата Верховной Рады, ответчик - Давид Арахамия.

"Ситуация беспрецедентная. Дело в том, что Арахамия не имеет права рассматривать вопрос о главе аппарата, согласно статье 8 Закона о регламенте Верховной Рады, этот вопрос может ставить в повестку дня, предлагать назначение или увольнение исключительно один человек - председатель Верховной Рады", - пишет Бутусов.

Читайте: Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию о возможном подкупе нардепов: Говорят, что предлагают 50-100 тысяч за некоторые отставки

Главред Цензор.НЕТ считает, что Арахамия действует "по отмашке Офиса Президента, который рассчитывает на этой неделе продавить голосование по закону об олигархах. И для этого надо как минимум сделать замглавы ВР Стефанчука исполняющим обязанности председателя (ВР. - Ред.)".

Бутусов предполагает, что Зеленский и Ермак пока не могут собрать достаточное количество голосов "слуг народа" за отставку Разумкова.

"Поэтому Арахамия бьет по Разумкову под видом сбора голосов не против него самого, а против главы аппарата. Если будет продавлено это голосование - значит, Разумков проиграл, и в следующий раз соберут голоса уже против него самого", - считает журналист.

Также читайте: Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы

Бутусов называет вопрос о замене главы Аппарата ВР самым важным вопросом, ради которого собрали заседание фракции "СН".

"Офис Президента ведет дело к новому расколу "слуг" и изгнанию Разумкова из фракции и с поста, о чем уже много месяцев вещают пропагандисты Банковой. Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет Офису Президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг "слуги народа" не смогут. Поэтому примирение Офиса с Разумковым уже невозможно, сегодняшние события - один из первых шагов будущей парламентской и президентской кампании", - подытожил Бутусов.

Читайте: Арахамия - Разумкову: Спикера не выбирают, его делегируют

Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Бутусов Юрий (4348) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2628) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+38
Зелёные беспредельщики.Где же сметуны из одичалой отары 73%?
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20.09.2021 20:11
+30
Зебилье, скажите, вот надо было давать шанс этим скотам вас стричь, грабить, доить и позорить страну?
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20.09.2021 20:12
+23
Шерсть растят. Греться как-то ведь нужно...
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20.09.2021 20:13
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Зелёные беспредельщики.Где же сметуны из одичалой отары 73%?
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20.09.2021 20:11 Ответить
Шерсть растят. Греться как-то ведь нужно...
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20.09.2021 20:13 Ответить
Сметуны заняты. Нетрадиционных на гей-парадах сметают.
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20.09.2021 20:15 Ответить
У більшості своїй вони і є учасниками тих парадів, окремі - підпільно...
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21.09.2021 04:36 Ответить
А хто натомість? Мародери?
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20.09.2021 21:18 Ответить
То навіщо ТИ привів мародера до влади?
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20.09.2021 21:31 Ответить
Напомни мне, шо Богиня говорила на заседании РНБО в 2014, по поводу Крыма...
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20.09.2021 21:32 Ответить
Хто пану забороняє і сьогодні йти воювати Крим? Зброю можеш в українській зброярні купити. Чи пану в Америці затишніше? Пан хоче, щоб хтось там за Крим гинув, а він тільки у долоні плескав?
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21.09.2021 03:03 Ответить
А, так за вас дядя из Америки воевать обязан....Ну, понятно.
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21.09.2021 03:44 Ответить
Починати стрілянину в Криму навесні 2014го було рівнозначно самогубству для країни. Ваш Обама висів у Турчинова з компанією на руках, щоб не робили супротиву. Про європейців і казати нема чого. Тобто ніхто б не допоміг, якщо пуйло поліз би на Київ, як свій час на Тбілісі. Може Штатам і Раші такий сценарій і був потрібний? А подруге українці тоді ще не були готові вбивати росіян. Навіть віддай командуючий наказ стріляти, ніхто б не стріляв. Військові чекали наказу на евакуацію, а не на стрілянину.
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21.09.2021 08:29 Ответить
А кримсько-патріотних і тут вистачає. Тільки вони фальшиві патріоти. Вони всі з за спин військовиків вигукують правильні гасла, але свої шкіри бережуть. В цих гаслах нема патріотизму, там політика - зробити винуватою у втраті Криму Юлю. Ось і все, що в цих правильних гаслах.
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21.09.2021 08:33 Ответить
а от в чем Макс прав, так ето в том, шо за Украину нихто кроме украинцев воевать не будет.
Помощь - да, если будет желание сопротивляться, а на зеленое хныкание "прекратить войну" - как то так .....
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21.09.2021 07:17 Ответить
"...если будет желание сопротивляться..." У зеленої влади такого "желания" не передбачено, бо колонію легше грабувати.
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21.09.2021 07:53 Ответить
грабують всiх хто не дае відсіч.
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21.09.2021 08:02 Ответить
пан Иван имеет право на свое мнение и между прочим он его никогда не менял, на моей памяти, шо уже само по себе заслуживает как минимум уважения...
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21.09.2021 07:11 Ответить
Зебилье, скажите, вот надо было давать шанс этим скотам вас стричь, грабить, доить и позорить страну?
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20.09.2021 20:12 Ответить
Чия б корова мичала, а мародерська б мовчала
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20.09.2021 21:19 Ответить
Дебілам досі "какая разніца"
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20.09.2021 21:45 Ответить
Тебе мало, я так понимаю. Еще недостаточно из тебя дурня сделали. Не волнуйся, будет еще. В конце концов и дурни умнеют…когда-нибудь такая неприятность произойдет и с тобой.
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20.09.2021 22:03 Ответить
Вор в законе на крайнем сходняке выдал торпедам Дерьмака четкие инструкции.
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20.09.2021 20:13 Ответить
Фракция народньіх депутатов может на СВОЕМ заседании рассматривать любой вопрос. Дальнейшие действия должньі бьіть согласно регламента ВР. О чем шумим ?
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20.09.2021 20:14 Ответить
Плювати...

Згоріла хата, гори й сарай.
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20.09.2021 20:15 Ответить
Я следую другой поговорке, которую любил повторять мой Дед Павло. "Побудував хату. Побудував хлiв.Побудував сарай. Побудував лiтку. Побудував веранду. Побудував л'ох... Потiм лег та i сам сдох".

Отже я все будую, будую....вже не для себе, для онукiв на моей землi. Будую та плодови деревья саджаю, шоб пiсля мене будьшо залишилося....
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20.09.2021 20:30 Ответить
С Небес наблюдают за этими амебами и удивляются что то там решают мечтают делают западло а Зеленский то Заповита так и не успеет составить...
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20.09.2021 20:55 Ответить
В Асгарде судят справедливо. Предатель не пересечет Бифр'ост.
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20.09.2021 21:37 Ответить
Скоро Ермак назначит кого то вместо Зели...
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20.09.2021 20:15 Ответить
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20.09.2021 20:24 Ответить
не знаю кому как, но по мне Разумков очень опасный и хитрый ватан руського Мира- опаснее даже самих Ермака и Зели, что конечно не отменяет самого факта разрушения государственных институтов сдержек и противовесов зеленым моно-большинством

- в общем возвратились времена Яныка образца 2013-го года, и даже еще хуже.
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20.09.2021 20:17 Ответить
дайтеимстолет
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20.09.2021 20:28 Ответить
Ти з якої копанки виліз, чмо?
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20.09.2021 20:27 Ответить
Разумкова нужно снимать. Он тормозит закон против олигархов, потому что работает на одного из них. А я, честно говоря, за любой кипишь в этом направлении, бо так дальше продолжаться не может. Сейчас этот достаточно мягкий и слабенький закон. Но дальше, появятся получается предпосылки к росту. Главное столкнуть камень с горы, а там он разгонится и не остановить!
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20.09.2021 20:29 Ответить
Пчелы против меда?))) Вы в какой сказке живете?)
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20.09.2021 22:04 Ответить
Він розженеться. Але вдарить саме вас.
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20.09.2021 22:41 Ответить
Вы сначала прочтите второй законопроект об олигархах))) Согласно ему президентами вы уже все побыли, теперь пришла очередь всем побыть олигархами)))
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21.09.2021 09:08 Ответить
Меня эти разборки не интересуют. Здесь не борьба зла с добром. Обе стороны голосовали за аферу дерибана украинской земли. Это главное.
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20.09.2021 20:23 Ответить
Ну как "дерибан" идет успешно?
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20.09.2021 22:16 Ответить
зеЛя и ермАк два ссыкливых упыря!
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20.09.2021 20:23 Ответить
Царь хороший ! Бояре плохие !
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20.09.2021 20:24 Ответить
сьогодні на ІСТV в Вадима Карп'яка буде цікаво. Принаймі, дізнаємось позицію ПінКуча. Судячи з переглянутоого на уркаїна24 - рижа мразь проти зміни Разумкова і "закону" про олігархів. Г+Г не дивлюся- але що хоче беня - цікаво би дізнатись, хто дивиться, хто знає?
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20.09.2021 20:26 Ответить
💯
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20.09.2021 20:28 Ответить
Жаби і гадюки... Тьфу, противно...
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20.09.2021 20:32 Ответить
начинаются президентские гонки, создаётся видимость конкуренции и баранам предложат выбор без выбора.
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20.09.2021 20:38 Ответить
100% , лично я в этом не сомневаюсь.

Пытаются создать жертву .

Разумков намного опаснее - он не "лох" .
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21.09.2021 00:20 Ответить
Петро всіх переможе. І цього Разумкова також.
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21.09.2021 00:49 Ответить
Шо значит не имеет права?

Когда это нарушение законов останавливало Слуг Наркомана?

2,5 года вся деятельность ЗЕ и СН - сплошное нарушение Конституции, законов и здравого смысла.
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20.09.2021 20:46 Ответить
Мнение Алексея Арестовича. 2019
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
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20.09.2021 21:24 Ответить
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21.09.2021 00:25 Ответить
Нету воина храбрей, ніж сполоханий єврей.
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21.09.2021 08:06 Ответить
Вихтар Хвидарович.... вы пачиму не в маске короновируса Путлера?Леонид Данилыч..Маска спасет тока когда мы бухаим и сашлыки жрем на прыроде...
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20.09.2021 22:02 Ответить
интересно, когда придет лесник и выгонит всех прочь из хаты?
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20.09.2021 22:21 Ответить
То есть, нас хотят убедить, что наш выбор - это пучеглазый комсомолец недоразумков или идиот зеля с бениной рукой в *опе?! Ну-ну...
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20.09.2021 23:12 Ответить
Як шо знімите Разумкова, то ставте вже Бєзуглую...Чуднішої кандидатури ви геть не знайдете у ВР.))))) Все чудніше з кожним днем.
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20.09.2021 23:37 Ответить
В Раду вже впхнули Рабиновича і Ківу. Зараз брудні політтехнологи розкручують партію шахрая і кремлебота Шарія.
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20.09.2021 23:55 Ответить
Смешно и грустно это слышать. Съедают уже "Узеленского".
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21.09.2021 00:20 Ответить
Ахха. Опять драка зебилья с зебильем )))
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21.09.2021 00:38 Ответить
все политики кто выступает против этого закона - политические трупы.
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21.09.2021 00:41 Ответить
Ага, бабломойская марионетка шмаркля "великая" выступает против олигархов, каким дебилом нужно быть, чтобы этому верить? Но товарисч под ником кайфо)))) давно известен как ************* подстилка зели. поэтому свято верит. А исчо этим "крутым борцунам" с олигархами нужно очень убрать Порошенко, единственного реального врага этой прокацапленной воровской банды.
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21.09.2021 10:52 Ответить
Крысы перегрызлись. И это плюс.
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21.09.2021 08:39 Ответить
Разумков причетний до брудних політичних технологій, які засобами "соціологічних опитувань" і інформаційних вкидань намагаються масово дурити громадян і виборців.
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21.09.2021 15:03 Ответить
 
 