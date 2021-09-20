Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос замены главы Аппарата Верховной Рады. По закону предлагать назначение или увольнение на эту должность может только председатель ВР.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фрагмент повестки дня заседания фракции "СН", которое проходит сейчас в бизнес-центре "Парковый". В качестве п. 2.1 там указано обсуждение кандидатур на должность руководителя Аппарата Верховной Рады, ответчик - Давид Арахамия.

"Ситуация беспрецедентная. Дело в том, что Арахамия не имеет права рассматривать вопрос о главе аппарата, согласно статье 8 Закона о регламенте Верховной Рады, этот вопрос может ставить в повестку дня, предлагать назначение или увольнение исключительно один человек - председатель Верховной Рады", - пишет Бутусов.

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Главред Цензор.НЕТ считает, что Арахамия действует "по отмашке Офиса Президента, который рассчитывает на этой неделе продавить голосование по закону об олигархах. И для этого надо как минимум сделать замглавы ВР Стефанчука исполняющим обязанности председателя (ВР. - Ред.)".

Бутусов предполагает, что Зеленский и Ермак пока не могут собрать достаточное количество голосов "слуг народа" за отставку Разумкова.

"Поэтому Арахамия бьет по Разумкову под видом сбора голосов не против него самого, а против главы аппарата. Если будет продавлено это голосование - значит, Разумков проиграл, и в следующий раз соберут голоса уже против него самого", - считает журналист.

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Бутусов называет вопрос о замене главы Аппарата ВР самым важным вопросом, ради которого собрали заседание фракции "СН".

"Офис Президента ведет дело к новому расколу "слуг" и изгнанию Разумкова из фракции и с поста, о чем уже много месяцев вещают пропагандисты Банковой. Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет Офису Президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг "слуги народа" не смогут. Поэтому примирение Офиса с Разумковым уже невозможно, сегодняшние события - один из первых шагов будущей парламентской и президентской кампании", - подытожил Бутусов.

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