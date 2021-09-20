Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ
Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос замены главы Аппарата Верховной Рады. По закону предлагать назначение или увольнение на эту должность может только председатель ВР.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал фрагмент повестки дня заседания фракции "СН", которое проходит сейчас в бизнес-центре "Парковый". В качестве п. 2.1 там указано обсуждение кандидатур на должность руководителя Аппарата Верховной Рады, ответчик - Давид Арахамия.
"Ситуация беспрецедентная. Дело в том, что Арахамия не имеет права рассматривать вопрос о главе аппарата, согласно статье 8 Закона о регламенте Верховной Рады, этот вопрос может ставить в повестку дня, предлагать назначение или увольнение исключительно один человек - председатель Верховной Рады", - пишет Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ считает, что Арахамия действует "по отмашке Офиса Президента, который рассчитывает на этой неделе продавить голосование по закону об олигархах. И для этого надо как минимум сделать замглавы ВР Стефанчука исполняющим обязанности председателя (ВР. - Ред.)".
Бутусов предполагает, что Зеленский и Ермак пока не могут собрать достаточное количество голосов "слуг народа" за отставку Разумкова.
"Поэтому Арахамия бьет по Разумкову под видом сбора голосов не против него самого, а против главы аппарата. Если будет продавлено это голосование - значит, Разумков проиграл, и в следующий раз соберут голоса уже против него самого", - считает журналист.
Бутусов называет вопрос о замене главы Аппарата ВР самым важным вопросом, ради которого собрали заседание фракции "СН".
"Офис Президента ведет дело к новому расколу "слуг" и изгнанию Разумкова из фракции и с поста, о чем уже много месяцев вещают пропагандисты Банковой. Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет Офису Президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг "слуги народа" не смогут. Поэтому примирение Офиса с Разумковым уже невозможно, сегодняшние события - один из первых шагов будущей парламентской и президентской кампании", - подытожил Бутусов.
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Помощь - да, если будет желание сопротивляться, а на зеленое хныкание "прекратить войну" - как то так .....
Згоріла хата, гори й сарай.
Отже я все будую, будую....вже не для себе, для онукiв на моей землi. Будую та плодови деревья саджаю, шоб пiсля мене будьшо залишилося....
- в общем возвратились времена Яныка образца 2013-го года, и даже еще хуже.
Пытаются создать жертву .
Разумков намного опаснее - он не "лох" .
Когда это нарушение законов останавливало Слуг Наркомана?
2,5 года вся деятельность ЗЕ и СН - сплошное нарушение Конституции, законов и здравого смысла.
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.