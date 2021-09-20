Рада рассмотрит законопроект о деолигархизации в среду или четверг, – "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о деолигархизации в 23 или 24 сентября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдёт, скорее всего, в среду или четверг", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером после заседания фракции СН .
Нардеп отметил, что законопроект "сбивают" на всех уровнях.
"Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах - олигархи или люди, которые работают на олигархов? ... и пришёл к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам по боку... - они зажиточные люди, у них все есть... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, - вот им это будет очень неудобно", - рассказал Арахамия.
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Без контролю над всіма телеканалами, промиванням мізків наріду, Ваві владу не утримати. Інакше йому, дерьмаку, хламідії та іншим "слугам", як і бені- хана. А бені ще й тікати нікуди, від слова "зовсім".
Це закон про знищення свободи слова і повлну УЗУРПАЦІЮ влади, і не більше. Саме тому пліснява і боїться заключення Венеціанької комісії. Бо її, як зебілів, назвою не проведеш.
Конечно есть - проект от ес, бют, голоса
В той же час, якщо все ТБ переходить під контроль автократа (ти це назвав "контроль Зє над телеканалами") це смертельно. Приклад касапів і ***** тобі на очі, роздивися.
І шо, беня вирішив повернути вкрадене? Серйозно?
звиздит как Троцкий (Троцкий, пардон за сравнение))))
А ви про олігархів...
Все станут Деолигархами!)
новинський, ахметових, фірташів і т.д., і усвідомлюю, що швидкість мого становлення, як ультраправого
українського націоналіста стала просто величезною. Неймовірно ВЕЛИЧЕЗНІЙ!
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