Рада рассмотрит законопроект о деолигархизации в среду или четверг, – "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о деолигархизации в 23 или 24 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдёт, скорее всего, в среду или четверг", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером после заседания фракции СН .

Нардеп отметил, что законопроект "сбивают" на всех уровнях.

"Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах - олигархи или люди, которые работают на олигархов? ... и пришёл к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам по боку... - они зажиточные люди, у них все есть... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, - вот им это будет очень неудобно", - рассказал Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Придумывают Венецианские комиссии. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что против закона об олигархах. Мы сами разберемся, - Арахамия