Татаров - до сих пор подозреваемый, но его дело не передают в суд, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров до сих пор находится в статусе подозреваемого по делу о квартирах для Нацгвардии. Само дело до сих пор не передали в суд, хотя сроки истекли еще в конце февраля.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Решения о закрытии производства или передаче его в суд не принимались, в связи с чем соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитася и Дубоноса, - Ред.) в настоящее время не менялся", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

ЦПК указывает, что прокуроры так долго не передают дело в суд в нарушение закона. Руководит ими замгенпрокурора Алексей Симоненко, недавно гостивший на дне рождения Татарова.

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"В конце 2020 года Симоненко забрал дело Татарова у НАБУ и передал его Службе безопасности Украины. Сразу после этого он забрал дело у САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП. Интересно, что за несколько месяцев до этого Ирина Венедиктова своим приказом определила Симоненко ответственным за организацию работы именно этого Департамента", - сказано в сообщении ЦПК.

Сроки досудебного расследования по этому делу закончились в конце февраля. Генпрокуратура должна была в течение 5 дней передать дело в суд. Вместо этого Симоненко начал требовать у суда разнообразные разъяснения.

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"9 сентября Симоненко с его разъяснениями окончательно отфутболил Киевский апелляционный суд. Возможно, пришло время передавать дело Татарова в суд?" - пишет ЦПК.