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Татаров - до сих пор подозреваемый, но его дело не передают в суд, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Татаров - до сих пор подозреваемый, но его дело не передают в суд, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров до сих пор находится в статусе подозреваемого по делу о квартирах для Нацгвардии. Само дело до сих пор не передали в суд, хотя сроки истекли еще в конце февраля.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Решения о закрытии производства или передаче его в суд не принимались, в связи с чем соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитася и Дубоноса, - Ред.) в настоящее время не менялся", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

ЦПК указывает, что прокуроры так долго не передают дело в суд в нарушение закона. Руководит ими замгенпрокурора Алексей Симоненко, недавно гостивший на дне рождения Татарова.

Читайте: На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела. ВИДЕО

"В конце 2020 года Симоненко забрал дело Татарова у НАБУ и передал его Службе безопасности Украины. Сразу после этого он забрал дело у САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП. Интересно, что за несколько месяцев до этого Ирина Венедиктова своим приказом определила Симоненко ответственным за организацию работы именно этого Департамента", - сказано в сообщении ЦПК.

Сроки досудебного расследования по этому делу закончились в конце февраля. Генпрокуратура должна была в течение 5 дней передать дело в суд. Вместо этого Симоненко начал требовать у суда разнообразные разъяснения.

Также читайте: И.о. главы САП Грищук о деле замглавы ОП Татарова: "Он получил подозрение. Отсчет пошел"

"9 сентября Симоненко с его разъяснениями окончательно отфутболил Киевский апелляционный суд. Возможно, пришло время передавать дело Татарова в суд?" - пишет ЦПК.

Татаров - до сих пор подозреваемый, но его дело не передают в суд, - ЦПК 01

Автор: 

суд (25080) Центр противодействия коррупции (247) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+15
Слідчі по цій справі святкували день народження підозрюваного.
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20.09.2021 21:17
+9
Ничего, что подозреваемый в коррупции Татаров работает, как ни в чем не бывало, в ОПЗЕ и курирует силовые органы?

Никакого конфликта интересов не наблюдается? С коррупцией все в порядке?
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20.09.2021 21:21
+7
Зездець в усьому. Керований хаос- як фуйло і планувало.
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20.09.2021 21:59
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Слідчі по цій справі святкували день народження підозрюваного.
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20.09.2021 21:17 Ответить
Ничего, что подозреваемый в коррупции Татаров работает, как ни в чем не бывало, в ОПЗЕ и курирует силовые органы?

Никакого конфликта интересов не наблюдается? С коррупцией все в порядке?
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20.09.2021 21:21 Ответить
Всё правильно, если корупцию в Украине нельзя победить, то её надо возглавить ! Вот парень и попробовал. Это типа эксперемент такой.
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20.09.2021 21:30 Ответить
Всем известно, что полиция в Украине -фейк, который дорого обойдется гражданам.
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20.09.2021 23:15 Ответить
Есть такие люди, что хуже зверей, их мы называем -монстрами.
На фото тот самый случай )
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20.09.2021 21:38 Ответить
73% вибрали зекоманду і ви вирулюйте ситуацію, бо за собою треба прибирати.
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20.09.2021 21:42 Ответить
Зездець в усьому. Керований хаос- як фуйло і планувало.
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20.09.2021 21:59 Ответить
Вы шо, офуели??? Это ж вам не кто-то, я целый советник президента. Как смеете на такую персону клеветать, холопы?
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20.09.2021 22:04 Ответить
А че Шабунину не нравицца? Всем по ушам ездил за "новые лица", как будто не знал, шо " Игорь Валерьич этих лиц мешок наштампует, не унесешь. И Шабунеподобные усиленно делают вид,шо они не причем.
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20.09.2021 22:11 Ответить
рыгофашист татаров - личное протеже зе-сепара. Поэтому зеленая гнида будет сидеть и за это
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21.09.2021 08:29 Ответить
це все коло членів ОПушки чи ОПушка членів колом???
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21.09.2021 10:09 Ответить
"Государевый" узкий глаз ещё не дёрнули за верёвку
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21.09.2021 17:20 Ответить
 
 