Россия будет использовать в политических целях "дело о диверсии" в оккупированном Крыму, - адвокат Полозов

Сфабрикованное в оккупированном Крыму "дело" против первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых затягивается и может быть использовано властями Российской Федерации в политических целях.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что это "дело" имеет далеко идущие стратегические последствия, которые российские власти сейчас разрабатывают. Не только для конкретных фигурантов этого "дела", а, в принципе, для всех крымских татар, которые проживают сейчас на территории оккупированного полуострова", - сказал Полозов.

Он считает, что "расследование" и "судебный процесс" будут длиться долго.

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"На текущий момент будет предварительное "расследование", которое может длиться до полутора лет, после этого будет "судебный процесс", - заявил Полозов.

Есть вероятность, что "обвинительный приговор" будет вынесен для того, чтобы впоследствии воспользоваться им для решения политических вопросов.

"По всей видимости, российские суды вынесут обвинительный приговор не потому, что кто-то виновен, а потому что на это есть политический заказ руководства России. Затем при хороших совпадениях различных факторов, может быть, будет какая-то политическая договоренность, какой-то обмен, как ранее несколько раз происходило. Но это дела не близкого времени", - отметил Полозов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

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Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.