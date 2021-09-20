16-летний парень погиб на рыбалке в Киевской области, зацепившись удочкой за ЛЭП, - Нацполиция. ФОТО
В Киевской области 16-летний подросток погиб на рыбалке от удара током.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"19 сентября около 15 часов дня в полицию поступило сообщение из органов здравоохранения о том, что 16-летний несовершеннолетний во время рыбалки получил электрический разряд несовместимый с жизнью", - говорится в сообщении.
Установлено, что двое несовершеннолетних пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач и получил при этом разряд.
Прохожие вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть подростка.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
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Но все равно полно людей, которые с пеной у рта доказывают что такое невозможно!
Дуже жаль. Горе.
неперевершений господарник був у Вінниці…, він у курсі справи …
Но если он зацепил провод, проходя под ним, да в мокрой одежде, да на мокрой земле, то хорошего мало.
И вообще, можно набобать человека....Можно набобать весь народ....Но, ФИЗИКУ не набобешь)))))))))))))))))))))))))))))))