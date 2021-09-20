Главные новости 20 сентября: скандал на заседании ВСК, противостояние Разумкова и "слуг народа"

Глава ВСК Безуглая обвиняет депутатов-оппозиционеров в срыве заседания, отношения Разумкова и остальных "слуг" все хуже, все обсуждают смерть 19-летнего студента после вакцинации, - главные новости 20 сентября.

Скандал на заседании ВСК

На сегодняшнем заседании должны были заслушать экс-главу ГУР Минобороны Василия Бурбу, но все пошло не так. Заседание прервали, а вот дальше показания расходятся. Депутат "Голоса" Костенко говорит, что ВСК срочно объявила перерыв, как только Бурба дошел в докладе до действительно важных вещей. Его коллега Осадчук говорит о "эпическом побеге "слуг" от Бурбы", нардеп "ЕС" Княжицкий - о том, что власть давит на экс-главу ГУР. По версии главы ВСК, "слуги народа" Безуглой, все было не так: она утверждает, что депутаты-оппозиционеры, которые ранее отказались стать членами ВСК, ворвались на заседание, где как раз собирались слушать Бурбу, а им там быть не положено, потому что в ВСК они не входят, и допуска к секретной информации у них нет. В общем, комиссия будет заседать еще раз. И, возможно, не один.

Разумков против "слуг народа"

Председатель ВР болеет коронавирусом и работает удаленно (сегодня именно так он провел Согласительный совет ВР, на котором все фракции выступили против повестки дня пленарной недели), но это не снижает накала страстей. Так, Разумков заявил, что некоторым депутатам предлагают по 50-100 тыс. за то, чтобы они поддержали его отставку. Корниенко назвал это "слухами" и добавил, что сейчас нет ни инициаторов отставки Разумкова, ни подписных листов. Но вечером на заседании фрации "слуги" обсуждали кандидатуры на должность руководителя Аппарата Верховной Рады - по мнению, главреда Цензор.НЕТ Бутусова, таким образом они подбираются и к самому Разумкову. Остановились на трех кандидатах.

Мир осуждает проведение выборов в Госдуму в оккупированном Крыму

В России считают голоса на выборах в Госдуму - победила, конечно, "Единая Россия", Кадыров набрал 99,63% голосов - в общем, все как ожидалось. Выборы в оккупированном Крыму не признают Евросоюз, США и Великобритания. Выборов на оккупированном Донбассе де-юре как бы и не было - людей оттуда просто массово возили голосовать в Ростов на автобусах. СБУ открыла по факту выборов в Крыму дело о госизмене.

Украинца приговорили в Беларуси к 3 годам тюрьмы за протесты

Михаил Ференц, гражданин Украины, постоянно проживающий в Беларуси, по версии следствия во время протестов год назад ходил на акции, а еще - рисовал на стенах домов в Минске тараканов. За это его приговорили к 3 годам заключения. МИД Украины требует освободить украинца. Сам он собирается подавать апелляцию.

Все обсуждают смерть 19-летнего студента после вакцинации

Владимир Сало умер не из-за вакцинации, - утверждает министр образования Сергей Шкарлет и призывает всех вакцинироваться. Согласно статистике, 98%, тех кто сейчас попал в больницу с COVID-19, прививки не делали.

В России первокурсник устроил стрельбу в университете

18-летний парень пришел в Пермский госуниверситет и открыл огонь по студентам и преподавателям. 8 человек погибли, 20 ранены. Стрелок остался жив и был ранен при задержании. Накануне в соцсетях он написал, что планировал массовое убийство уже несколько лет.